Soi tỉ số trận Bỉ - Iran: Cơn mưa bàn thắng

Kevin De Bruyne (Bỉ) và Alizera Jahanbakhsh (Iran)

Khi cả bốn đội bảng G đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, trận đấu tại sân vận động SoFi ở Los Angeles thực sự là trận đấu buộc phải thắng đối với cả Bỉ và Iran. Một chiến thắng ở đây sẽ giúp đội thắng có được 4 điểm và nhiều khả năng lọt vào top hai. Một kết quả hòa lần nữa sẽ khiến cả hai đội rơi vào thế khó khăn trước trận đấu cuối cùng của vòng bảng, trong khi một thất bại có thể gần như chấm dứt hy vọng vào vòng loại trực tiếp.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 New Zealand 1 0 1 0 2 2 0 1 2 Iran 1 0 1 0 2 2 0 1 3 Bỉ 1 0 1 0 1 1 0 1 4 Ai Cập 1 0 1 0 1 1 0 1





Trận đấu buộc phải thắng

Chiều sâu đội hình và hỏa lực vượt trội của Bỉ, được dẫn dắt bởi Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne, khiến họ trở thành ứng cử viên sáng giá hơn hẳn so với Iran, đội bóng chưa từng vượt qua vòng bảng ở các kỳ góp mặt ở World Cup. Nhiều người tin là Bỉ sẽ thắng, đây là lần đầu tiên Bỉ và Iran gặp nhau ở cấp độ đội tuyển quốc gia, điều này khiến trận đấu trở nên hoàn toàn mới mẻ và không có dữ liệu lịch sử nào để định hướng kỳ vọng.

Bỉ bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên mạnh nhất, khi đã giành vé tham dự World Cup 2026 bất bại và sở hữu một trong những đội hình giàu kinh nghiệm nhất bảng G.

Bỉ đã bị Ai Cập cầm hòa 1-1 ở lượt trận đầu tiên, một kết quả khiến HLV Rudi Garcia thất vọng vì tài năng mà đội hình ông đang sở hữu. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku và Jeremy Doku đều có khả năng gây ra những mối đe dọa nghiêm trọng ở cấp độ này, và thành tích 29 bàn thắng trong 8 trận đấu vòng loại của Bỉ cho thấy tiềm năng tấn công của họ là có thật.

Iran, dưới sự dẫn dắt của Amir Ghalenoei, đã thể hiện sự kiên cường thực sự trong trận hòa New Zealand 2-2, với 2 lần gỡ hòa sau khi bị dẫn trước. Mehdi Taremi dẫn đầu hàng công với 60 bàn thắng quốc tế trong 105 lần khoác áo đội tuyển và vẫn là mối đe dọa chính.

Tuy nhiên, đội hình của Iran chủ yếu được xây dựng từ các cầu thủ đang thi đấu trong nước, và việc đối đầu với một đội bóng châu Âu tầm cỡ như Bỉ là một thử thách lớn.

Phong độ tuyển Bỉ

Bỉ - Ai Cập 1-1 (World Cup FIFA)

Bỉ - Tunisia 5-0 (Giao hữu)

Croatia - Bỉ 0-2 (Giao hữu)

Bỉ - Mexico 1-1 (Giao hữu)

Mỹ - Bỉ 2-5 (Giao hữu)

Phong độ trước giải đấu của Bỉ rất đáng khích lệ, với chiến thắng 5-2 trước Mỹ và chiến thắng 2-0 trên sân Croatia cho thấy ý định tấn công thực sự. Trận hòa 1-1 với Ai Cập ở lượt trận đầu tiên là một sự thất vọng nhỏ, mặc dù nó đã làm nổi bật điểm yếu trong phòng ngự mà Iran có thể nhắm đến.

Phong độ của Iran

Iran - New Zealand 2-2 (World Cup 2026)

Mali - Iran 0-2 (Giao hữu)

Gambia - Iran 1-3 (Giao hữu)

Costa Rica - Iran 0-5 (Giao hữu)

Nigeria - Iran 2-1 (Giao hữu)

Iran đang có phong độ khá tốt, thắng 3 trong 5 trận gần nhất, bao gồm cả chiến thắng đậm 5-0 trước Costa Rica. Trận hòa 2-2 với New Zealand trong trận mở màn World Cup cho thấy họ có thể ghi bàn ở cấp độ này, nhưng việc để thủng lưới hai lần trong trận đấu đó cho thấy điểm yếu trong phòng ngự mà Bỉ sẽ tìm cách khai thác.

Tương quan lực lượng

Đội hình của Bỉ đã được công bố đầy đủ và bao gồm sự kết hợp giữa các tuyển thủ quốc tế giàu kinh nghiệm và những tài năng trẻ đang nổi lên. Thibaut Courtois trở lại khung thành, mang đến khả năng cản phá đẳng cấp thế giới cho một đội bóng có phần thiếu chắc chắn ở hàng phòng ngự.

Đội trưởng Youri Tielemans dẫn dắt tuyến giữa, trong khi Romelu Lukaku dẫn đầu hàng công với 90 bàn thắng quốc tế sau 126 lần khoác áo đội tuyển. Kevin De Bruyne, với 37 bàn thắng quốc tế là nguồn cảm hứng sáng tạo phía sau anh.

Jeremy Doku ở cánh trái mang đến tốc độ và sự khó đoán, trong khi Leandro Trossard là một lựa chọn đáng tin cậy dựa trên phong độ gần đây của Arsenal. Amadou Onana là trụ cột ở tuyến giữa và cho phép De Bruyne tự do hơn trong việc hoạt động ở các khu vực tấn công. Không có thông tin về án treo giò nào trong đội hình thi đấu.

HLV Iran, Amir Ghalenoei, có một đội hình ổn định. Mehdi Taremi dẫn đầu hàng công, được hỗ trợ bởi Alireza Jahanbakhsh, người có kinh nghiệm thi đấu châu Âu từ thời còn khoác áo Brighton and Hove Albion. Hậu vệ trái kỳ cựu Ehsan Hajsafi, cầu thủ khoác áo đội tuyển Iran nhiều nhất với 146 lần ra sân, dự kiến sẽ góp mặt. Saeid Ezatolahi sẽ đảm nhiệm vị trí tiền vệ phòng ngự, và thủ môn giàu kinh nghiệm Alireza Beiranvand dự kiến sẽ bắt chính.

Đội hình dự kiến

Bỉ (4-3-3): Thibaut Courtois; Timothy Castagne, De Winter, Arthur Theate, De Cuyper; Amadou Onana, Youri Tielemans (đội trưởng), De Bruyne; Matias Fernandez-Pardo, Romelo Lukaku, Leandro Trossard

Iran (4-5-1): Beiranvand; Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaanizadegan, Hajsafi; Jahanbakhsh, Ezatolahi, Cheshmi, Mohebi, Torabi; Taremi

Chìa khóa chiến thuật

Tâm điểm của trận đấu là màn so tài giữa Kevin De Bruyne và các tiền vệ phòng ngự chắc chắn của Iran gồm Saeid Ezatolahi và Rouzbeh Cheshmi. De Bruyne đã ghi 37 bàn thắng cho tuyển Bỉ và nguy hiểm nhất khi nhận bóng ở khoảng trống ngay trước hàng phòng ngự dày đặc, chính xác là kiểu bố trí mà Iran có khả năng sử dụng.

Hàng tiền vệ của Iran đã lùi sâu trong trận đấu với New Zealand nhưng vẫn để thủng lưới hai lần, điều này cho thấy tổ chức phòng ngự của họ có những lỗ hổng khi chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Nếu các cầu thủ chạy cánh của Bỉ có thể kìm hãm các hậu vệ cánh của Iran, De Bruyne sẽ có những khoảng trống cần thiết để thực hiện những đường chuyền cho Lukaku.

Tuy nhiên, Bỉ sẽ gặp chút rắc rối trong tấn công khi ngôi sao chạy cánh Jérémy Doku chắc chắn vắng mặt do nhiễm trùng đường hô hấp và Matias Fernandez-Pardo cùa CLB Lille sẽ thay thế anh.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luân viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Bỉ thắng dễ dàng 3-0, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả 3-1.

Chuyên gia Jonathan O'Shea của Sports Mole dự đoán Bỉ thắng Iran 2-1. Website Yahoo Sports đoán kết quả 1-0. Chỉ mỗi mình Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports đoán kết quả chênh lệch 3-1 dành cho tuyển Bỉ.

Dự đoán: Bỉ - Iran 3-1

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 22/6 02:00 Bỉ vs Iran 1.90 0 : 1 1/4 1.90 1.85 2 1/2 1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu được niêm yết từ trước giải là Bỉ chấp Iran 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa (90-90). Vài ngày trước giải, người ta còn niêm yết tỉ lệ "bão" là nếu Bỉ chấp đến 1 trái rưỡi thì giá là 2.2 – 1.70. Đến khi vào giải, giá thị trường vẫn là Bỉ chấp 1 trái 1 trái rưỡi, 97-90. Đến trưa nay, thị trường vẫn là 1 trái 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 87. Dù thị trường có vẻ đang đổ cửa dưới, chọn Bỉ vẫn an toàn hơn.