Thể thao

Soi tỉ số trận Everton - Manchester United: Lần đầu đến sân Hill Dickinson

Trung Dũng

(NLĐO) - Gặp Everton là cơ hội tốt để Manchester United củng cố vị trí trong top 4, nhưng thắng trên sân bóng mới Hill Dickinson không phải là chuyện dễ dàng.

Soi tỉ số trận Everton – Manchester United: Lần đầu đến sân Hill Dickinson - Ảnh 1.

Kiernan Dewsbury-Hall (Everton) và Benjami Sesko (Manchester United)

Manchester United đặt mục tiêu trở lại mạch chiến thắng sau trận hòa 1-1 với West Ham và với việc Everton không chơi bùng nổ trên sân bóng mới Hill Dickinson, nhiều người tin rằng Quỷ đỏ sẽ lấy trọn 3 điểm trong chuyến du hành lần này.

Everton tiếp đón Manchester United với phong độ thất thường, trung bình chỉ giành được 1,4 điểm mỗi trận nhưng gặp rất nhiều khó khăn trên sân nhà, nơi họ chỉ đạt trung bình 0,6 điểm mỗi trận và có tỷ lệ thắng trên sân nhà mùa này rất thấp.

Về phòng ngự, họ để thủng lưới trung bình 1,8 bàn mỗi trận tại sân Hill Dickinson, và mặc dù có tỷ lệ cả 'đôi bên cùng ghi bàn' khá tốt là 70%, nhưng tỷ lệ giữ sạch lưới trên sân nhà của họ là 0%. Đội bóng Toffees tạo ra 1,54 (xG) bàn thắng kỳ vọng trên sân nhà, cho thấy tiềm năng, nhưng việc thiếu vắng Jack Grealish (chấn thương) và hậu vệ Jake O'Brien (treo giò) làm suy yếu cả khả năng sáng tạo lẫn hàng phòng ngự.

Hill Dickinson không phải là Goodison Park, Everton đã thua 5 trong 9 trận sân nhà gần nhất tại Ngoại hạng Anh (thắng 2, hòa 2), bằng số trận thua trong 28 trận trước đó (thắng 12, hòa 11). Giới báo chí Liverpool cho rằng Everton chơi không xuất sắc trên sân nhà bởi vì bầu không khí ở Hill Dickinson (52.769 chỗ ngồi) không ấm cúng bằng sân cũ Goodison Park (39.572 chỗ). Nhưng liệu Manchester United có cảm thấy thoải mái khi chơi trên sân bóng lớn thứ 8 của nước Anh?

Manchester United hành quân đến sân Everton với phong độ xuất sắc, giành được 4 chiến thắng trong 5 trận bất bại gần nhất, thu về trung bình 1,9 điểm mỗi trận và 2,17 điểm mỗi trận tại Old Trafford. Manchester United bất bại trong 9 trận gần nhất tại giải Premier League (thắng 5, hòa 4), chuỗi trận bất bại dài nhất của họ kể từ chuỗi 14 trận bất bại từ tháng 1 đến tháng 5-2021.

Trên sân khách, họ vẫn duy trì phong độ ổn định (1.5 điểm/trận, 1.75 bàn thắng/trận, tỷ lệ cả hai đội ghi bàn 100%). Các chỉ số tấn công của họ cũng rất ấn tượng, với 1.63 bàn thắng kỳ vọng trên sân khách, và họ chưa từng thất bại trong việc ghi bàn ở bất kỳ trận nào, cho thấy sự nguy hiểm thường trực trước khung thành đối phương. Patrick Dorgu còn dưỡng thương, trong lúc Matthijs de Ligt (đau lưng) và Mason Mount (chấn thương đầu gối) không mong đợi trở lại.

Trong 41 lần đối đầu Everton gần nhất, Man Utd đã chiếm ưu thế với 22 chiến thắng và 78% số trận có tổng số bàn thắng trên 1,5 bàn. Nhưng đây là lần đầu tiên họ chơi ở Hill Dickinson, nên giời bình luận tin là mọi thứ có thể sẽ khác. Siêu máy tính OPTA không hề thiên vị Manchester United khi công bố cửa thắng Quỷ đỏ là 36.6%, kém một chút so với chủ nhà Everton 37.1%.

Một vấn đề đáng lưu ý là tâm lý của HLV Michael Carrick khi chạm trán ông thấy cũ David Moes (người từng dẫn dắt Manchster United khi Sir Alex giải nghệ).Chính Carrick thừa nhận: “Các đội bóng của David rất khó chơi, ông ấy là một HLV giỏi, với kinh nghiệm dày dặn, ông ấy biết cần phải làm gì để thành công ở giải đấu này”.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, đa số đều chọn kết quả hòa và cùng chọn đúng tỉ số 1-1. Từ cựu HLV Harry Redknapp đến cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson, cựu tiền đạo Chris Sutton lẫn bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều nhấn mạnh kết quả 1-1. Chỉ mỗi mình cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson là ủng hộ Manchester United thắng 1-2.

Dự đoán: Everton - Manchester United 1-1 (diễn ra lúc 3 giờ - giờ Việt Nam, ngày 24-2)

Đối đầu trực tiếp

24-11-2025

Manchester Utd

Everton

0-1

22-2-2025

Everton

Manchester Utd

2-2

01-12-2024

Manchester Utd

Everton

4-0

09-3-2024

Manchester Utd

Everton

2-0

26-11-2023

Everton

Manchester Utd

0-3

08-4-2023

Manchester Utd

Everton

2-0

09-9-2022

Everton

Manchester Utd

1-2

09-4-2022

Everton

Manchester Utd

1-0

02-10-2021

Manchester Utd

Everton

1-1

06-2-2021

Manchester Utd

Everton

3-3

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

24/2 03:00

[8] Everton vs Manchester Utd [4]

1.925

1/2 : 0

1.95

1.925

2 3/4

1.925

24/2 03:00

[8] Everton vs Manchester Utd [4]

1.90

1/2 : 0

1.975

1.925

2 3/4

1.925

24/2 03:00

[9] Everton vs Manchester Utd [5]

1.925

1/2 : 0

1.925

1.925

2 3/4

1.925

24/2 03:00

[9] Everton vs Manchester Utd [5]

1.975

1/2 : 0

1.925

1.925

2 3/4

1.95

Tỉ lệ trận đấu hầu như không biến động trong mấy ngày qua. Manchester United chấp chủ nhà Everton nửa trái, ăn 95 thua 92. Đến chiều qua vẫn nhích lên nhích xuống với biên độ rất nhỏ. Sáng nay, vẫn là Manchester United chấp nửa trái, ăn 92, thua 97. Các chuyên gia đều đoán kết quả hòa, nhưng nhà cái tiết lộ số tiền đặt vào cửa trên nhiều gấp bội (chiếm 70%). Dù sao thì chọn cửa dưới sẽ thú vị hơn khi mà số đông đang hùa vào cửa trên.

Soi tỉ số trận Everton – Manchester United: Lần đầu đến sân Hill Dickinson - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Everton – Manchester United: Lần đầu đến sân Hill Dickinson - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 7.5, trong lúc hòa 2-2 ăn đến 13, còn 0-0 ăn 14. Đa số người chơi Soi tỉ số chọn cửa thắng của Manchester United với 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 8, còn 0-1 ăn 9.2 hoặc 0-2 ăn đến 10. Cửa thắng của Everton cxu4ng gây nhiều chú ý khi 1-0 và 2-1 ăn 12, còn 2-0 ăn đến 22.


