Tạo dựng sức bật mới

Những ngày qua, đơn hàng gia tăng, nhiều doanh nghiệp (DN) tại TP HCM, Đồng Nai đồng loạt tuyển thêm lao động đang cho thấy bức tranh sản xuất - kinh doanh khởi sắc hơn trong những tháng gần đây.

Đặt trong bối cảnh Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu tăng trưởng "hai con số", có thể thấy những chuyển động tích cực của DN hiện nay không chỉ là tín hiệu phục hồi mang tính ngắn hạn, mà đang phản ánh sự hình thành của một chu kỳ phát triển mới gắn với chiến lược tăng trưởng dài hạn của quốc gia.

Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ chính sách vĩ mô, những tín hiệu tích cực này mới chỉ là điều kiện cần trong tiến trình tạo lập động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế. Vấn đề quan trọng hơn là làm thế nào để duy trì được đà phục hồi theo hướng ổn định, bền vững và có khả năng lan tỏa dài hạn. Trong tiến trình này, vai trò kiến tạo và điều phối phát triển của Nhà nước mang ý nghĩa quyết định.

Thứ nhất, cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô nhằm củng cố niềm tin thị trường. Trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng "hai con số" đặt ra yêu cầu rất lớn về mở rộng đầu tư và kích thích tăng trưởng, áp lực đối với lạm phát, tỉ giá và an toàn hệ thống tài chính sẽ gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, tăng trưởng cao chỉ có thể bền vững khi đi cùng khả năng kiểm soát hiệu quả các rủi ro và duy trì môi trường đầu tư minh bạch để DN yên tâm mở rộng sản xuất, tuyển dụng lao động và đầu tư dài hạn.

Thứ hai, cần đẩy mạnh cải cách thể chế nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi và giảm thiểu chi phí tuân thủ cho DN. Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng cao đòi hỏi khả năng phản ứng chính sách nhanh và linh hoạt hơn, việc chuyển mạnh sang cơ chế "hậu kiểm" cần được xem là một định hướng cải cách trọng tâm.

Thứ ba, cần phát huy vai trò của đầu tư công như "vốn mồi" nhằm dẫn dắt tăng trưởng và kích hoạt các nguồn lực đầu tư xã hội. Yêu cầu đặt ra khi nền kinh tế bước vào chu kỳ phát triển mới không chỉ là mở rộng quy mô đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực và khả năng tạo ra tác động lan tỏa.

Thứ tư, cần tiếp tục xây dựng các chính sách hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn nhằm duy trì năng lực phục hồi và mở rộng đầu tư sản xuất. Qua đó, dòng vốn sẽ được phân bổ hiệu quả hơn vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng cao và có khả năng dẫn dắt chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Nhìn chung, làn sóng tuyển dụng và mở rộng sản xuất hiện nay đang tạo ra nhiều tín hiệu tích cực cho nền kinh tế và thị trường lao động. Tuy nhiên, để chuyển hóa đà phục hồi này thành động lực tăng trưởng dài hạn, Nhà nước cần tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo thông qua ổn định kinh tế vĩ mô, cải cách thể chế, đầu tư hạ tầng và hỗ trợ DN tiếp cận nguồn lực phát triển. Việc triển khai đồng bộ và hiệu quả các định hướng này sẽ là nền tảng quan trọng để tạo dựng sức bật mới cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.