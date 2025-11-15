Lan tỏa tinh thần "khai phóng - dung hợp"

Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới"

Nhân dịp kỷ niệm 18 năm thành lập, Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL (IPL Enlightened Leadership School) tổ chức Tọa đàm "Đối thoại về chân dung thế hệ doanh nhân mới" tối 14-11 tại TP HCM. Tọa đàm quy tụ các nhà giáo dục, học giả, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội tiêu biểu cùng chia sẻ góc nhìn về thế hệ doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tọa đàm có sự tham dự và chia sẻ truyền cảm hứng của các học giả, doanh nhân, chuyên gia hàng đầu như Nhà giáo dục Giản Tư Trung, Nhà hoạt động Văn hóa - Xã hội Tôn Nữ Thị Ninh, Giáo sư Phan Văn Trường, Giáo sư Trần Hải Hạc, Chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương, nhà văn Dạ Ngân, Nhà thơ Hoàng Hưng, Đạo diễn Việt Linh …

Đây là dịp để các thế hệ doanh nhân và lãnh đạo trẻ cùng gặp gỡ, học hỏi, đối thoại với thế hệ đi trước và lan tỏa tinh thần "khai phóng - dung hợp" - những giá trị cốt lõi đang định hình nên thế hệ Doanh nhân mới của Việt Nam.

Tại sự kiện, TS Giản Tư Trung - Nhà giáo dục, Hiệu trưởng Trường Lãnh đạo Khai phóng IPL - chia sẻ: "Thế hệ doanh nhân mới là thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh, mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc".

"Để vươn tới khát vọng Việt Nam hùng cường, dân tộc ta cần nuôi dưỡng năm quốc tính: Khai minh, Nhân bản, Ái quốc, Bền chí và Dung hợp. Khi mỗi con người biết khai mở nhân tính, vun bồi quốc tính và phát triển cá tính, thì cá nhân mới lớn lên cùng cộng đồng, và cộng đồng mới đủ sức đưa dân tộc đi xa, bền vững".

Hành trình 18 năm - Từ tinh thần Đông Kinh Nghĩa Thục đến lãnh đạo khai phóng

TS Giản Tư Trung tại tọa đàm

Ra đời ngày 21-11-2007, IPL được truyền cảm hứng từ tinh thần "khai phóng" và "nghĩa thục" của Đông Kinh Nghĩa Thục (1907) - ngôi trường vì mục tiêu dân trí và cải cách xã hội trong thời thuộc địa.

Với tôn chỉ phi lợi nhuận, phi chính phủ và phi tôn giáo, IPL hướng đến mục tiêu phát triển một thế hệ doanh nhân mới, là một thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực lãnh đạo hay tài năng kinh doanh, mà còn có chiều sâu văn hóa, tính nhân bản và tinh thần ái quốc; một thế hệ doanh nhân luôn tâm niệm "Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội thông qua các sản phẩm dịch vụ tốt lành của mình".

Trong suốt 18 năm hình thành và phát triển, IPL đã kết hợp thành công giữa "tinh thần Việt Nam" và "tinh hoa thế giới", giữa "giáo dục khai phóng" và "phát triển lãnh đạo".

