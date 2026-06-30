Soi tỉ số trận Pháp - Thụy Điển: Gà trống Gaulois sẽ lại gáy vang

Kylian Mbappe (Pháp) và Alexander Isak (Thụy Điển)

Pháp, nhà vô địch thế giới 2018 và á quân 2022, mang trọng trách tranh chức vô địch thực sự, trong khi Thụy Điển được đánh giá thấp hơn, đang tìm cách tạo nên một trong những bất ngờ lớn đầu tiên của giải đấu trên một trong những sân khấu lớn nhất tại Sân vận động MetLife.

Pháp tiến vào vòng loại trực tiếp với thành tích thắng cả ba trận vòng bảng, ghi được 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Kylian Mbappé và Ousmane Dembélé mỗi người đã ghi được 4 bàn thắng cho đến nay, mang đến cho Didier Deschamps một hàng công mà ít đội nào ở World Cup này có thể sánh kịp.

Con đường đến vòng knock-out của Thụy Điển không hề dễ dàng. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia được bù đắp bằng thất bại nặng nề 5-1 trước Hà Lan và trận hòa 1-1 với Nhật Bản. Sự thiếu ổn định đó khiến rất khó để tin tưởng họ trong một trận đấu loại trực tiếp với một ứng viên vô địch.

Vòng loại trực tiếp World Cup 2026 phơi bày một cách tàn nhẫn những đội bóng có chiều sâu đội hình hạn chế.

Nhìn chung, chất lượng đội hình của Thụy Điển, dù có không ít ưu điểm, nhưng vẫn còn kém xa so với Pháp, và đội bóng của Deschamps tự tin sẽ tiến vào vòng tiếp theo mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Phong độ tuyển Pháp

Na Uy – Pháp 1-4 (World Cup 2026)

Pháp - Iraq 3-0 (World Cup 2026)

Pháp - Senegal 3-1 (World Cup 2026)

Pháp - Bắc Ailen 3-1 (Giao hữu)

Pháp - Bờ Biển Ngà 1-2 (Giao hữu)

Ba trận thắng ở vòng bảng World Cup của Pháp đều trước các đối thủ mạnh, và chiến thắng 4-1 trước Na Uy đặc biệt đáng khích lệ về mặt tấn công. Trận thua giao hữu trước giải đấu trước Bờ Biển Ngà có thể được bỏ qua để làm bối cảnh; điều quan trọng là Pháp đã thi đấu không ngừng nghỉ kể từ khi giải đấu bắt đầu.

Phong độ Thụy Điển

Nhật Bản - Thụy Điển 1-1 (World Cup 2026)

Hà Lan - Thụy Điển 5-1 (World Cup 2026)

Thụy Điển - Tunisia 5-1 (World Cup 2026)

Thụy Điển - Hy Lạp 2-2 (Giao hữu)

Na Uy - Thụy Điển 3-1 (Giao hữu)

Vòng bảng của Thụy Điển cho thấy hai câu chuyện rất khác nhau. Chiến thắng 5-1 trước Tunisia rất ấn tượng, nhưng sau đó Hà Lan đã đánh bại họ một cách thuyết phục, phơi bày những điểm yếu rõ ràng trong phòng ngự. Trước hàng công của Pháp, những điểm yếu đó sẽ bị thử thách nghiêm trọng.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 23 lần, và thành tích gần đây nghiêng hẳn về phía Pháp. 5 lần gặp nhau gần nhất cho thấy rõ bức tranh về sự cân bằng giữa hai quốc gia này.

11-2020 Pháp 4-2 Thụy Điển (Nations League)

09-2020 Thụy Điển 0-1 Pháp (Nations League)

06-2017 Thụy Điển 2-1 Pháp (Vòng loại World Cup)

11-2016 Pháp 2-1 Thụy Điển (Vòng loại World Cup)

11-2014 Pháp 1-0 Thụy Điển (Giao hữu)

Pháp thắng 4 trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Chiến thắng gần nhất của Thụy Điển là ở trận lượt về vòng play-off vòng loại World Cup 2018 vào năm 2017, kết quả này đã loại Pháp khỏi vòng đấu đó, mặc dù tổng tỷ số sít sao hơn nhiều người nhớ. Hai trận đấu thuộc Nations League năm 2020 đã khẳng định sự vượt trội hiện tại của Pháp, với tổng tỷ số 5-2 sau hai trận đấu đó.

Tương quan lực lượng

Pháp bước vào trận đấu này với phong độ tuyệt vời. Didier Deschamps có trong tay một đội hình đầy đủ, với Kylian Mbappé dẫn đầu hàng công cùng dàn tiền đạo chất lượng bao gồm Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Michael Olise và Marcus Thuram. N'Golo Kanté và Aurélien Tchouaméni tạo nên nền tảng tuyến giữa kỷ luật, và hàng phòng ngự chỉ để thủng lưới hai lần trong 3 trận đấu vòng bảng.

Đội tuyển Thụy Điển không có bất kỳ lo ngại nào về chấn thương trước trận đấu này. Graham Potter, người tiếp quản vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia vào cuối năm 2025, sẽ trông chờ vào Viktor Gyökeres và Alexander Isak để gánh vác hàng công. Gyokeres là tiền đạo hiệu quả nhất của Thụy Điển trong những năm gần đây, trong khi thể lực và khả năng di chuyển của Isak mang đến một khía cạnh khác.

Mối lo ngại của Thụy Điển không phải là về nhân sự mà là về khoảng cách chất lượng trên sân.

Họ giành quyền tham dự giải đấu này thông qua vòng play-off sau một chiến dịch vòng loại đầy khó khăn với chỉ hai chiến thắng trong 8 trận đấu, điều này khiến việc họ tiến xa đến vậy đã là một thành tích nhỏ.

Đội hình dự kiến

Pháp (4-3-3): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez; Tchouameni, Kante, Rabiot; Dembele, Mbappé (c), Barcola.

Thụy Điển (4-4-2): Johansson; D. Svensson, Hiền, Lindelof (đội trưởng), Gudmundsson; Elanga, Karlstrom, Svanberg, Ayari; Isak, Gyokeres.

Chiến thuật then chốt

Tâm điểm trận đấu là cuộc chiến giữa Viktor Gyokeres và Alexander Isak với cặp trung vệ của Pháp gồm William Saliba và Dayot Upamecano. Hy vọng tốt nhất của Thụy Điển để trụ lại trong trận đấu này là gây khó khăn cho cặp trung vệ này bằng lối chơi trực diện và thể lực mạnh mẽ. Gyokeres đã ghi 20 bàn thắng quốc tế trong 33 lần khoác áo đội tuyển, và Isak mang đến tốc độ đẳng cấp Premier League. Pháp chỉ để thủng lưới 2 lần trong 3 trận vòng bảng, và Saliba nói riêng là một trong những hậu vệ điềm tĩnh nhất tại World Cup lần này. Nếu hàng phòng ngự đó duy trì được sự tập trung, Thụy Điển sẽ rất khó tạo ra khoảng trống.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Pháp thắng dễ 3-0 trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton đoán tỉ số 4-0.

Website Sports Mole dự đoán Pháp thắng 3-1. Cây bút Ronan Sullivan của The Standard (Yahoo Sports) chọn tỉ số 4-1. Trong lúc Sports Illustrated đoán Pháp thắng 3-0.

Dự đoán: Pháp - Thụy Điển 3-1

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under



Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Pháp đã chấp Thụy Điển đến 1 trái rưỡi 2 trái, 95-92. Đến ngày 29-6 đã chuyển dần thành 97-90, tức là thị trường đang đổ cửa dưới. Chiều tối qua, tỉ lệ tài xỉu đã nâng lên thành 3 trái 3 trái rưỡi. Trưa nay, Pháp chấp Thụy Điển 1 trái rưỡi 2 trái nhưng ăn đủ và thua 85. Dù sao thì chọn Pháp vẫn an toàn hơn.