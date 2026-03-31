Giải trí

Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ"

Thùy Trang

(NLĐO) - Á hậu Đào Thị Hiền đã có một hành trình rực rỡ qua những dấu mốc, trải nghiệm và sự thay đổi trong cách cô nhìn nhận chính mình.

Nhiệm kỳ rực rỡ của Đào Thị Hiền

Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 1.

Đào Thị Hiền đã có một nhiệm kỳ rực rỡ

Khoảnh khắc đương kim Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Thị Hiền trao lại vương miện cho tân Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025 khiến không ít khán giả bồi hồi.

Đào Thị Hiền gửi lời chúc mừng đến Tân Hoa - Á hậu Miss World Vietnam "chính thức bước vào một hành trình thật đặc biệt, nơi mỗi dấu mốc phía trước sẽ đều trở thành một phần ký ức đáng quý". Với cương vị Á hậu đương nhiệm, người đẹp mong rằng Hoa hậu Phương Oanh cũng như 2 Á hậu Khánh Như - Tâm Như "sẽ luôn giữ được ánh sáng của riêng mình, bản lĩnh và vững vàng trên chặng đường phía trước".

Sau khi đăng quang, Á hậu Đào Thị Hiền đã dành toàn bộ tiền thưởng để thực hiện các hoạt động thuộc quỹ "Nhân ái", hỗ trợ bệnh nhi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, hành trình của người đẹp không diễn ra theo một nhịp độ cố định, với những giai đoạn tập trung cho việc học tập và phát triển cá nhân. Người đẹp cũng đưa ra những lựa chọn mang tính bước ngoặt, mang theo khát khao được trải nghiệm và khám phá bản thân.

Chia sẻ về nhiệm kỳ của mình, Đào Thị Hiền cho biết, hành trình vừa qua đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, "không phải lúc nào cũng dễ dàng nhưng lại rất đáng giá".

Người đẹp vô cùng trân trọng những trải nghiệm cảm xúc lẫn bài học quý giá khi hành trình Miss World Vietnam đã góp phần tạo nên một Đào Thị Hiền ngày càng trưởng thành và thấu hiểu bản thân.

Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 2.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 3.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 4.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 5.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 6.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 7.

Nhan sắc xinh đẹp của Đào Thị Hiền

Có những trải nghiệm không mang đến kết quả như mong đợi, nhưng lại cho mình cơ hội nhìn rõ bản thân hơn, biết mình đang ở đâu, thiếu gì và thực sự phù hợp với điều gì. Hiền luôn trân trọng và biết ơn những cơ hội và quyết định của bản thân trong suốt hành trình vừa qua" - Á hậu Đào Thị Hiền chia sẻ.

Đào Thị Hiền của hiện tại, khác trước

Những trải nghiệm và thăng trầm trong nhiệm kỳ vừa qua cũng đã thay đổi cách Đào Thị Hiền định nghĩa về điều từng được xem là mục tiêu.

Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 8.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 9.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 10.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 11.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 12.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 13.

Đào Thị Hiền đã có một hành trình rực rỡ với những thành tựu đẹp đẽ

"Trước đây, Hiền từng nghĩ 'rực rỡ' là khi mình đạt được những dấu mốc hoặc thành tựu cụ thể. Nhưng sau những trải nghiệm vừa qua, Hiền nhận ra 'rực rỡ' không chỉ nằm ở kết quả, mà còn là cách mình đi qua hành trình đó.

Với Đào Thị Hiền, điều đọng lại sau mỗi chặng đường không chỉ là nỗ lực nhiều hơn, mà là sự hiểu rõ bản thân trong những thời điểm chưa trọn vẹn. "Hiền nghĩ sự vững vàng không đến từ việc mình luôn được chọn, mà đến từ cách mình đối diện với những điều chưa hoàn hảo. Khi đủ bình tĩnh để nhìn lại, mỗi trải nghiệm đều có giá trị riêng trên con đường phía trước" - cô bộc bạch.

Ở thời điểm hiện tại, sau khi tốt nghiệp loại Giỏi trường Đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội, Đào Thị Hiền đang trong giai đoạn hoàn thành chương trình thạc sĩ, đồng thời đã học xong thêm các chứng chỉ về giảng dạy và nghiệp vụ sư phạm. Người đẹp xem đây là một định hướng dài hạn, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 14.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 15.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 16.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 17.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 18.
Sau một nhiệm kỳ nhiều biến chuyển, Đào Thị Hiền nói về "một thanh xuân rực rỡ" - Ảnh 19.

Đào Thị Hiền đang học thạc sĩ

"Việc đứng lớp là một lựa chọn dài hạn, thậm chí có thể là sự nghiệp cả đời, nên ở tuổi 24, Hiền vẫn muốn cho mình thêm thời gian để trải nghiệm, học hỏi và thử sức ở một vài lĩnh vực, vai trò khác nhau trước khi đưa ra quyết định rõ ràng cho chặng đường phía trước" - cô chia sẻ.

Song song với việc học, Đào Thị Hiền cũng dành thời gian phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, từ việc học diễn xuất, trau dồi ngoại ngữ đến rèn luyện kỹ năng mềm. 

"Hiền không đặt mình vào một khuôn mẫu cụ thể, nhưng chắc chắn sẽ lựa chọn những hướng đi phù hợp với giá trị cá nhân và có thể mang lại những điều tích cực cho cộng đồng" - Đào Thị Hiền bày tỏ. 

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Từ vương miện đến vai diễn nặng ký - hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: Từ vương miện đến vai diễn nặng ký - hành trình bước ra khỏi vùng an toàn

(NLĐO) - Hoa hậu Đoàn Thiên Ân với lựa chọn táo bạo: vai chính trong bộ phim "Hẹn em ngày nhật thực" - nơi cảm xúc không còn là điểm nhấn, mà là thử thách.

Ai đứng sau những màn đồng diễn ấn tượng ở chung kết "Miss World Vietnam 2025"

(NLĐO) - Biên đạo Khoa Nguyễn: "Tôi chỉ cần nói 1, thí sinh "Miss World Vietnam 2025" đã hiểu đến 2,3".

Chi Pu: "Dừng một giấc mơ để theo đuổi giấc mơ lớn hơn"

(NLĐO) - Chi Pu thành công khi là nghệ sĩ kể câu chuyện văn hóa Việt tại Thượng Hải. Nhưng khi mọi thứ đang "vào guồng", cô lại bất ngờ chọn dừng lại.

