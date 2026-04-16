Kinh tế

Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 519,6 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới

Lê Thúy

(NLĐO) - Sáng 16-4, Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn thương hiệu quốc gia năm 2026 với chủ đề "Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Theo ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, nếu như năm 2003, Chương trình Thương hiệu quốc gia mới chỉ có 30 doanh nghiệp tham gia, đến năm 2026 đã có 190 doanh nghiệp được công nhận. Đây là bước tiến rất lớn, phản ánh sự trưởng thành của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 519,6 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Tuần lễ Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026

Không chỉ dừng ở số lượng doanh nghiệp, giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, giá trị này đạt 519,6 tỉ USD, xếp thứ 32 trong tổng số 193 nền kinh tế, tăng hơn 200 tỉ USD so với năm 2020. Cùng với đó, sức mạnh mềm quốc gia và trụ cột kinh doanh - thương mại đều có sự cải thiện đáng kể về thứ hạng.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết 2026 là năm bản lề triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Yêu cầu đặt ra là chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, chất lượng và tính tự chủ của nền kinh tế; lấy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững làm động lực chủ yếu.

Trong tầm nhìn đó, thương hiệu quốc gia không còn chỉ là câu chuyện quảng bá hình ảnh hay xúc tiến thương mại theo nghĩa truyền thống, mà phải được xác định là tài sản chiến lược, phản ánh năng lực cạnh tranh tổng thể và uy tín của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

"Xây dựng thương hiệu quốc gia trong kỷ nguyên mới không chỉ là hình ảnh hàng hóa "Made in Vietnam", mà còn là xây dựng uy tín quốc gia và sức mạnh mềm trên trường quốc tế" - Thứ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Trước những tiêu chuẩn mới khắt khe về kinh tế xanh, kinh tế số và trách nhiệm xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng Việt Nam cần thoát khỏi vị thế gia công giá trị thấp để chuyển sang làm chủ công nghệ và thương hiệu.

Thương hiệu quốc gia Việt Nam trong giai đoạn tới cần được xây dựng trên nền tảng chất lượng, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Thương hiệu mì "hai con tôm" huyền thoại báo lãi thấp nhất 4 năm

Thương hiệu mì "hai con tôm" huyền thoại báo lãi thấp nhất 4 năm

(NLĐO)- Trong năm 2025, lãi sau thuế của thương hiệu mì gói "hai con tôm" chỉ đạt 20 tỉ đồng, giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 4 năm, do chi phí gia tăng.

