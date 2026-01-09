Thủ tướng: Bắt tay ngay vào việc giải ngân gần 1 triệu tỉ đồng năm 2026

Chiều 9-1, phát biểu khai mạc hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đến nay còn khoảng 20 ngày để hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025 (đến 31-1-2026). Cùng với đó, phải bắt tay ngay vào việc phân bổ, triển khai thực hiện dự án, thúc đẩy giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Nêu rõ tầm quan trọng của công tác đầu tư công, Thủ tướng cho biết Quy định 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị cũng xác định giải ngân đầu tư công là một tiêu chí đánh giá cán bộ.

Theo Thủ tướng, thông qua chi tiêu của Nhà nước, đầu tư công trực tiếp làm tăng tổng cầu, là công cụ hữu hiệu để điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, giữ vững các cân đối lớn của nền kinh tế.

Đồng thời, đầu tư là một trong những động lực tăng trưởng, trong đó đầu tư công có vai trò dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và đầu tư FDI, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, qua đó nâng cao tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Trong năm 2025, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Đến tháng 12-2025, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt trên 755 ngàn tỉ đồng (83,7% kế hoạch), cao hơn 3,4% về tỉ lệ và 206,6 ngàn tỉ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024.

"Chúng ta còn khoảng 20 ngày trong tháng 1-2026 để giải ngân hết 16,3% số vốn đầu tư công của năm 2025. Đồng thời phải bắt tay ngay vào giải ngân vốn đầu tư công của năm 2026 với tổng vốn gần 995,4 ngàn tỉ đồng, tăng 10,4% so với năm 2025"- Thủ tướng nêu rõ.

Việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 2025 và nhanh chóng phân bổ vốn 2026 nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Để thực hiện nhiệm vụ này, lãnh đạo Chính phủ đề nghị các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận, làm rõ những điểm nghẽn, vướng mắc và giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hội nghị làm rõ tại sao cùng một thể chế, cơ chế, chính sách, có nơi giải ngân vốn tốt, nhưng có nơi lại làm chưa tốt.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng số vốn năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư cho các bộ, cơ quan Trung ương là 902.075,555 tỉ đồng (nếu cộng thêm kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng và kế hoạch các năm trước chuyển sang thì tổng số vốn cần giải ngân là 1.166.535,8 tỉ đồng).

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước cho các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương là hơn 995.000 tỉ đồng (đã bao gồm 5% tiết kiệm chi đầu tư vốn ngân sách Trung ương để bổ sung cho Bộ Xây dựng thực hiện dự án Đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Đến hết ngày 7-1, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2026 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là 851.822,535 tỉ đồng, đạt 85,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.