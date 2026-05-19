Tiến bộ y học: Mổ não bé trai 12 tuổi trong lúc bệnh nhi vẫn tỉnh táo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tiến bộ y học: Mổ não bé trai 12 tuổi trong lúc bệnh nhi vẫn tỉnh táo

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Việc triển khai thành công mổ não tỉnh với bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu của các bác sĩ Việt Nam.

Những cơn đau đầu kéo dài suốt 2 tháng, kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn là dấu hiệu bất thường ở một bé trai 12 tuổi. Khi bé được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng, liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ.

Đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động, giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Kỳ tích của y học: Mổ sọ thức tỉnh cho bé trai 12 tuổi - Ảnh 1.

Ê-kíp điều trị cùng bé trái sau mổ não trong lúc còn tỉnh

TS-BS Đỗ Hồng Hải, Trưởng Đơn nguyên Ngoại Thần kinh nhi, Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, do đó mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho bệnh nhi.

Trước thách thức này, ê-kíp đã lựa chọn mổ sọ tỉnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường. Với mổ não tỉnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật.

Kỹ thuật này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.

Việc triển khai kỹ thuật này ở trẻ em là thách thức lớn do yêu cầu cao về chuyên môn và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều chuyên khoa. Với người bệnh mới 12 tuổi, việc giúp trẻ hiểu, tin tưởng và hợp tác trong suốt quá trình phẫu thuật là yếu tố đặc biệt quan trọng, góp phần vào thành công chung của ca mổ.

Kỳ tích của y học: Mổ sọ thức tỉnh cho bé trai 12 tuổi - Ảnh 2.

Hình ảnh sau phẫu thuật sọ não của bé trai

Sau phẫu thuật, bệnh nhi tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện.

Theo TS-BS Trương Thanh Tình, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, việc triển khai thành công mổ sọ tỉnh với bệnh nhi cho thấy năng lực làm chủ các kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chức năng chuyên sâu tại bệnh viện. Không chỉ giúp tăng khả năng lấy u, phương pháp này còn góp phần quan trọng trong bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho người bệnh, đặc biệt ở các trường hợp u não nằm tại vùng nguy cơ cao.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan với các dấu hiệu thần kinh ở trẻ như đau đầu kéo dài, yếu tay chân thoáng qua hoặc mất ý thức. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều trị mà còn góp phần bảo tồn chức năng não bộ, khả năng học tập và sự phát triển lâu dài của trẻ.


Tin liên quan

Bệnh nhân người Nga tự đi lại sau mổ u não 7 ngày

Bệnh nhân người Nga tự đi lại sau mổ u não 7 ngày

(NLĐO) - Nữ bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Nga, có khối u não lớn chèn ép gây yếu nửa người, đã tự đi lại chỉ 7 ngày sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện K.

Người đàn ông Indonesia sang Việt Nam mổ ung thư đại trực tràng

(NLĐO)- Nhập viện trong tình trạng tắc ruột do ung thư đại trực tràng, một người bệnh đến từ Indonesia đã được phẫu thuật kịp thời bằng kỹ thuật hiện đại.

Hóc kẽm nhung dài 2cm, bé trai 3 tuổi được mổ ngực khẩn cấp

(NLĐO) - Bé đột nhiên ho ra máu đỏ tươi 2 lần nhưng gia đình không biết nguyên nhân. Sau đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu

chất lượng sống nguy cơ cao mất ý thức tổn thương não mổ sọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo