Thời sự

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao 400 suất quà cho người dân Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã đến thăm, tặng 400 suất quà cho người dân ở TP Huế với mong muốn họ có cái Tết cổ truyền đầm ấm hơn.

Sáng 31-1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến trao tặng 400 suất quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Cựu và phường Phú Xuân (TP Huế), mỗi địa phương 200 suất.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà Tết cho người dân Huế năm 2026 - Ảnh 1.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà cho người dân TP Huế.

Trực tiếp trao quà và thăm hỏi người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ân cần động viên bà con vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025 gây thiệt hại nặng nề tại Huế, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã nhiều lần đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân ở An Cựu, Phú Xuân và nhiều địa phương khác trên địa bàn TP Huế.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao quà Tết cho người dân Huế năm 2026 - Ảnh 2.

Lãnh đạo phường Phú Xuân tiếp nhận 200 phần quà của gia đình Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng bà con.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ rằng, hiện ở địa bàn TP Huế, trong đó có phường An Cựu, Phú Xuân vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Và với những phần quà này tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm của ông, của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp gửi đến bà con với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp bà con đón cái Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm hơn.

Trước đó, chiều 30-1, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao 150 suất quà Tết cho các hộ khó khăn tại phường Phong Thái (TP Huế).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (SN 1966, quê quán Thừa Thiên - Huế, nay là TP Huế) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 12-2024.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Phó Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ tháng 4-2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Lãnh đạo Thành uỷ TPHCM trao Huy hiệu Đảng cho nguyên Thứ trưởng Bộ Công an

(NLĐO) - Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng và ghi nhận của Đảng đối với những đảng viên không ngừng cống hiến trí tuệ, tâm huyết

Thứ trưởng Bộ Công an giới thiệu về Luật An ninh mạng có hiệu từ 1-7-2026

(NLĐO)- Luật An ninh mạng năm 2025 đã bổ sung, cụ thể hóa các hành vi bị nghiêm cấm gắn với sự phát triển của khoa học, công nghệ trên không gian mạng.

Thứ trưởng Bộ Công an: Tích hợp nhiều giấy tờ và dịch vụ thiết yếu vào VNeID

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Công an cho biết đã phát triển thành công ứng dụng định danh quốc gia VNeID là công cụ trung tâm kết nối giữa Nhà nước với người dân...

Thứ trưởng Bộ Công an Bộ Công an thứ trưởng Thượng tướng
    Thông báo