Thương tâm: Xe lu tông tử vong cụ bà đang đi bộ ở Đồng Nai

Ngày 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình Tân điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.

CLIP ghi lại sự việc thương tâm

Vào chiều 16-12, tài xế Trần Trí Tài (19 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe lu đang dừng trên đường liên xã ở ấp Long Hưng 2, xã Bình Tân (trước đây là xã Long Hưng, huyện Phú Riềng), lúc này chiếc xe được cho là mất phanh, tuột dốc lao với tốc độ cao.

Đúng thời điểm này, bà Hoàng Thị Ly (75 tuổi, ngụ xã Bình Tân) đang đi bộ bên lề đường đã bị xe lu tông trúng dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn

Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước tông trúng cổng nhà của một người dân sát bên đường, làm hư hỏng một số tài sản. Diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.