Sức hấp dẫn từ vai diễn

Nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tái xuất màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng với vai nữ chính Kỳ Nam trong phim "Quán Kỳ Nam" của đạo diễn Leon Lê. Phim chính thức ra rạp từ ngày 28-11.

Lột tả tâm lý nhân vật

Trong phim, Đỗ Thị Hải Yến hóa thân là một góa phụ làm nghề nấu cơm tháng ở khu chung cư cũ tại TP HCM những năm 1980. Cô đã gặp gỡ dịch giả trẻ tên Khang (Liên Bỉnh Phát đóng) vừa chuyển đến TP HCM làm việc. Cả hai dần hình thành một mối liên kết tinh tế, không chỉ là tình bạn mà còn là sự đồng cảm sâu sắc đến từ sự hiểu biết, cảm nhận cuộc sống lẫn văn hóa. "Tôi xa rời điện ảnh đã 10 năm và vai diễn đến với tôi rất đẹp, đúng lúc. Kỳ Nam là một nhân vật lặng lẽ nhưng lại mang rất nhiều tầng cảm xúc mà tôi phải diễn bằng tất cả sự mềm mại, kiên nhẫn của mình" - nữ diễn viên chia sẻ.

Cô đã lột tả được tâm lý nhân vật một cách tinh tế bằng sự thấu hiểu trọn vẹn khi thể hiện hình ảnh một người phụ nữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng bên trong đầy biến cố, mất mát, tổn thương.

Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến tái xuất trong phim “Quán Kỳ Nam”. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cũng tái xuất sau gần một thập kỷ vắng bóng, diễn viên Lý Hùng tham gia phim "Phòng trọ ma bầu" của đạo diễn trẻ Ngụy Minh Khang. Phim cũng ra rạp từ ngày 28-11. Ở tuổi 56, Lý Hùng vẫn giữ được vẻ điển trai, phong độ khi diễn các cảnh tình cảm cùng 2 nữ diễn viên Quỳnh Lam và NSƯT Kim Tuyến.

"Vai diễn của tôi cùng NSƯT Kim Tuyến và Quỳnh Lam góp một phần quan trọng trong nội dung phim. Khán giả khi xem phim sẽ cảm động với tình mẫu tử được kể" - diễn viên Lý Hùng thổ lộ.

Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan xuất hiện trên màn ảnh rộng với vai Triết trong phim "Trái tim què quặt" (ra rạp từ ngày 7-11) của đạo diễn Quốc Công sau 7 năm ở ẩn. Anh cho biết suốt thời gian qua vẫn nhận được nhiều lời mời nhưng gần như "mất lửa" với các nhân vật được tiếp nhận. Đến khi gặp được nhân vật Triết, anh nhận ra bản thân muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện tình cảm của Triết cùng vợ và những rối ren xung quanh nhân vật này.

Ngoài các diễn viên kể trên, màn ảnh rộng Việt còn đón chào sự trở lại của những gương mặt gạo cội khác như Thành Hội, Ái Như với phim "Phá đám: Sinh nhật mẹ" của giám chế Nguyễn Thanh Bình (ra rạp từ ngày 31-10), Kiều Oanh trong phim "Bẫy tiền" của đạo diễn Oscar Dương (phim đang dời lịch chiếu), Hoàng Phúc trong phim "Cải mả" của đạo diễn Thắng Vũ (ra rạp từ ngày 31-10)…

Dàn bao vững vàng

Sự tái xuất của những "gương mặt cũ" luôn mang lại cho đoàn phim cơ hội quảng bá nhờ sự lan tỏa về phim, vai diễn của những diễn viên này. Thêm vào đó, các diễn viên gạo cội nhiều kinh nghiệm, không chỉ góp ý về vai diễn, kịch bản…, giúp ích cho nhiều đạo diễn trẻ mà còn là dàn bao vững vàng cho lực lượng diễn viên trẻ trong phim.

Các phim điện ảnh Việt hiện nay, nhất là phim của đạo diễn trẻ, phim đầu tay…, đều mong muốn có những gương mặt gạo cội tham gia để hỗ trợ, bảo đảm cho chuyên môn diễn xuất. Đó cũng là lý do vì sao nhà sản xuất - đạo diễn Minh Beta cố gắng thuyết phục NSƯT Xuân Hinh tham gia phim Tết "Mùi phở". Phim "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" cũng có NSND Tự Long, Đỗ Thị Hải Yến…

"Diễn viên Đỗ Thị Hải Yến diễn ánh mắt rất tốt. Việc có người bạn diễn giỏi nghề đã hỗ trợ cho tôi rất nhiều về cảm xúc, giúp các cảnh quay tốt và nhanh hơn" - diễn viên Liên Bỉnh Phát bày tỏ. Nghệ sĩ Kiều Oanh trở lại điện ảnh lần này với người mẹ của nhân vật nữ chính Thanh Tâm trong phim "Bẫy tiền". Nữ nghệ sĩ đã thảo luận, góp ý nhiều cùng đạo diễn Oscar Dương về kịch bản, thoại phim bằng những kinh nghiệm tích lũy trong nghề. "Tôi không đặt cái tôi của mình lớn hơn phim, mà quan trọng sự hợp lý, đồng bộ của tác phẩm. Mặc dù nhân vật của tôi xuất hiện ít, tôi vẫn hài lòng vì mỗi lần xuất hiện đều có điểm nhấn, không nhạt nhòa trong câu chuyện chung" - nghệ sĩ Kiều Oanh bộc bạch.

Nghệ sĩ Ái Như với rất nhiều lần hóa thân vai người mẹ trên sân khấu kịch đã vô cùng vững vàng khi lột tả nhân vật bà Tâm cho vai diễn trong "Phá đám: Sinh nhật mẹ". Không chỉ tương tác ăn ý cùng bạn diễn Thành Hội, vai chủ trại hòm Tình, mà nữ nghệ sĩ còn dẫn dắt tốt cho nam diễn viên trẻ Trần Kim Hải vai Y Đức - con trai bà Tâm.

Việc phim thắng hay thua doanh thu còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng nếu tác phẩm chỉ quy tụ những gương mặt trẻ mà thiếu các "bệ đỡ" đáng tin cậy thì cũng khó tạo sức hút ban đầu với khán giả.



