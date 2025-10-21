HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Tấm lá chắn

Hiếu Nghi

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Sự việc gần đây, vào giữa tháng 9-2025, một nam sinh 18 tuổi ở Đồng Nai bị kẻ xấu khống chế tinh thần, đe dọa làm theo hướng dẫn của họ. Kẻ thủ ác yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để chuộc mạng con. 

Gia đình báo công an và cậu sinh viên được giải cứu khi đã đến sát biên giới, sắp bị đưa sang Campuchia. Một trường hợp khác, nữ sinh lớp 12 ở phường Tân Hưng (TP HCM) bị kẻ gian giả danh công an gọi điện đe dọa bảo phải thuê nhà nghỉ để phục vụ điều tra. Em bình tĩnh nói rằng em sẽ đến công an phường gần nhất để tiếp tục nghe máy. Sau đó em gọi cho mẹ trình bày sự việc. Kẻ gian lặn mất và chẳng gọi lại lần nào nữa.

Hai vụ việc diễn ra cùng thời gian và khá tương đồng về bản chất. Điều khác duy nhất là hệ quả của cách ứng xử khi vụ việc xảy ra. Phải thật sự bình tĩnh và có kỹ năng ứng phó hiệu quả, học sinh mới thoát khỏi nanh vuốt của kẻ xấu.

Các cơ quan chức năng đã sớm nhận rõ vấn đề và liên tục cảnh báo trong thời gian qua. Những thông tin về thủ đoạn và cách phòng ngừa đã được tuyên truyền đến từng ngôi trường ở các đô thị lớn. 

Cảnh báo này cũng thường xuyên được gửi đến người dân qua ứng dụng trên điện thoại và các phương tiện truyền thông. Kỹ càng hơn, những ngày qua, Công an TP HCM tổ chức cả chương trình tuyên truyền và phương cách ứng phó được tập huấn tại trường học.

Thừa nhận rằng trong các cấp học, học sinh và cả sinh viên đều được thường xuyên rèn luyện kỹ năng sống. Tuy vậy, cuộc sống luôn thay đổi và thủ đoạn của kẻ xấu cũng ngày càng tinh vi nên cập nhật kỹ năng ứng phó cho học sinh, sinh viên là việc cần được tiến hành thường xuyên. 

Khi thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi và thâm độc, nó trở nên cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, mà những cách phòng ngừa thông dụng hiện nay như không nghe máy của người lạ, báo gia đình khi có dấu hiệu bất thường, phản kháng qua điện thoại… đều đem lại hiệu quả khá hạn chế. 

Ngoài trang bị kiến thức và kỹ năng ứng phó cho con trẻ, giải pháp căn cơ hơn chính là chặt đứt nguyên nhân: trừng trị bọn tội phạm. Việc này không chỉ đẩy mạnh thanh trừng những kẻ tiếp tay trong nước mà cần sự hợp tác liên quốc gia để tiêu diệt các hang ổ tội phạm.

Kỹ năng về an ninh phải được rèn luyện từ nhỏ, thậm chí ngay khi vừa bước chân vào tiểu học, với những việc đơn giản như thuộc số đường dây nóng chữa cháy, cấp cứu, cảnh sát… hoặc nhận diện những mối nguy hiểm thường nhật. 

Những kỹ năng này lâu dần sẽ trở thành phản xạ để cảnh giác với những bất thường xung quanh mình, kể cả là một cuộc điện thoại lạ. Tuy đơn giản nhưng đây chính là tấm khiên bảo vệ con trẻ, trước khi cơ quan chức năng biết và kịp thời can thiệp. 

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

Nữ sinh viên đại học 18 tuổi bị "bắt cóc online", yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng

(NLĐO)- Bị thao túng tâm lý, nữ sinh viên 18 tuổi đã giam mình trong phòng trọ, yêu cầu bố mẹ chuyển 1,2 tỉ đồng để nữ sinh đưa cho kẻ xấu.

Đấu tranh tâm lý bất thành, nữ sinh viên bị "bắt cóc online" từ Đắk Lắk xuống TP HCM

(NLĐO) - Có những thời điểm, nữ sinh viên dường như đã thoát ra khỏi sự khống chế của nhóm "bắt cóc online" nhưng cuối cùng vẫn sập bẫy

Giải cứu kịp thời 3 sinh viên bị "bắt cóc online" ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Thấy con xin số tiền lớn với dấu hiệu bất thường, người cha trình báo và Công an tỉnh Lâm Đồng giải cứu thành công 3 sinh viên bị "bắt cóc online"

