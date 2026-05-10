Thể thao

Soi tỉ số trận Liverpool - Chelsea: Trận derby Premier League không cân sức

Trung Dũng

(NLĐO) - Khi Chelsea không còn nhiều động lực, thật khó đòi hỏi họ gây sốc cho chủ nhà Liverpool trong trận derby Ngoại hạng Anh từng được giới mộ điệu chờ đón.

Liverpool rất muốn quật khởi sau thất bại 2-3 trước Manchester United tuần qua, vì thế trận đấu với một Chelsea đang sa sút lúc này là cơ hội không thể tốt hơn với thầy trò Arne Slot. Trong lúc Chelsea hầu như không còn mục tiêu phấn đấu ở Premier League, Liverpool vẫn phải bảo vệ vi trí thứ 4 trên bảng xếp hạng khi đối thủ cạnh tranh Aston Villa chỉ kém họ hiệu số thắng bại (+12 so với +2 của Villa).

TIN LIÊN QUAN

Dù Liverpool chưa chính thức lấy suất dự Champions League nhưng họ đã nắm chắc chiếc vé dự giải châu Âu danh giá nhờ khoảng cách 6 điểm với đội đứng thứ 6 Bournemouth.

Chấn thương của Mohamed Salah, Alexander Isak và Hugo Ekitike là những tổn thất đáng kể cho Liverpool, làm giảm sức mạnh tấn công, nhưng phong độ sân nhà của The Reds vẫn rất tốt, trung bình ghi 2,00 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 0,80 bàn mỗi trận tại Anfield. Nhìn chung, phong độ gần đây của Liverpool không ổn định (trung bình 1,30 điểm mỗi trận), nhưng các trận đấu của họ vẫn có trung bình 3,10 bàn thắng, phản ánh lối chơi cởi mở.

Chelsea bước vào trận đấu này với rất ít mục tiêu sau khi có thể tham dự cúp châu Âu nhờ vào chung kết cúp FA với Manchester City. Phong độ gần đây của họ khá tệ (trung bình 0,90 điểm mỗi trận) khi để thua 7 trong 8 trận gần nhất, và hàng phòng ngự của họ gặp nhiều khó khăn, để thủng lưới trung bình 2,10 bàn mỗi trận, bao gồm cả con số đáng lo ngại 3,25 bàn mỗi trận trên sân khách. Với việc Reece James và Jamie Gittens gặp vấn đề về thể lực, sự ổn định phòng ngự của Chelsea có thể bị suy yếu hơn nữa.

Liverpool có phong độ và quyết tâm cao hơn, trong lúc Chelsea giờ chỉ chú tâm vào trận chung kết cúp FA với Manchester City vào tuần tới. Chiến thắng cho chủ nhà là điều không khó đoán.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, không ai tin Chelsea có thể gây bất ngờ trên sân Anfield. Cựu HLV Harry Redknappbình luận viên Sky Sport Knows Jones cùng đoán kết quả Liverpool thắng 3-1, trong lúc cựu bình luận viên BBC Mark Lawrensoncựu tiền vệ Arsenal Paul Merson đoán kết quả 2-0, chỉ mỗi mình cựu tiền đạo Chris Sutton khá dè dặt với kết quả 2-1

Dự đoán: Liverpool - Chelsea 2-1 (18 giờ 30, ngày 9-5)

Đối đầu trực tiếp

-Liverpool đã thua hai trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước Chelsea, bằng số trận thua mà họ phải chịu trong 20 trận đấu trước đó gặp đối thủ này (8 thắng, 10 hòa).

-Chelsea đang trải qua chuỗi 6 trận thua liên tiếp tại Ngoại hạng Anh và chỉ từng thua 7 trận liên tiếp một lần duy nhất trong lịch sử giải đấu, đó là từ tháng 11 đến tháng 12-1952.

-Chelsea gặp khó khăn tại Anfield thời gian gần đây, chỉ thắng một trong 10 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước Liverpool (5 hòa, 4 thua) – chiến thắng 1-0 dưới thời Thomas Tuchel vào tháng 3-2021.

04-10-2025

Chelsea

Liverpool

2-1

04-5-2025

Chelsea

Liverpool

3-1

20-10-2024

Liverpool

Chelsea

2-1

31-1-2024

Liverpool

Chelsea

4-1

13-8-2023

Chelsea

Liverpool

1-1

04-4-2023

Chelsea

Liverpool

0-0

21-1-2023

Liverpool

Chelsea

0-0

02-1-2022

Chelsea

Liverpool

2-2

28-8-2021

Liverpool

Chelsea

1-1

04-3-2021

Liverpool

Chelsea

0-1


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

09/5 18:30

[4] Liverpool vs Chelsea [9]

1.925

0 : 1/2

1.975

1.975

3 1/4

1.90

09/5 18:30

[4] Liverpool vs Chelsea [9]

1.85

0 : 1/2

2.025

1.875

3 1/4

2.00

09/5 18:30

[4] Liverpool vs Chelsea [9]

1.85

0 : 1/2

2.05

1.925

3 1/4

1.95

09/5 18:30

[4] Liverpool vs Chelsea [9]

1.95

0 : 1/2

1.95

1.90

3

2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu đã khá lớn khi Liverpool chấp Chelsea đến nửa trái, ăn 92, thua 97. Đến tối qua, thị trường đã biến động thành Liverpool chỉ ăn 85, thua đủ. Dấu hiệu cho thấy thị trường đổ mạnh vào cửa trên vì phong độ kém cỏi của Chelsea. Đến trưa nay, tỉ lệ nửa trái đã chuyển mình lần nữa với giá cho lựa, ăn 95, thua 95. Dù sao thì chọn chủ nhà vẫn yên tâm hơn vì Arne Slot cần chiến thắng để bảo vệ chiếc ghế của mình.

Ronaldo làm nên điều chưa từng có trong lịch sử

Premier League: Từ giải đấu giàu nhất đến thế lực số một châu Âu

(NLĐO) - Cristiano Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 100 bàn tại 3 giải quốc gia khác nhau gồm Ngoại hạng Anh, La Liga và Saudi Pro League.

Premier League: Từ giải đấu giàu nhất đến thế lực số một châu Âu

(NLĐO) - Ba câu lạc bộ (CLB) Arsenal, Aston Villa và Crystal Palace cùng vào chung kết Champions League, Europa League và Europa Conference League.

Tiền vệ Fernandes cho Rice, Haaland "ngửi khói"

(NLĐO) - Tiền vệ Bruno Fernandes (Man Utd) được vinh danh Cầu thủ hay nhất năm của Hiệp hội Nhà báo bóng đá Anh (FWA).

