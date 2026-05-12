HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Tạo dựng sức bật mới

PGS-TS Đỗ Phú Trần Tình, Viện trưởng Viện Phát triển chính sách ĐHQG TP HCM, Trường ĐH Kinh tế - Luật

Làn sóng tuyển dụng và mở rộng sản xuất hiện nay đang tạo ra nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và thị trường lao động.

Những ngày qua, đơn hàng gia tăng, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP HCM, Đồng Nai đồng loạt tuyển thêm lao động đang cho thấy bức tranh sản xuất - kinh doanh khởi sắc hơn trong những tháng gần đây.

Đặt trong bối cảnh Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng "hai con số", có thể thấy những chuyển động tích cực của DN hiện nay không chỉ là tín hiệu phục hồi mang tính ngắn hạn, mà đang phản ánh sự hình thành của một chu kỳ phát triển mới gắn với chiến lược tăng trưởng dài hạn của quốc gia.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ chính sách vĩ mô, những tín hiệu tích cực này mới chỉ là điều kiện cần trong tiến trình tạo lập động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để duy trì được đà phục hồi theo hướng ổn định, bền vững và có khả năng lan tỏa dài hạn. Trong tiến trình này, vai trò kiến tạo và điều phối phát triển của Nhà nước mang ý nghĩa quyết định.

Thứ nhất, cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô nhằm củng cố niềm tin thị trường. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng "hai con số" đặt ra yêu cầu rất lớn về mở rộng đầu tư và kích thích tăng trưởng, áp lực đối với lạm phát, tỉ giá và an toàn hệ thống tài chính sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, tăng trưởng cao chỉ có thể bền vững khi đi cùng khả năng kiểm soát hiệu quả các rủi ro và duy trì môi trường đầu tư minh bạch để DN yên tâm mở rộng sản xuất, tuyển dụng lao động và đầu tư dài hạn.

Thứ hai, cần đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và giảm thiểu chi phí tuân thủ cho DN. Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi khả năng phản ứng chính sách nhanh và linh hoạt hơn, việc chuyển mạnh sang cơ chế "hậu kiểm" cần được xem là một định hướng cải cách trọng tâm.

Thứ ba, cần phát huy vai trò của đầu tư công như "vốn mồi" nhằm dẫn dắt tăng trưởng và kích hoạt các nguồn lực đầu tư xã hội. Yêu cầu đặt ra khi nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển mới không chỉ là mở rộng quy mô đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và khả năng tạo ra tác động lan tỏa.

Thứ tư, cần tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn nhằm duy trì năng lực phục hồi và mở rộng đầu tư sản xuất. Qua đó, dòng vốn sẽ được phân bổ hiệu quả hơn vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao và có khả năng dẫn dắt chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Nhìn chung, làn sóng tuyển dụng và mở rộng sản xuất hiện nay đang tạo ra nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và thị trường lao động. Tuy nhiên, để chuyển hóa đà phục hồi này thành động lực tăng trưởng dài hạn, Nhà nước cần tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo thông qua ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ DN tiếp cận nguồn lực phát triển. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các định hướng này sẽ là nền tảng quan trọng để tạo dựng sức bật mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới. 

Tin liên quan

[TopCV] Điểm nghẽn trong tuyển dụng: Khi việc “nói đúng trọng tâm” trở thành lợi thế kết nối

[TopCV] Điểm nghẽn trong tuyển dụng: Khi việc “nói đúng trọng tâm” trở thành lợi thế kết nối

TopCV ra mắt khung tư duy Elevator Pitch Thinking - đặt đúng thông điệp vào đúng thời khắc để tạo lợi thế dài lâu, cải thiện hiệu quả kết nối trong tuyển dụng.

Một bệnh viện từng được Thủ tướng quan tâm, phát thông báo tuyển dụng nhân lực trình độ cao

(NLĐO) - Không chỉ bổ sung nhân lực, một bệnh viện từng được Thủ tướng quan tâm đang tăng cường máy xạ trị để đáp ứng như cầu chữa trị của bệnh nhân.

ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

(NLĐO) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành

thị trường lao động tuyển dụng kinh tế - xã hội kinh tế vĩ mô tuyển dụng lao động
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo