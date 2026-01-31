Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao 400 suất quà cho người dân Huế

Sáng 31-1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến trao tặng 400 suất quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường An Cựu và phường Phú Xuân (TP Huế), mỗi địa phương 200 suất.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quà cho người dân TP Huế.

Trực tiếp trao quà và thăm hỏi người dân, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ân cần động viên bà con vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đầm ấm.

Sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10, đầu tháng 11-2025 gây thiệt hại nặng nề tại Huế, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đơn vị, nhà hảo tâm đã nhiều lần đến thăm hỏi, hỗ trợ người dân ở An Cựu, Phú Xuân và nhiều địa phương khác trên địa bàn TP Huế.

Lãnh đạo phường Phú Xuân tiếp nhận 200 phần quà của gia đình Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao tặng bà con.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng chia sẻ rằng, hiện ở địa bàn TP Huế, trong đó có phường An Cựu, Phú Xuân vẫn còn nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Và với những phần quà này tuy có giá trị vật chất không lớn nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm của ông, của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp gửi đến bà con với mong muốn chia sẻ khó khăn, giúp bà con đón cái Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm hơn.

Trước đó, chiều 30-1, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã trao 150 suất quà Tết cho các hộ khó khăn tại phường Phong Thái (TP Huế).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng (SN 1966, quê quán Thừa Thiên - Huế, nay là TP Huế) là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV, Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng vào tháng 12-2024.

Ông từng giữ các chức vụ quan trọng như Phó Giám đốc, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Từ tháng 4-2020, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an.