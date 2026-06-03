Thủ tướng: Kiểm soát chặt lộ trình tăng giá các mặt hàng, dịch vụ như y tế, giáo dục

Ngày 3-6, kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến tại phiên họp, đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác chuẩn bị báo cáo, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, hạn chế để đề ra giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm và rõ thời hạn thực hiện.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện và trình ban hành Nghị quyết phiên họp, trong đó các phụ lục phải nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, những nội dung chậm muộn cần khẩn trương xử lý.

Các bộ trưởng, trưởng ngành được yêu cầu nghiên cứu kỹ báo cáo để nắm chắc tiến độ công việc, phát huy trách nhiệm và tính chủ động trong chỉ đạo, điều hành; Chính phủ sẽ tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế như tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị còn nhiều nhiệm vụ quá hạn; tiến độ xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, điều chỉnh quy hoạch còn chậm; áp lực lạm phát gia tăng; nhiều địa phương, lĩnh vực tăng trưởng thấp hơn mục tiêu; nhập siêu có xu hướng tăng; giải ngân đầu tư công còn chậm; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, bối cảnh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều tác động tới ổn định kinh tế vĩ mô và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận số 18 của Trung ương, các nghị quyết của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra.

Về hoàn thiện thể chế, Thủ tướng chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương; các bộ trưởng chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng xây dựng dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, đặc biệt lưu ý việc chuẩn bị các dự thảo luật lớn như Luật Đất đai, Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các bộ, ngành, địa phương phải hoàn thành việc tái cấu trúc thủ tục hành chính phù hợp môi trường số trong tháng 6-2026.

Liên quan công tác quy hoạch, Thủ tướng cho biết đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030; 10 quy hoạch ngành và 6 quy hoạch vùng kinh tế - xã hội; 25/34 quy hoạch tỉnh, thành phố đã hoàn thành. Thủ tướng yêu cầu 8 địa phương còn lại hoàn thành trong quý II/2026; riêng quy hoạch tổng thể của TPHCM theo nghị quyết đặc thù phải hoàn thành trong tháng 11-2026.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành xây dựng các kịch bản điều hành chi tiết hơn cho từng ngành, lĩnh vực, khu vực; chuẩn bị các giải pháp chính sách với "liều lượng cụ thể" để giảm sốc trước biến động bên ngoài.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được giao sử dụng linh hoạt các công cụ để giữ ổn định thanh khoản, mặt bằng lãi suất; phối hợp với Bộ Tài chính trong điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa; tập trung tín dụng cho các dự án trọng điểm quốc gia và phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

Bộ Tài chính cần điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, tiếp tục áp dụng các biện pháp miễn, giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, các bộ ngành, địa phương khẩn trương rà soát, tính toán rất kỹ, bảo đảm kiểm soát chặt lộ trình tăng giá với các mặt hàng, dịch vụ trong bối cảnh áp lực lạm phát, nhất là giá dịch vụ y tế, giáo dục, nếu cần thiết thì tạm thời giữ ổn định.

Trong tháng 6, Bộ Tài chính phải trình đề án phát triển thị trường chứng khoán, thúc đẩy huy động các quỹ đầu tư, đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, phát triển sản phẩm cho Trung tâm tài chính quốc tế và khẩn trương trình phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Về tổ chức bộ máy và phân cấp, phân quyền, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thiện, trình ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức trong tháng 6-2026; tiếp tục tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo chức năng, khắc phục tình trạng cắt khúc, phân mảnh trong quản lý nhà nước.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và công nghiệp, Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và định hướng sửa Luật Đất đai; thúc đẩy phát triển vùng nguyên liệu lớn, tháo gỡ "thẻ vàng" IUU và chủ động phòng chống thiên tai. Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu; rà soát hệ thống phân phối xăng dầu theo hướng cắt giảm khâu trung gian; thúc đẩy xuất khẩu và kiểm soát nhập siêu.

Bộ Xây dựng được giao tiếp tục triển khai các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và các công trình trọng điểm như sân bay Long Thành, các tuyến cao tốc, đường sắt và công trình phục vụ APEC 2027.

Về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết có hiệu lực từ 1-7-2026; đẩy nhanh kết nối, chia sẻ, làm sạch dữ liệu quốc gia và giải ngân các chương trình khoa học công nghệ. Bộ Công an được giao hoàn thành kết nối 5 cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành trọng yếu còn lại về Trung tâm dữ liệu quốc gia trong năm 2026.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học an toàn, hiệu quả; Bộ Y tế đánh giá tình hình khám chữa bệnh, hoàn thiện quy định quản lý hệ thống phân phối thuốc trong tháng 6-2026 và đưa Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động trong quý II/2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, hoàn thiện Đề án phát triển công nghiệp nội dung số, chuẩn bị cho ASIAD 2026 tại Nhật Bản và đẩy mạnh xúc tiến du lịch.

Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động đánh giá tình hình quốc tế, khu vực; tham mưu đối sách phù hợp với các vấn đề phát sinh; rà soát việc triển khai các cam kết, thỏa thuận quốc tế và chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại cấp cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.