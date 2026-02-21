HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Chelsea - Burnley: Chiến thắng cách biệt ở Stamford Bridge

Trung Dũng

(NLĐO) - Chelsea có thừa khả năng đánh bại đội đứng áp chót Burnley, như từng thắng 2-0 trên sân khách. Nhưng liệu họ sẽ thắng với tỉ số nào ở Stamford Bridge?

Soi tỉ số trận Chelsea – Burnley: Chiến thắng cách biệt ở Stamford Bridge - Ảnh 1.

Cole Palmer (Chelsea) và Zian Flemming (Burnley)

Có một khoảng cách lớn giữa 2 đội khi Chelsea đang tranh chấp suất dự Champions League và cố gắng chen chân vào top 4, còn Burnley vẫn đang ngụp lặn trong cuộc đua trụ hạng. Chelsea đang bay cao triều đại mới của tân HLV Liam Rosenoir, họ thắng liền 4 trận Premier League và chỉ sơ xẩy để Leeds cầm hòa 2-2 ở vòng 26.

TIN LIÊN QUAN

Chelsea cũng không gặp khó khăn nào trong chiến thắng 4-0 trước Hull City tại FA Cup hôm giữa tuần và sẽ thoải mái trở về Stamfdord Bridge để giành 3 điểm được đối thủ dưới cơ Burnley. Chelsea đã ghi trung bình 2,00 bàn thắng mỗi trận trên sân nhà thời gian gần đây và từng thắng ngay trên sân Burnley 2-0 ở lượt đi nên nhiều người tin rằng họ sẽ thắng với 3 bàn cách biệt, song bóng đá không phải số học và đội quân của Scott Parker không phải là kẻ đã buông xuôi số phận khi từng hòa Manchester United và Liverpool gần đây.

Dù sao Chelsea cũng có thể đảm bảo chiến thắng với lực lượng hùng mạnh. HLV Liam Rosenior đã xác nhận Marc Cucurella sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối tuần với Burnley, nhưng Cole Palmer và Reece James đều đã bình phục và sẵn sàng ra sân.

Phía bên kia, Burnley đã phải chịu thất bại bất ngờ 2-1 trước Mansfield ở vòng 32 FA Cup, nhưng chiến thắng tại Ngoại hạng Anh trước Crystal Palace (3-2) ở vòng 26 chắc chắn đang tiếp thêm sự lạc quan cho người hâm mộ trước những thử thách sắp tới. Burnley vẫn đang đứng thứ 19 và còn kém vị trí an toàn của Nottingham Forest 9 điểm. Nhưng họ đón tin vui khi tiền vệ Hannibal Mejbri đã bình phục chấn thương nhẹ, sẵn sàng xung trận ở London.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều tin Chelsea sẽ thắng đậm trận này. Chỉ mỗi mình cựu tiền đạo Chris Sutton đoán tỉ số 2-0; còn lại, từ cựu HLV Harry Redknapp, cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson lẫn bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều chọn tỉ số 3-0.

Dự đoán: Chelsea - Burnley 3-1 (trận đấu sẽ diễn ra lúc 22 giờ, ngày hôm nay, 21-2)

Đối đầu trực tiếp

Chelsea đã gặp Burnley đến 107 lần, thắng 43 trận, hòa 27 và thua 37 trận. Nhưng đa số trận thua của Chelsea là khi họ còn chơi ở giải Hạng nhất. Burnley là một trong 19 đối thủ mà Chelsea đã đối đầu trong mùa giải đầu tiên tham gia Giải hạng Hai 1905/06.

Trận đấu tại Stamford Bridge ngày 18-11-1905 diễn ra cùng lúc với một trận đấu khác của Chelsea mà đội hình chính thức thua Crystal Palace tại FA Cup, đây là trường hợp duy nhất mà The Blues tung ra hai đội hình chính thức trong cùng một ngày.

Chelsea chỉ thua 1 trong 19 trận Premier League gặp Burnley (13 thắng, 5 hòa), đó là trận thua 3-2 tại Stamford Bridge trong ngày khai mạc mùa 2017/18.

Tại Stamford Bridge, Chelsea thắng 9 và hòa 6 - bao gồm cả trận thua trên chấm phạt đền - trong 16 lần gặp nhau gần nhất trên mọi đấu trường.

Burnley chưa giữ sạch lưới trong cả 19 trận đấu tại Ngoại hạng Anh gặp Chelsea. Lần cuối cùng họ giữ sạch lưới trước Chelsea ở giải Ngoại hạng Anh là chiến thắng 1-0 tại Turf Moor vào tháng 8 năm 1973, và họ chưa từng giữ sạch lưới tại Stamford Bridge kể từ năm 1971.

Burnley đã giành được nhiều điểm hơn tại Stamford Bridge (7 điểm) so với tại Turf Moor (1 điểm) khi đối đầu với Chelsea. Số điểm mà Chelsea giành được tại Turf Moor là tỷ lệ điểm cao nhất (87,5%) mà một đội giành được trên sân khách trước một đội khác.

22-11-2025

Burnley

Chelsea

0-2

30-3-2024

Chelsea

Burnley

2-2

07-10-2023

Burnley

Chelsea

1-4

05-3-2022

Burnley

Chelsea

0-4

06-11-2021

Chelsea

Burnley

1-1

31-1-2021

Chelsea

Burnley

2-0

31-10-2020

Burnley

Chelsea

0-3

11-1-2020

Chelsea

Burnley

3-0

26-10-2019

Burnley

Chelsea

2-4

22-4-2019

Chelsea

Burnley

2-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

21/2 22:00

[5] Chelsea vs Burnley [19]

1.875

0 : 1 3/4

2.025

1.925

3 1/4

1.925

21/2 22:00

[5] Chelsea vs Burnley [19]

2.05

0 : 2

1.85

1.90

3 1/4

1.95

21/2 22:00

[5] Chelsea vs Burnley [19]

2.05

0 : 2

1.85

1.925

3 1/4

1.95

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã rất chênh lệch khi Chelsea chấp đội áp chót đến 1 trái rưỡi 2 trái mà lún tiền (ăn chỉ 87, thua đủ). Vài ngày sau đó, cho dù chẳng có ai đặt vào, tỉ lệ bỗng nhảy ngược thành Chelsea chấp 2 trái, ăn đủ, thua 85.

Thực ra, nếu so sánh cụ thể thì 2 mức tỉ lệ này ngang nhau nhưng nhà cái đã đánh lệch tỉ lệ để tạo cảm giác là có biến động. Thậm chí đến tận sáng nay, tỉ lệ vẫn không thay đổi.

Trông giống hệt xu hướng của trận Wolves - Arsenal 2-2 (dù Arsenal chấp đến 2 trái). Xem ra, nằm dưới an toàn hơn vì Chelsea hiếm khi thắng 3 bàn cách biệt ở Premier League (dù họ từng thắng Bsrcelona và AC Milan ờ Champions League).

Soi tỉ số trận Chelsea – Burnley: Chiến thắng cách biệt ở Stamford Bridge - Ảnh 2.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là 2-0 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.1. trong lúc 3-0 ăn 7.9, 3-1 ăn đến 10. Còn 1-0 và 2-1 ăn lần lượt 9.2 và 9.6. Hòa không phải là đáp án khả thi của trận này khi 1-1 ăn đến 13, còn 2-2 ăn 25. Không ai tin Burnley thắng trận nên tỉ số gây sốc 1-0 và 2-1 đều có giá khủng: đặt 1 ăn đến 36 và 34.

Soi tỉ số trận Chelsea – Burnley: Chiến thắng cách biệt ở Stamford Bridge - Ảnh 3.


Chelsea Burnley Soi tỉ số
