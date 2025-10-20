HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng có hơn 400 chuyến công tác trong nhiệm kỳ

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO)- Chính phủ, Thủ tướng đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Chiều 20-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Chính phủ.

Thủ tướng và Phó Thủ tướng thực hiện hơn 400 chuyến công tác trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình trình báo báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chính phủ.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quán triệt nghiêm túc, ban hành 116 chương trình, kế hoạch hành động để tổ chức thực hiện có hiệu quả Hiến pháp, các đạo luật, Nghị quyết, Kết luận của Đảng và Quốc hội.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực; giai đoạn 2021 - 2025, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng đã có hơn 400 chuyến công tác, làm việc với địa phương, cơ sở để kiểm tra, hướng dẫn thi hành Hiến pháp, pháp luật và nắm chắc tình hình thực tiễn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Chính phủ đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm", gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; góp phần tạo sự chủ động, linh hoạt cho địa phương, khơi thông, giải phóng các nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng có hơn 400 chuyến công tác trong nhiệm kỳ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới hiện trường vụ sạt lở đất vùi lấp thôn Làng Nủ (Lào Cai) sau bão số 3 Yagi làm 60 người tử vong, 7 người mất tích tích hồi tháng 9-2024.

Về xây dựng chính sách, pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật, chuyển từ "quản lý" sang "kiến tạo phát triển", từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm".

Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; thông qua 180 luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhiều nhất từ trước đến nay.

Về kinh tế - xã hội, báo cáo do Thủ tướng Chính phủ trình bày sáng cùng ngày đã nêu rõ. Trong báo cáo nhiệm kỳ này, đề cập đến một số kết quả lớn như kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng cao; thích ứng linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19; công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Bên cạnh đó, các Chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí nguồn lực lớn, chỉ đạo triển khai quyết liệt, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hạ tầng chiến lược có bước phát triển đột phá; được Chính phủ tập trung thực hiện và hoàn thành đồng bộ cho nền kinh tế.

Ngoài ra, nhiều dự án tồn đọng, doanh nghiệp thua lỗ kéo dài nh đã được xử lý, tháo gỡ, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Theo Phó Thủ tướng Thường trực, với tinh thần không né tránh, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, kém hiệu quả kéo dài mà các nhiệm kỳ trước chưa giải quyết được.Đồng phủ đã chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn dự án, cơ sở nhà đất trên cả nước và đang tiếp tục quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, ách tắc của các dự án khác, sớm đưa các nguồn lực quan trọng này trở lại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đẩy mạnh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiệu quả theo tinh thần của Ban Chỉ đạo Trung ương. Hoàn thiện, trình cấp thẩm quyền các văn bản pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, vượt cấp lên Trung ương, có nguy cơ trở thành "điểm nóng".

Để góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược (đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 là nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo khắc phục những hạn chế, bất cập và thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp. Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật, huy động mọi nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiểm soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thúc đẩy tăng trưởng cao gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nền giáo dục quốc dân hiện đại ngang tầm khu vực và thế giới, tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Chính phủ sẽ chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của nhân dân. Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Cùng với đó, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, trọng tâm là ngoại giao kinh tế; phát huy vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam để xây dựng, phát triển đất nước.

Chính phủ kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng, đồng thuận xã hội; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, định hướng thông tin sai lệch.

Tin liên quan

Thủ tướng: Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025

Thủ tướng: Quy mô GDP tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết quy mô nền kinh tế tăng từ 346 tỉ USD năm 2020 lên 510 tỉ USD năm 2025, tăng 5 bậc, lên vị trí 32 thế giới.

Thủ tướng yêu cầu "nói ít, làm nhiều" trong giải ngân vốn đầu tư công

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ cho biết, theo tổng hợp đến ngày 16-10, cả nước mới giải ngân đầu tư công 455 ngàn tỉ đồng, đạt 50,7%, thấp so với yêu cầu.

Thủ tướng: Xử lý nghiêm cán bộ vô cảm để thuốc, thực phẩm kém chất lượng ra thị trường

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu không tạo "giấy phép con", giảm gánh nặng hành chính cho doanh nghiệp trong hoạt động hợp chuẩn, hợp quy.

