Thị trường lao động liên tục thiếu người suốt nhiều tháng

Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ TPHCM) vừa công bố thống kê nhu cầu người tìm việc và việc tìm người theo tiêu chí 27 ngành, nghề trong tháng 11-2025 tại đơn vị cho thấy số lao động đi tìm việc tiếp tục thấp hơn so với số vị trí tuyển dụng.

Cụ thể, trong tháng 11, TPHCM ghi nhận 16.211 lượt người tìm việc trong khi thị trường có đến 19.749 vị trí tuyển dụng. Như vậy, nhiều tháng liên tiếp, cung lao động vẫn chưa theo kịp nhu cầu từ phía doanh nghiệp, thể hiện xu hướng phục hồi tuyển dụng sau thời kỳ khó khăn của năm 2024 và nửa đầu 2025.

Theo phân tích của Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, trong nhóm người tìm việc, lao động phổ thông vẫn chiếm tỉ lệ cao nhất với 2.494 người (15,38%). Ở chiều ngược lại, nhóm này cũng dẫn đầu nhu cầu tuyển dụng khi doanh nghiệp tìm tới 3.337 lao động, tương đương 16,9% tổng nhu cầu tuyển dụng. Điều này phản ánh lực lượng lao động giản đơn vẫn là nền tảng của thị trường lao động TPHCM, nơi tập trung nhiều ngành sử dụng lao động trực tiếp phục vụ sản xuất và dịch vụ.

TPHCM nhiều tháng liền thiếu lao động khi nhu cầu tuyển dụng luôn vượt số người tìm việc

Đứng thứ hai trong nhóm ngành nghề là da giày, may mặc với 2.045 người tìm việc (12,61%) và nhu cầu tuyển dụng 2.949 người (14,93%). Đây cũng là nhóm nghề chịu ảnh hưởng lớn bởi biến động đơn hàng xuất khẩu trong hơn hai năm qua, nhưng đang có dấu hiệu phục hồi khi một số thị trường dần lấy lại nhu cầu nhập khẩu cuối năm.

Tiếp theo là lĩnh vực thực phẩm, đồ uống với 1.221 người tìm việc (7,53%) và nhu cầu tuyển dụng 1.789 người (9,06%). Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, nhóm này thường tăng mạnh vào thời điểm cuối năm do nhu cầu tiêu dùng, sản xuất dịch vụ ăn uống và thương mại phục vụ Tết.

Lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM nhận định việc số lượng tuyển dụng luôn cao hơn số người tìm việc thể hiện tín hiệu tích cực, tuy nhiên thị trường vẫn thiếu lao động có kỹ năng phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh tự động hóa, chuyển đổi số.