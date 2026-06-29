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Sức khỏe

Thấy cha nằm bất động, con trai cũng bị điện giật khi lao vào cứu

N.Dung

(NLĐO) - Người đàn ông 46 tuổi bị điện giật, ngừng tim. Khoảng 20 phút sau, con trai phát hiện cha bất động, cùng mọi người ép tim trước khi đưa đến bệnh viện.

Người đàn ông 46 tuổi bị điện giật khi làm việc tại xưởng hàn, rơi vào ngừng tim, ngừng thở, được cứu sống sau khi được ép tim liên tục và hồi sức tích cực.

Phát hiện cha nằm bất động, con trai bị điện giật khi lại gần - Ảnh 1.

Bệnh nhân được cấp cứu tích cực tại bệnh viện sau khi ngừng tim do điện giật. Ảnh: Đặng Thanh

Theo gia đình, tai nạn xảy ra khi ông đang làm việc tại một xưởng hàn. Khoảng 20 phút sau, người con trai đi ăn sáng về phát hiện cha nằm bất động dưới nền xưởng. Khi tiếp cận, người con cũng bị điện giật và nhận ra nguồn điện chưa được ngắt.

Sau khi ngắt điện, các đồng nghiệp lập tức ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân tại chỗ và duy trì trong suốt quá trình đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ Hà Việt Huy, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh nhân được ép tim khoảng 10 phút trước khi nhập viện. Lúc vào viện, bệnh nhân hôn mê sâu, ngừng tim, ngừng thở, tím tái toàn thân, SpO₂ không đo được, đồng tử giãn và mất phản xạ ánh sáng.

Các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ, tiến hành hồi sinh tim phổi nâng cao. Sau 40 phút cấp cứu, tim bệnh nhân đập trở lại và được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan, gồm suy tim, suy thận cấp kèm vô niệu, suy gan cấp, tiêu cơ vân.

Theo bác sĩ Huy, não là cơ quan bị tổn thương sớm và nặng nhất sau ngừng tuần hoàn do thiếu ôxy. Để bảo vệ não, bệnh nhân được chỉ định hạ thân nhiệt chỉ huy, kiểm soát nhiệt độ cơ thể ở mức 33-37°C nhằm giảm chuyển hóa tế bào não và hạn chế tổn thương thứ phát. Hiện bệnh nhân có tín hiệu hồi phục.

Bác sĩ cảnh báo điện giật có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim trong thời gian rất ngắn. Khi phát hiện người bị điện giật, không chạm trực tiếp nếu chưa ngắt nguồn điện. Cần nhanh chóng ngắt điện hoặc dùng vật cách điện để tách nạn nhân, đồng thời gọi cấp cứu.

Nếu nạn nhân ngừng tim, ngừng thở, cần ép tim ngoài lồng ngực ngay với tần số 100-120 lần mỗi phút và duy trì liên tục cho đến khi có nhân viên y tế. Việc sơ cứu đúng trong những phút đầu có vai trò quyết định đến khả năng sống sót và hạn chế di chứng.

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