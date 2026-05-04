Thời sự

Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế làm tốt việc khám sàng lọc miễn phí cho người dân

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiều nhiệm vụ cho các bộ ngành thời gian tới, trong đó có lĩnh vực y tế và giáo dục.

Chiều 4-5, phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Y tế làm tốt việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với đó, Bộ Y tế cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế điều trị khi đã phát hiện ra bệnh hoặc dấu hiệu bệnh, nhất là với các đối tượng ưu tiên, cần quan tâm, hỗ trợ. Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, sớm báo cáo Chính phủ các giải pháp hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả, giảm khâu trung gian với hệ thống phân phối dược. Lãnh đạo Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Y tế giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc để đưa Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã giao một số nhiệm vụ trọng tâm cho các bộ ngành thời gian tới. Trong lĩnh vực giáo dục, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát kỹ chương trình sách giáo khoa phổ thông để sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Bên cạnh đó, bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các trường học biên giới và hoàn thiện cơ chế quản lý, vận hành các trường sau khi hoàn thành.

Đối với Bộ Xây dựng, cần khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm như sân bay Long Thành, Gia Bình.

Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan này kịp thời hướng dẫn các địa phương về nguyên vật liệu xây dựng nếu có vướng mắc. Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững; phát triển nguồn cung nhà ở xã hội với các loại hình mua, thuê và thuê mua; phấn đấu hoàn thành trên 110 ngàn căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2026.

Nhấn mạnh việc theo dõi sát tình hình, chủ động dự báo, xây dựng kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô, có phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước thường xuyên trao đổi, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ; kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ chiều 4-5. Ảnh: Nhật Bắc

Bộ Tài chính, các bộ và cơ quan liên quan rà soát, giao mục tiêu tăng trưởng trên từng lĩnh vực như đầu tư, tăng trưởng các ngành và chuyển đổi số, đổi mới công nghệ… cho các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước.

Về đầu tư công, Thủ tướng nhấn mạnh bảo đảm giải ngân 100% vốn được giao, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Thủ tướng lưu ý Bộ Tài chính cần gửi kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan, địa phương hàng tháng để công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và các phương tiện thông tin đại chúng.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước bám sát diễn biến về xuất nhập khẩu, nhập siêu, nhu cầu ngoại tệ, thanh toán, trả nợ; chủ động điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt, hài hòa, hợp lý. Rà soát, thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn với lãi suất phù hợp phục vụ sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng.

Ngân hàng Nhà nước rà soát các quy định pháp luật để tạo điều kiện bảo đảm thanh khoản cho hệ thống ngân hàng; quy định pháp luật về việc cấp tín dụng vượt giới hạn của các tổ chức tín dụng đối với dự án lớn, dự án ưu tiên của Chính phủ. Nghiên cứu, phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng, hệ số rủi ro phù hợp, linh hoạt, hiệu quả.

Một nội dung được Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh là tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh và phân cấp. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai nghiêm 8 nghị quyết của Chính phủ đã ban hành, đồng thời tiếp tục rà soát, cắt giảm các thủ tục trong các lĩnh vực như môi trường, xây dựng, khu công nghiệp, phòng cháy chữa cháy…. Đặc biệt, cần kiểm soát chặt sau phân cấp, không để phát sinh thủ tục mới ở cấp dưới, bảo đảm người dân và doanh nghiệp thực sự được thụ hưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Giải quyết ngay 2 vấn đề liên quan sân bay Long Thành

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề: Kiện toàn lãnh đạo ACV và thanh toán cho nhà thầu sân bay Long Thành.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp

(NLĐO) - Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Bộ Xây dựng tập trung phát triển nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá phù hợp; kiểm soát hợp lý các phân khúc.

