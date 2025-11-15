HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới"

Thùy Trang

(NLĐO) - Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới" quy tụ nhiều học giả và doanh nhân hàng đầu Việt Nam.

Lan tỏa tinh thần "khai phóng - dung hợp"

Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới" - Ảnh 1.

Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới"

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL (IPL Enlightened Leadership School) tổ chức Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới" tối 14-11 tại TP HCM. Tọa đàm quy tụ các nhà giáo dục, học giả, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội tiêu biểu cùng chia sẻ góc nhìn về thế hệ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tọa đàm có sự tham dự và chia sẻ truyền cảm hứng của các học giả, doanh nhân, chuyên gia hàng đầu như Nhà giáo dục Giản Tư Trung, Nhà hoạt động Văn hóa - Xã hội Tôn Nữ Thị Ninh, Giáo sư Phan Văn Trường, Giáo sư Trần Hải Hạc, Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương, nhà văn Dạ Ngân, Nhà thơ Hoàng Hưng, Đạo diễn Việt Linh …

Đây là dịp để các thế hệ doanh nhân và lãnh đạo trẻ cùng gặp gỡ, học hỏi, đối thoại với thế hệ đi trước và lan tỏa tinh thần "khai phóng - dung hợp" - những giá trị cốt lõi đang định hình nên thế hệ Doanh nhân mới của Việt Nam.

Tại sự kiện, TS Giản Tư Trung - Nhà giáo dục, Hiệu trưởng Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL - chia sẻ: "Thế hệ doanh nhân mới là thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh, mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc".

"Để vươn tới khát vọng Việt Nam hùng cường, dân tộc ta cần nuôi dưỡng năm quốc tính: Khai minh, Nhân bản, Ái quốc, Bền chí và Dung hợp. Khi mỗi con người biết khai mở nhân tính, vun bồi quốc tính và phát triển cá tính, thì cá nhân mới lớn lên cùng cộng đồng, và cộng đồng mới đủ sức đưa dân tộc đi xa, bền vững".

Hành trình 18 năm - Từ tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục đến lãnh đạo khai phóng

Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới" - Ảnh 2.

TS Giản Tư Trung tại tọa đàm

Ra đời ngày 21-11-2007, IPL được truyền cảm hứng từ tinh thần "khai phóng" và "nghĩa thục" của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) - ngôi trường vì mục tiêu dân trí và cải cách xã hội trong thời thuộc địa.

Với tôn chỉ phi lợi nhuận, phi chính phủ và phi tôn giáo, IPL hướng đến mục tiêu phát triển một thế hệ doanh nhân mới, là một thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh, mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc; một thế hệ doanh nhân luôn tâm niệm "Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm dịch vụ tốt lành của mình".

Trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, IPL đã kết hợp thành công giữa "tinh thần Việt Nam" và "tinh hoa thế giới", giữa "giáo dục khai phóng" và "phát triển lãnh đạo".

100% Học viên trúng tuyển sẽ được cấp Học bổng toàn phần (IPL Scholarship) để theo học trong một chương trình phát triển lãnh đạo khai phóng công phu và độc đáo, do PACE và Viện Giáo Dục IRED phối hợp với các đối tác toàn cầu triển khai ngay tại Việt Nam.

Tin liên quan

Từ tọa đàm đến cuộc thi viết "Con đường tương lai"

Từ tọa đàm đến cuộc thi viết "Con đường tương lai"

(NLĐO)- Nhuận bút bài viết xuất sắc nhất cuộc thi viết "Con đường tương lai" được trả là 5 triệu đồng.

Cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng

Vài năm gần đây, đời sống mỹ thuật Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực.

GIẢI THƯỞNG "TÁC PHẨM VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT XUẤT SẮC NĂM 2025": Cuộc đua bắt đầu

Đến hẹn lại lên, mùa "tìm kiếm" tác phẩm văn hóa - nghệ thuật xuất sắc cho Giải Mai Vàng lần thứ 31- năm 2025, đã bắt đầu

doanh nghiệp doanh nhân tọa đàm TS Giản Tư Trung
