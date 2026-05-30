Giải trí

"Say Hi" rực rỡ: Dàn anh trai rời sân khấu, bước vào hành trình sinh tồn giữa thiên nhiên hoang dã

Thùy Trang

(NLĐO)- Chương trình "Say Hi" rực rỡ ra mắt với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ cùng các khách mời đặc biệt.

Say Hi rực rỡ- trải nghiệm thú vị

"Say Hi" rực rỡ là chương trình truyền hình thực tế khai thác mô hình sinh tồn dành riêng cho các idol, đưa những gương mặt quen thuộc của Anh trai "say hi" rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào hành trình khám phá thiên nhiên và chinh phục giới hạn bản thân.

Không khí sự kiện được thiết kế theo tinh thần khám phá và trải nghiệm, mang đến cho khách mời cơ hội tham gia nhiều hoạt động mô phỏng hành trình sinh tồn như dựng lều, lọc nước sạch hay khám phá các khu trải nghiệm tương tác. Những hoạt động này phần nào tái hiện những thử thách mà dàn nghệ sĩ sẽ phải đối mặt trong suốt quá trình ghi hình.

Theo nhà sản xuất, "Say Hi" rực rỡ được xây dựng theo mô hình Survival Reality Show. Chương trình hướng đến việc ghi lại những cảm xúc chân thật, những khoảnh khắc không kịch bản khi các nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn, đồng thời khắc họa tinh thần dấn thân, khám phá và sự gắn kết giữa những người đồng hành trong hành trình chinh phục thiên nhiên.

Say Hi rực rỡ chính thức ra mắt khán giả

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc không khai thác hình ảnh biểu diễn quen thuộc của các nghệ sĩ mà đặt họ vào môi trường thực tế để bộc lộ cá tính thông qua khả năng thích nghi và sinh tồn. Từ việc dựng trại, nấu ăn, vượt địa hình đến phối hợp giải quyết các thử thách tập thể, mọi trải nghiệm đều trở thành chất liệu giúp khán giả nhìn thấy những khía cạnh mới mẻ và đời thường hơn của các thần tượng.

Hành trình của "Say Hi" rực rỡ được chia thành hai chặng chính gồm rừng và biển. Mỗi bối cảnh mang đến những thử thách riêng biệt, đòi hỏi các nghệ sĩ phải thích nghi với điều kiện tự nhiên khác nhau. 

Nếu chặng rừng tập trung vào kỹ năng sinh tồn và khả năng vượt qua địa hình khắc nghiệt, thì chặng biển lại mở ra những thử thách về tinh thần đồng đội, sự bền bỉ và khả năng chinh phục giới hạn cá nhân.

Hai địa điểm ghi hình chính của chương trình là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh

Hai địa điểm ghi hình chính của chương trình là Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và đảo Cù Lao Xanh. Thông qua những thước phim giàu cảm xúc, chương trình kỳ vọng lan tỏa vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai.

Dàn cast của Say Hi rực rỡ

Đội hình tham gia "Say Hi" rực rỡ quy tụ 19 nghệ sĩ quen thuộc với khán giả trẻ, gồm Đức Phúc, Isaac, WEAN, Dương Domic, HURRYKNG, RHYDER, JSOL, Gemini Hùng Huỳnh, Nicky, Pháp Kiều, Anh Tú, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Vũ Thịnh, Phạm Đình Thái Ngân, ERIK, Ali Hoàng Dương và Đỗ Phú Quí. 

Đồng hành cùng các nghệ sĩ là Lê Dương Bảo Lâm trong vai trò dẫn dắt chương trình.

Sự hội tụ của những cá tính và màu sắc khác nhau được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều tình huống bất ngờ xuyên suốt hành trình. 

Bên cạnh những thành viên sôi nổi, hài hước luôn khuấy động bầu không khí, chương trình cũng ghi nhận những khoảnh khắc hỗ trợ, sẻ chia đầy cảm xúc giữa các nghệ sĩ khi cùng vượt qua thử thách. 

Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "Say Hi rực rỡ không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế mà còn là hành trình để các nghệ sĩ sống thật hơn, kết nối thật hơn với nhau. Điều tạo nên sự khác biệt không nằm ở yếu tố cạnh tranh mà ở cách những người trẻ cùng trưởng thành sau mỗi trải nghiệm".

Chương trình chính thức lên sóng từ ngày 7-6, phát sóng vào tối Chủ nhật hằng tuần trên HTV2, HTV7, ứng dụng VieON và kênh YouTube Dong Tay Promotion.

