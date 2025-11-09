Thẩm thấu công nghệ số tới mỗi người dân

Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố 28, phường Tân Sơn Hòa năm nay gây chú ý với mô hình ki-ốt chuyển đổi số, nơi người dân được "cầm tay chỉ việc" sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tiếp cận công nghệ.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết tại phường Tân Sơn Hòa

Theo đó, sáng 9-11, khu phố 28, phường Tân Sơn Hòa long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 trong không khí phấn khởi hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và kỉ niệm 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại ngày hội, khu phố biểu dương các gương "Người tốt, việc tốt", trao cây xanh và quà cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần san sẻ, nghĩa tình trong cộng đồng.

Báo cáo kết quả công tác năm 2025, ông Nguyễn Tăng Thái, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố 28, cho biết địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU về xây dựng môi trường sống sạch - xanh - văn minh.

Khu phố đã duy trì tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp tại hẻm 159 Bạch Đằng; tổ chức ra quân "15 phút vì thành phố xanh, sạch", vận động ủng hộ thiện nguyện hơn 87 triệu đồng và chăm lo khuyến học cho 76 học sinh học giỏi.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Dũng cùng lãnh đạo phường Tân Sơn Hoà tham quan các ki-ốt chuyển đổi số và gian hàng

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP HCM - nhấn mạnh tinh thần đại đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh nội lực quan trọng của thành phố trong quá trình phát triển. Ông cho rằng trong bối cảnh TP HCM đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, mỗi khu dân cư, từng hộ gia đình và từng người dân đều là chủ thể của tiến trình đổi mới.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM đề nghị cấp uỷ, chính quyền và MTTQ phường Tân Sơn Hòa tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân gắn kết, đồng thời thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù giúp địa phương nâng cao chất lượng sống, củng cố niềm tin của người dân vào sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Không gian ki-ốt chuyển đổi số thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân phường Tân Sơn Hoà trong ngày hội Đại đoàn kết

Ngày hội năm nay, hướng đến mục tiêu xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, khu phố đã mang đến các ki-ốt chuyển đổi số và ki-ốt "Đại đoàn kết" như những điểm tiếp cận công nghệ ngay trong cộng đồng dân cư.

Tại đây, đoàn viên thanh niên và lực lượng công an hướng dẫn người dân thao tác trên cổng dịch vụ công, đăng ký tài khoản định danh điện tử, tra cứu thủ tục hành chính và nhận diện các hình thức lừa đảo trực tuyến.

Ki-ốt cũng đóng vai trò như một "điểm chạm công nghệ" trong khu dân cư, giúp người lớn tuổi tiếp cận công nghệ thuận tiện, từng bước hình thành thói quen sống, làm việc và giao dịch trên nền tảng số.