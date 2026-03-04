HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

SỔ TAY: Hướng đi cần thiết

Vân Linh

Việc tổ chức đào tạo ngay tại Cần Thơ giúp người lao động trong vùng ĐBSCL giảm đáng kể chi phí ban đầu, tăng khả năng tiếp cận các chương trình chất lượng cao

Phải khẳng định rằng việc Bộ Nội vụ thống nhất mở cơ sở đào tạo tại Cần Thơ, đồng thời giao Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp Sở Nội vụ các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, là hướng đi cần thiết, là bước cụ thể hóa chủ trương "đưa dịch vụ công đến gần người dân", nhất là trong lĩnh vực lao động - việc làm nói chung, xuất khẩu lao động nói riêng.

Theo kế hoạch, khóa đào tạo đầu tiên của Chương trình IM Japan dự kiến khai giảng vào trung tuần tháng 3-2026. Việc tổ chức đào tạo ngay tại Cần Thơ giúp NLĐ trong vùng ĐBSCL giảm đáng kể chi phí ban đầu, từ đó tăng khả năng tiếp cận các chương trình chất lượng cao, có thu nhập ổn định và điều kiện làm việc tốt.

Không chỉ giảm chi phí, đào tạo tại chỗ còn giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát chất lượng, nội dung giảng dạy và tuyển chọn. NLĐ được trang bị đồng bộ từ ngoại ngữ, kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp đến kiến thức pháp luật, văn hóa nước sở tại - những yếu tố then chốt để làm việc bền vững ở nước ngoài.

Việc mở rộng cơ sở đào tạo tại địa phương cần đi kèm các giải pháp dài hạn. Trước hết, các địa phương cần đẩy mạnh truyền thông để NLĐ hiểu rõ lợi ích của việc tham gia các chương trình chính thống, hạn chế tìm đến môi giới không phép. Thứ hai, cần tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp tiếp nhận và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm đầu ra ổn định.

Ngoài ra, chính sách hỗ trợ tín dụng, học phí, ký túc xá cho NLĐ tham gia đào tạo cũng rất cần thiết, nhất là với lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Về lâu dài, việc nhân rộng mô hình đào tạo tại chỗ không chỉ ở Cần Thơ mà ở nhiều vùng khác sẽ góp phần phân bổ cơ hội công bằng hơn, nâng chất lượng nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Từ góc độ quản lý, đây không chỉ là giải pháp tình thế mà là bước chuyển quan trọng trong tư duy xuất khẩu lao động: lấy NLĐ làm trung tâm, giảm chi phí xã hội và hướng tới hiệu quả bền vững. Khi rào cản được tháo gỡ, con đường ra thị trường lao động quốc tế của NLĐ sẽ ngắn hơn, an toàn hơn và nhiều triển vọng hơn.

Góc khuất xuất khẩu lao động

Góc khuất xuất khẩu lao động

Khi thực hiện hợp đồng xuất khẩu lao động, không ít doanh nghiệp lẫn người lao động đã bị gây khó khăn, buộc phải chi tiền "bôi trơn"

Xuất khẩu lao động gặp khó

Từng là "gà đẻ trứng vàng", mang về nguồn ngoại tệ lớn nhưng nay, xuất khẩu lao động bão hòa, doanh nghiệp phái cử chật vật tìm lối đi

Gỡ điểm nghẽn xuất khẩu lao động

Các chương trình đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài cần cải tiến quy trình tuyển chọn, đào tạo và hỗ trợ tối đa để người lao động thêm thuận lợi

