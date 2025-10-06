Thành công nhờ tâm huyết

Tại Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam (KCX Linh Trung I, TP HCM), chị Trần Thị Hồng Vân, Quản lý hiện trường sản xuất kiêm Chủ tịch Công đoàn, là tấm gương sáng trong lao động, được tập thể người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp (DN) quý mến.

Tận tụy vì công nhân

Là thủ lĩnh Công đoàn cơ sở suốt 16 năm, chị Vân góp phần không nhỏ trong việc xây dựng, hoàn thiện chế độ, chính sách, phúc lợi cho hơn 1.500 công nhân (CN) Công ty Nissei Electric Việt Nam, giúp họ có cuộc sống tốt hơn. Trong đó, phải kể đến việc chị nỗ lực thương lượng để nâng lương hằng năm cho NLĐ.

Ngay từ đầu năm nay, tập thể NLĐ Công ty Nissei Electric Việt Nam đón nhận tin vui khi lương được tăng ít nhất 100.000 đồng/người/tháng.

Chị Vân kể năm 2024, nhiều DN gặp khó khăn do thiếu đơn hàng, nhiều nơi phải giảm giờ làm, cắt giảm lao động. Trong bối cảnh ấy, việc đề xuất công ty tăng lương cho NLĐ là rất khó. Tuy nhiên, nếu nhìn từ khía cạnh của NLĐ thì cuộc sống của họ cũng gặp vô vàn khó khăn...

Sau đó, Công đoàn công ty đã họp, thống nhất đề xuất tăng lương cho NLĐ từ tháng 1-2025 và được DN đồng ý.

Không chỉ tiền lương, chị Vân còn cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nissei Electric Việt Nam xây dựng và thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể mang nội dung có lợi - như DN mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho NLĐ; vợ sinh con, chồng được nghỉ thêm một ngày hưởng nguyên lương ngoài chế độ BHXH; hằng tháng, NLĐ được nghỉ ít nhất 2 ngày thứ bảy; hằng năm được nghỉ nhiều hơn so với quy định, giúp tăng cơ hội tái tạo sức lao động… Mới đây, chị cùng với Công đoàn và ban giám đốc công ty tri ân NLĐ bằng món quà trung thu ý nghĩa.

Ông Kakei Naoya, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam, cho hay DN luôn đoàn kết, gắn bó và hoạt động tốt từ sản xuất đến phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo… Thành công này, theo ông, nhờ sự chung vai của Công đoàn cơ sở, nhất là sự góp sức của Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Hồng Vân.

Chị Trần Thị Hồng Vân tặng quà cho công nhân. Ảnh: HỒNG ĐÀO

Sáng tạo trong công việc

Chị Nguyễn Thị Diễm, Tổ trưởng Kiểm soát chất lượng đồng thời là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Xí nghiệp Ruthimex 2 - Công ty TNHH MTV Cao su Thống Nhất (xã Phú Hòa Đông, TP HCM), cũng được nhắc tới như tấm gương nỗ lực vượt khó để vươn lên.

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị Diễm sớm nghỉ học và kết hôn, sinh con. Ở vùng quê nghèo Cà Mau, vợ chồng chị làm nông quanh năm không đủ sống. Năm 2010, chị và chồng quyết định lên TP HCM mưu sinh với điểm đến là Công ty TNHH Cao su Thống Nhất.

Lúc đầu, mục tiêu của vợ chồng chị Diễm là ráng làm việc, tăng ca để có tiền lo cho gia đình. Tuy nhiên, càng gắn bó, anh chị càng yêu công việc và quyết tâm phấn đấu. Năm 2020, chị Diễm nỗ lực học thêm trung cấp kế toán để nâng cao trình độ.

"Khi đó, tôi làm việc, tăng ca tại nhà máy 10-11 giờ/ngày lại thường xuyên làm ca đêm nên việc học khá vất vả. Song, tôi tự nhủ muốn phát triển thì bản thân buộc phải cố gắng. Vì vậy, ngày nào tôi cũng ráng sắp xếp để làm việc, học tập và nghỉ ngơi hợp lý" - chị nhớ lại.

Ngoài học tập, giai đoạn này, chị Diễm còn chú ý quan sát, phân tích, mày mò tìm kiếm giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động. Nhờ vậy, chị có nhiều sáng kiến được công nhận, mang lại giá trị cho DN. Trong đó, tiêu biểu là giải pháp "Hợp lý hóa sản xuất, giảm bước kiểm, tăng năng suất kiểm tra sản phẩm Molten".

Nói về giải pháp này, chị Diễm cho hay quy trình kiểm hàng gồm rất nhiều bước nhưng sau thời gian quan sát, chị nhận thấy có những bước có thể lược bỏ mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng kiểm tra. Từ đó, chị đã tính toán lại quy trình kiểm hàng hợp lý và đề xuất DN áp dụng. Nhờ sáng kiến này, DN rút ngắn hàng trăm giờ công lao động, giảm chi phí vận hành nhưng vẫn bảo đảm chất lượng sản phẩm.

Hiện nay, với vai trò là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận, chị Diễm luôn hết lòng với đoàn viên khi thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp đỡ đồng nghiệp. Chị còn nêu gương trong hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn cơ sở và Công đoàn tổng công ty tổ chức.

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, nhận xét chị Diễm là tấm gương lao động nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". "Từ một CN phấn đấu trở thành quản lý, bên cạnh sáng kiến, chị Diễm còn tích cực tham gia và đóng góp cho hoạt động Công đoàn, là điểm tựa trong gia đình… Điều này rất đáng trân trọng" - bà Loan nhìn nhận.

Chị Nguyễn Thị Diễm được LĐLĐ TP HCM tuyên dương. Ảnh: THANH NGA

Chị Trần Thị Hồng Vân từng đoạt nhiều giải thưởng như: Giải thưởng Tôn Đức Thắng, Giải thưởng Nguyễn Văn Linh của Tổng LĐLĐ Việt Nam… Trong khi đó, nhờ nỗ lực học tập cùng với tinh thần sáng tạo, nhiều năm liền chị Nguyễn Thị Diễm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Mới đây, chị được nhận bằng khen của LĐLĐ TP HCM về thành tích nữ CN tiêu biểu cấp thành phố giai đoạn 2020-2025.



