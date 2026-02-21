Soi tỉ số trận Manchester City - Newcastle: Bắn hạ chim Chích chòe

Antoine Semenyo (Manchester City) và Anthony Gordon (Newcastle)

Cú vấp giữa tuần của Arsenal (hòa Wolves 2-2) đã kích động khát vọng vô địch của Manchester City đến đỉnh điểm và thầy trò Pep Guardiola sẽ dồn hết sức lực để quật ngã Newcastle, đối thủ đã thắng họ 2-0 ở trận lượt đi hồi tháng 11.

Manchester City giờ chỉ còn kém Arsenal 5 điểm và nếu thắng Chích chòe, họ sẽ thu ngắn khoảng cách còn 2 điểm - khoảng cách mà vài tuần trước họ có thấy trong mơ. Sự thật là chỉ cần thắng ở Newcastle đêm nay, Manchester City có thể đem cuộc đua vô địch Premier League về sân Etihad vào tháng 4 tới khi tiếp đón Arsenal trên sân nhà.

Đánh bại Newcastle giờ không còn là nỗ lực, là hy vọng mà còn là nghĩa vụ và quyết tâm. Giới bình luận tin rằng Pep sẽ tung đội hình mạnh nhất để giải quyết trận chiến này.

Tuy nhiên, vấn đề nhân sự vẫn đang làm các fan lo lắng, nhất là trường hợp của Erling Haaland, người vắng mặt trong trận thắng Salford tại FA Cup vì những chấn thương nhẹ.

Trong cuộc họp báo trước trận đấu, Pep Guardiola chỉ xác nhận bằng một cái gật đầu rằng tiền đạo Na Uy đã đủ sức khỏe để trở lại vào cuối tuần này, trong khi tiền vệ cánh Savinho cũng "sẵn sàng" ra sân lần đầu tiên kể từ khi dính chấn thương đùi vào ngày đầu năm mới.

Ba cầu thủ của Man City là Josko Gvardiol (gãy xương chày), Mateo Kovacic (chấn thương mắt cá và gót chân) và Jeremy Doku (chấn thương bắp chân) đều vẫn dưỡng thương, trong khi trung vệ Max Alleyne (chấn thương nhẹ) sẽ được đánh giá sau khi anh phải rời sân trong hiệp một trận thắng Salford.

Omar Marmoush đã ghi 5 bàn trong hai trận đấu trên sân nhà gặp Newcastle, lập hat-trick trong chính trận Man City thắng 4-0 mùa trước và lập cú đúp trong trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn thắng Newcastle 3-1 ngày 3-2 vừa qua. Cầu thủ người Ai Cập có thể hỗ trợ Haaland trên hàng công, nhưng Antoine Semenyo cũng là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí đá chính.

Phía ngược lại, Newcastle đang rất tự tin sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở Cúp FA, nhưng họ sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn tại sân Etihad. Vì Newcastle đã thua trong cả 16 lần đến sân Man City, nên chiến thắng trên sân khách không được đánh giá cao.

Thêm vào đó, đội bóng của Eddie Howe đang để thủng lưới trung bình 1,67 bàn mỗi trận trên sân khách thời gian gần đây. Tiền vệ Joelinton dự kiến sẽ bình phục kịp thời để đối đầu với Man City.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp và cựu tiền đạo Chris Sutton đoán kết quả 3-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrenson, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và bình luận viên Sky Sport Knows Jones đều chọn tỉ số 2-1.

Dự đoán: Man City - Newcastle 3-1

Đối đầu trực tiếp

• Man City bất bại trong 21 trận sân nhà gần nhất tại Premier League trước Newcastle United, thắng cả 16 trận gần nhất.

• Phil Foden đã tham gia vào 99 bàn thắng tại Premier League (68 bàn thắng, 31 kiến tạo) và có thể trở thành cầu thủ thứ sáu của Man City đạt cột mốc 100 lần góp công vào bàn thắng.

22-11-2025 Newcastle Manchester City 2-1 15-2-2025 Manchester City Newcastle 4-0 28-9-2024 Newcastle Manchester City 1-1 13-1-2024 Newcastle Manchester City 2-3 19-8-2023 Manchester City Newcastle 1-0 04-3-2023 Manchester City Newcastle 2-0 21-8-2022 Newcastle Manchester City 3-3 08-5-2022 Manchester City Newcastle 5-0 19-12-2021 Newcastle Manchester City 0-4 14-5-2021 Newcastle Manchester City 3-4

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 22/2 03:00 [2] Manchester City - Newcastle [10] 1.90 0 : 1 1/4 1.95 1.875 3 1/4 1.975

Ti lệ trận đấu giống hệt mùa trước khi Manchester City chấp Newcastle đến 1 trái 1 trái rưỡi, cho lựa. Đến hôm qua, giá đã chuyển dần thành Newcastle ăn chỉ 87, thua đủ, cho thấy thị trường đang đổ mạnh vào cửa dưới. Xu thế này vẫn không thay đổi vào trưa nay khi tỉ lệ đã chuyển xuống thành Manchester City chấp chỉ còn 1 trái, lún tiền (ăn 87, thua đủ).

Dường như nhiều người tin rằng khoảng trống ở hàng thủ chủ nhà sẽ tạo cơ hội cho Chích chòe cầm hòa. Tuy nhiên, lịch sử đối đầu luôn có tiếng nói quyết định trong cuộc chiến ở Etihad, nơi Manchester City thắng Newcastel trong 16 lần tiếp đón gần nhất. Vì thế, chọn chủ nhà vẫn an toàn hơn.

Tỉ số được chọn nhiều nhất vẫn là 2-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 8, trong lúc 2-0 ăn 10. 1-0 ăn 12. Bên cạnh đó 3-1 ăn 11, 3-0 ăn 13, còn 3-0 ăn đến 18. Hòa cũng là đáp án thu hút nhiều người khi 1-1 ăn chỉ 10, còn 2-2 ăn 14. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tin Newcastle sẽ thắng khi tỉ số 1-2 có mệnh giá đặt 1 ăn 16 - một cái giá xứng đáng để mạo hiểm.



