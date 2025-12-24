HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

SEA Games - bệ phóng để vươn tầm

Đào Tùng

Niềm hạnh phúc lớn nhất SEA Games mang lại là cảm xúc.

SEA Games 33 tại Thái Lan vừa khép lại cho thấy giải đấu đã biến thể thao thành lễ hội. Mô hình "thể thao trong lòng thương mại" của Thái Lan cho phép khán giả vừa đi mua sắm vừa theo dõi võ thuật, đấu kiếm với tiếng reo hò hòa cùng nhạc nền. Hàng vạn cổ động viên từ Việt Nam, Malaysia, Indonesia… bỏ công sức, thời gian và tiền bạc sang nước bạn, qua đây có thể thấy sức hút được tạo ra từ cách làm của chủ nhà.

Niềm hạnh phúc lớn nhất SEA Games mang lại là cảm xúc. Khi lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên, khi Quốc ca vang lên giữa đất khách, mọi ranh giới bị xóa nhòa. Những tấm huy chương vàng, dù chuyên môn chưa sánh bằng thế giới, vẫn đem đến niềm vui thuần khiết, sự tự hào và gắn kết cộng đồng. Đây chính là "món ăn tinh thần" khơi dậy lòng yêu nước một cách tự nhiên và mạnh mẽ.

SEA Games còn là không gian chia sẻ văn hóa. Các VĐV đến từ nhiều quốc gia Đông Nam Á, mỗi nước mang nét đặc sắc riêng, từ môn thể thao, phương pháp huấn luyện đến truyền thống văn hóa. Khán giả được sống trong nhịp sống vừa quen vừa lạ của khu vực, nơi mỗi quốc gia vừa khác biệt vừa có những điểm rất chung.

SEA Games - bệ phóng để vươn tầm - Ảnh 1.

Đông Nam Á đoàn kết dưới lá cờ Liên đoàn thể thao khu vực. (Ảnh: THẮNG NGUYỄN)

SEA Games không chỉ là nơi rèn giũa VĐV trẻ mà còn là bệ phóng cho tài năng, nơi các VĐV lần đầu trải nghiệm áp lực thi đấu quốc tế, đối mặt với hàng nghìn khán giả và thử thách bản lĩnh mà không giáo án nào dạy được. Những nhà vô địch thế giới như Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Joseph Schooling (bơi, Singapore) hay Panipak Wongpattanakit (taekwondo, Thái Lan) đều từng trải qua cả thất bại lẫn thành công tại SEA Games trước khi vươn tới đỉnh cao. Không chỉ vậy, các ngôi sao đẳng cấp châu lục vẫn tranh tài vì lòng tự trọng nghề nghiệp và trách nhiệm với quốc gia, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ đàn em.

SEA Games vẫn chưa thật sự hoàn hảo, khi nước chủ nhà luôn ưu tiên các môn thế mạnh của mình, hay khâu tổ chức vẫn thiếu chuyên nghiệp. Dù vậy, chính sự đa dạng và những khoảnh khắc thăng hoa trên sân đấu khiến SEA Games trở thành bệ phóng cần thiết cho tài năng, là ngày hội văn hóa thể chất và là nơi tinh thần dân tộc thăng hoa.

Giá trị thực sự của giải đấu không chỉ là huy chương, mà là sự đoàn kết, niềm kiêu hãnh và cảm xúc mang lại cho cộng đồng. SEA Games cần cải thiện để chuyên nghiệp hơn, đừng vội áp đặt mác "ao làng" cho sự kiện này. SEA Games vẫn là nơi cất cánh của tài năng, là lễ hội thể thao và văn hóa, minh chứng cho tinh thần Đông Nam Á - đa sắc màu, đầy nhiệt huyết và hướng về cộng đồng.

Thể thao Việt Nam đặt nền móng cho tương lai

Thể thao Việt Nam đặt nền móng cho tương lai

Đoàn thể thao Việt Nam khép lại hành trình SEA Games 33 với vị trí thứ ba toàn đoàn

Truyền thông Thái Lan gọi đây là kỳ SEA Games "đáng quên nhất" dù nhất toàn đoàn

(NLĐO) - SEA Games 33 khép lại với 233 HCV cho chủ nhà và cũng chịu nhiều chỉ trích vì công tác tổ chức khiến truyền thông Thái Lan muốn quên đi kỳ đại hội này.

SEA Games 33: Quả ngọt nhờ đầu tư bài bản

SEA Games 33 ghi nhận một kỳ đại hội thành công nữa của thể thao Việt Nam với hơn 2 thập kỷ duy trì thành tích trong tốp 3 quốc gia hàng đầu Đông Nam Á

SEA Games Đông Nam Á truyền cảm hứng truyền thống văn hóa nhà vô địch SEA Games 33
