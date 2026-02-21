HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Gia đình

Tết là khi người ta chịu ngồi lại với nhau

Bài và ảnh: Bình An

(NLĐO)- Với nhiều người, Tết thật ra chỉ bắt đầu khi những người vốn bận rộn, xa cách, hoặc thậm chí giận hờn nhau… chịu ngồi lại bên một chiếc bàn.

Gia đình chị T.T.H. (ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM) có 3 người con. Hai vợ chồng chị làm kinh doanh, con cái học hành, mỗi người một lịch trình. Suốt cả năm, bữa cơm đông đủ hiếm hoi, thường chỉ có hai mẹ con hoặc ba người ăn vội vàng.

Đủ người là thấy Tết

Năm ngoái, ngay trước Tết, chị H. và con trai lớn xảy ra mâu thuẫn vì chuyện chọn ngành học. Hai mẹ con gần như không nói chuyện suốt cả tháng. Không khí trong nhà căng thẳng.

Chiều 29 Tết, chị H. chuẩn bị mâm cơm tất niên. Không khí có phần gượng gạo khi cả nhà ngồi vào bàn. Nhưng rồi, con trai chị chủ động gắp miếng thịt kho cho mẹ, nói nhỏ: “Thôi Tết rồi, đừng giận nữa nha mẹ”.

Câu nói đơn giản ấy như cởi nút thắt. Với chị H., đó mới là khoảnh khắc Tết thật sự bước vào nhà.

“Cả năm giận nhau cũng được nhưng chỉ cần chịu ngồi xuống ăn chung một bữa cơm, nói với nhau vài câu, là lòng nhẹ hẳn. Tết là vậy đó”- chị H. cười.

Anh N.V.T. (quê Quảng Ngãi, làm việc tại TPHCM) từng có 3 năm liên tiếp không về quê ăn Tết vì công việc. Mỗi năm, anh đều gửi tiền về cho cha mẹ, gọi điện chúc Tết nhưng vẫn cảm thấy lòng mình trống trải.

“Ba má nói không sao, miễn mình làm ăn được là mừng. Nhưng nghe giọng ba qua điện thoại, tôi biết ông buồn lắm”- anh T. kể.

Năm thứ tư, dù công việc đang gấp, anh vẫn quyết định về quê. Bữa cơm chiều 30, khi cả nhà quây quần, người cha cứ nhìn chiếc ghế của anh rồi cười: “Năm nay đủ người rồi, thấy Tết hẳn”.

Chỉ một câu nói, anh T. chợt nhận ra, Tết không phải là tiền gửi về bao nhiêu, quà biếu có đắt hay không, mà là sự hiện diện của nhau. Một chiếc ghế trống có thể khiến mâm cơm trở nên lạnh lẽo, còn một người trở về có thể làm cả căn nhà ấm lên.

Tết là khi người ta chịu ngồi lại với nhau - Ảnh 1.

Tết không phải là tiền gửi về bao nhiêu, quà biếu có đắt hay không, mà là sự hiện diện của nhau

Khoảng lặng hiếm hoi để ngồi lại cùng nhau

Ở một con hẻm nhỏ tại phường Bình Thạnh, bà N.T.B. và người hàng xóm sát vách từng không nhìn mặt nhau suốt hơn 1 năm vì chuyện tranh chấp lối đi. Mỗi lần gặp, cả hai đều quay mặt đi chỗ khác.

Chiều mùng Một Tết năm ngoái, con gái bà B. bày mâm bánh mứt, nói: “Má qua chúc Tết cô Hai T. đi. Dù sao cũng hàng xóm, cả năm thấy nhau hoài.”

Ban đầu, bà B. lưỡng lự. Sau đó, bà cũng đứng lên, cầm nửa ký chả lụa, gõ cửa nhà bên. Cánh cửa mở ra, cả hai người phụ nữ đứng nhìn nhau. Cuối cùng, bà B. nói: “Năm mới rồi, bỏ qua hết nghe chị”. Chỉ vậy thôi, hai người ngồi xuống uống trà, kể chuyện con cháu, chuyện xóm giềng.

Cuộc sống hiện đại khiến người ta quen với việc “lướt qua” nhau: Lướt qua tin nhắn, lướt qua bữa cơm, lướt qua những lời hỏi han và đôi khi lướt qua cả những người thân nhất.

Có những gia đình sống chung một mái nhà nhưng hiếm khi ngồi cùng nhau quá 15 phút. Có những cặp vợ chồng mỗi ngày chỉ nói với nhau vài câu liên quan đến tiền bạc, con cái. Có những người con cả năm không gọi điện cho cha mẹ, chỉ đến Tết mới nhớ.

TIN LIÊN QUAN

Vì thế, Tết trở thành khoảng lặng hiếm hoi trong năm, lúc người ta tạm gác công việc, gác cả những cái tôi, những hơn thua, để ngồi xuống cùng nhau. Nghe thì đơn giản, nhưng “ngồi lại với nhau” đôi khi là điều khó nhất. Khó vì mỗi người đều có cái tôi. Khó vì ai cũng nghĩ mình đúng. Khó vì người ta quen im lặng, quen né tránh, quen để thời gian trôi qua mà không giải quyết điều gì.

Tết, trở thành cái cớ đẹp đẽ để bắt đầu lại. Một câu chúc đầu năm, một cái gắp thức ăn, một lời hỏi thăm… đôi khi chính là bước đầu tiên để hàn gắn những khoảng cách.

Tết, suy cho cùng, không nằm ở mâm cao cỗ đầy, không ở bộ quần áo mới hay phong bao lì xì dày mỏng. Tết nằm ở khoảnh khắc mọi người chịu dừng lại, ngồi xuống bên nhau, ăn một bữa cơm, kể một câu chuyện và cười. Như

Bởi khi còn có thể ngồi cùng nhau, thì đó đã là một cái Tết đủ đầy. Và đôi khi, chỉ cần một chiếc bàn, vài cái ghế và những con người chịu ngồi lại… là Tết đã đến rồi.

Tin liên quan

Đón Tết thời đại số

Đón Tết thời đại số

(NLĐO) - Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, Tết Nguyên đán khoác diện mạo mới theo cách người trẻ sáng tạo, giữ gìn truyền thống trong bối cảnh hiện đại.

Ăn Tết bên ngoài: Lựa chọn của gia đình ngày nay

(NLĐO)- Tết là ở cảm giác bình yên khi cả nhà được ở bên nhau, dù là trong căn bếp quen thuộc hay tại một nhà hàng, một chuyến du xuân nơi xa.

Gieo hạt yêu thương từ mái nhà

(NLĐO)- Không phải những món quà đắt tiền mà chính ký ức Tết trong gia đình mới là điều theo trẻ suốt cuộc đời.

cuộc sống hiện đại phong bao lì xì
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo