Thể thao

SEA Games 33: Quả ngọt nhờ đầu tư bài bản

Đào Tùng

SEA Games 33 ghi nhận một kỳ đại hội thành công nữa của thể thao Việt Nam với hơn 2 thập kỷ duy trì thành tích trong tốp 3 quốc gia hàng đầu Đông Nam Á

Không ngủ quên trên ánh hào quang danh vọng, thể thao Việt Nam (TTVN) ngay từ bây giờ cần tổng kết kết quả thành - bại tại SEA Games 33, qua đó sớm có những điều chỉnh để chuẩn bị cho các sự kiện tranh tài tầm châu lục và thế giới.

Bệ phóng cho thể thao Olympic

Chỉ mang đến SEA Games 33 số lượng VĐV đông thứ sáu - chỉ hơn một nửa so với đoàn chủ nhà, song TTVN vẫn xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 toàn đoàn. Trong tổng số 87 HCV, không ít ngôi vô địch đến từ những môn thuộc hệ thống Asian Games và SEA Games như karate, aerobic, wushu, cầu mây, muay, pencak silat...

Không những thế, TTVN có quyền tự hào khi phần lớn số HCV đến từ những môn Olympic cơ bản. Điền kinh Việt Nam bám đuổi quyết liệt ngôi vị số 1 với chủ nhà Thái Lan; còn các môn vật, bóng đá, bơi, đua thuyền, bắn súng, bóng ném, bóng chuyền trong nhà, thể dục dụng cụ… đều nằm trong 3 hạng đầu đại hội.

Màn trình diễn ấn tượng của nhóm môn Olympic đem về tổng cộng 61 HCV, chiếm hơn 70% số HCV của TTVN tại SEA Games 33. Nếu cộng thêm 7 HCV từ 2 môn trọng điểm chuẩn bị cho ASIAD là karate và cầu mây, các môn hướng tới đấu trường Olympic và Asian Games đã đóng góp tới 68 HCV - tương đương 81% tổng thành tích "vàng".

SEA Games 33: Quả ngọt nhờ đầu tư bài bản - Ảnh 1.

Cú nhảy lịch sử của tuyển thủ trẻ Bùi Thị Kim Anh. (Ảnh: NGỌC LINH)

Thống kê cho thấy cứ khoảng 3 VĐV Việt Nam tham gia thi đấu tại SEA Games 33 thì có một người giành huy chương (841 VĐV và 278 huy chương các loại). Tỉ lệ này không kém bao nhiêu so với khi TTVN xếp nhất toàn đoàn ở hai kỳ SEA Games 31 và 32 (2 VĐV/huy chương).

Việc TTVN giành được 87 HCV được coi là hoàn thành chỉ tiêu đề ra, nếu "tính đúng tính đủ" thêm 5 HCV của các môn biểu diễn (kéo co, e-sports). Thành tích ấn tượng này có được nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài và bài bản với bước chạy đà từ 2 kỳ SEA Games gần nhất.

Nhóm các môn Olympic đã được đầu tư trọng điểm, đi tập huấn nước ngoài. Nhóm các môn SEA Games và Asian Games cũng có sự chuẩn bị kỹ càng, chuyển hướng linh hoạt với tình hình thực tiễn. Đây là minh chứng về định hướng đúng đắn khi TTVN kiên trì tập trung vào các môn cốt lõi, có chiều sâu và giá trị lâu dài, thay vì chạy theo thành tích ngắn hạn.

Tre chưa già, măng đã mọc

Các đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia không giấu tham vọng đạt thành tích cao tại SEA Games 33 và họ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trong khi đó, với sự chuẩn bị chu đáo, toàn diện cùng nỗ lực và ý chí phi thường của các VĐV, TTVN đã ghi dấu ấn đáng tự hào tại SEA Games lần này.

Đa phần những tên tuổi hàng đầu của TTVN đều giữ vững được phong độ, duy trì thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, Nguyễn Thị Oanh giành 3 HCV cá nhân môn điền kinh; xạ thủ Trịnh Thu Vinh giành 4 HCV kèm 3 kỷ lục đại hội; đô vật Cấn Tất Dự giành HCV tất cả các kỳ đại hội từ SEA Games 2011 (trừ hai năm 2017, 2019 không tổ chức), Đinh Phương Thành sở hữu tấm HCV thể dục dụng cụ thứ 14 kể từ SEA Games năm 2015…

Và, "tre chưa già, măng đã mọc" không chỉ thể hiện qua một vài hiện tượng tại SEA Games 33 mà còn trở thành "cuộc chuyển giao thế hệ" bước đầu thành công của TTVN. Trần Hoàng Khôi giành HCV lịch sử môn bowling ở tuổi 16. Tạ Ngọc Tưởng giành 1 HCV, phá 2 kỷ lục điền kinh đại hội ở tuổi 17. Bùi Thị Kim Anh mới 19 tuổi lần đầu dự SEA Games đã giành HCV nhảy cao với thông số tương đương nhà vô địch Asian Games 19. Lê Thị Tuyết Mai mới 19 tuổi đã góp mặt trong đội hình tiếp sức 4x400 m nữ, giành HCV kỳ đại hội thứ 6 liên tiếp…

Thành công nhiều, thất bại cũng không ít khi hàng loạt môn Olympic như nhảy cầu, bóng chuyền, bóng bàn, bóng rổ, cầu lông, xe đạp, bắn cung, TTVN chưa chạm tay đến thành quả cao nhất. Những bài học kinh nghiệm hết sức đắt giá được chỉ ra với nguyên nhân không mới - từ việc đánh giá chưa sát năng lực VĐV, khâu chuẩn bị chuyên môn cho tới phong độ chưa đạt đỉnh tại thời điểm thi đấu...

Tất cả được đặt ra như lời nhắc nhở về yêu cầu nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, tuyển chọn và quản lý VĐV ở tầm nhìn dài hạn đối với TTVN. 

SEA Games 33: Quả ngọt nhờ đầu tư bài bản - Ảnh 2.

 

SEA Games 33 thể thao Việt Nam Đông Nam Á điền kinh Việt Nam huy chương vàng sea games
