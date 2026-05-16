Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 4408 gửi các bộ ngành, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Lê Minh Hưng về việc tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 4 nhóm thủ tục hành chính.

Trước đó, các Bộ Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng đã đề xuất tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính liên quan đến phòng cháy, chữa cháy; cấp phép khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đánh giá tác động môi trường và cấp phép xây dựng.

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng và chủ động triển khai phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, hoàn thành trong tháng 5-2026.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, các bộ phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành việc thực thi trong tháng 6-2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại dự thảo Nghị quyết về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh, gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, hoàn thiện để trình Chính phủ.

Theo chỉ đạo, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi các quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy, chữa cháy theo hướng phù hợp thực tiễn, vừa bảo đảm an toàn cho người và công trình, vừa tiết kiệm tối đa chi phí cho chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và giảm mạnh chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân.

Bộ Công an đồng thời được giao rà soát, đơn giản hóa danh mục phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc diện phải cấp giấy phép trước khi lưu thông trên thị trường, nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-6.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục thành lập, mở rộng cụm công nghiệp theo hướng tăng cường liên thông, tích hợp và thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính. Bộ này cần sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2024/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp để trình Chính phủ ban hành trong tháng 5.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính được giao phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền thống nhất một đầu mối quản lý khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

