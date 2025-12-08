HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Thị trường lao động liên tục thiếu người suốt nhiều tháng

G.Nam

(NLĐO) - Thống kê tháng 11 cho thấy số người tìm việc tại TPHCM tiếp tục thấp hơn số vị trí tuyển dụng, nối dài chuỗi nhiều tháng cung lao động không đủ cầu

Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM) vừa công bố thống kê nhu cầu người tìm việc và việc tìm người theo tiêu chí 27 ngành, nghề trong tháng 11-2025 tại đơn vị cho thấy số lao động đi tìm việc tiếp tục thấp hơn so với số vị trí tuyển dụng.

Cụ thể, trong tháng 11, TPHCM ghi nhận 16.211 lượt người tìm việc trong khi thị trường có đến 19.749 vị trí tuyển dụng. Như vậy, nhiều tháng liên tiếp, cung lao động vẫn chưa theo kịp nhu cầu từ phía doanh nghiệp, thể hiện xu hướng phục hồi tuyển dụng sau thời kỳ khó khăn của năm 2024 và nửa đầu 2025.

Theo phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong nhóm người tìm việc, lao động phổ thông vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất với 2.494 người (15,38%). Ở chiều ngược lại, nhóm này cũng dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng khi doanh nghiệp tìm tới 3.337 lao động, tương đương 16,9% tổng nhu cầu tuyển dụng. Điều này phản ánh lực lượng lao động giản đơn vẫn là nền tảng của thị trường lao động TPHCM, nơi tập trung nhiều ngành sử dụng lao động trực tiếp phục vụ sản xuất và dịch vụ.

Thị trường lao động liên tục thiếu người suốt nhiều tháng - Ảnh 1.

TPHCM nhiều tháng liền thiếu lao động khi nhu cầu tuyển dụng luôn vượt số người tìm việc

Đứng thứ hai trong nhóm ngành nghề là da giày, may mặc với 2.045 người tìm việc (12,61%) và nhu cầu tuyển dụng 2.949 người (14,93%). Đây cũng là nhóm nghề chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động đơn hàng xuất khẩu trong hơn hai năm qua, nhưng đang có dấu hiệu phục hồi khi một số thị trường dần lấy lại nhu cầu nhập khẩu cuối năm.

Tiếp theo là lĩnh vực thực phẩm, đồ uống với 1.221 người tìm việc (7,53%) và nhu cầu tuyển dụng 1.789 người (9,06%). Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhóm này thường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tiêu dùng, sản xuất dịch vụ ăn uống và thương mại phục vụ Tết.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM nhận định việc số lượng tuyển dụng luôn cao hơn số người tìm việc thể hiện tín hiệu tích cực, tuy nhiên thị trường vẫn thiếu lao động có kỹ năng phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số.

Tin liên quan

Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

Thị trường việc làm Tết "nóng" sớm: Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng hàng nghìn lao động

(NLĐO) - Hàng ngàn vị trí việc làm chờ sinh viên, người lao động có nhu cầu tăng thu nhập dịp cuối năm ứng tuyển

Phải cung cấp thông tin tiền lương của người lao động theo quy định mới

(NLĐO)- Doanh nghiệp cần lưu ý từ ngày 16-1-2026, nếu không cung cấp thông tin về tiền lương của người lao động theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt

Người lao động "cháy hết mình" tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc"

(NLĐO)- Hàng ngàn công nhân đã có mặt tại chương trình "Công xưởng hạnh phúc" để tham gia và tận hưởng không khí hào hứng của sự kiện.

Sở Nội vụ thị trường lao động Trung tâm Dịch vụ việc làm nhu cầu tuyển dụng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo