Tổng Thư ký AFC cho biết Malaysia có thể bị xử thua 0-3

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Windsor John Paul cho biết, trong trường hợp kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị bác bỏ, Malaysia có thể bị xử thua 0-3 trước Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027.

"Sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu là vi phạm rõ ràng. Sau khi điều tra, nếu xác minh cầu thủ đó không có tư cách thi đấu, kết quả trận đấu sẽ bị hủy và chiến thắng được trao cho đối thủ với tỉ số 3-0" - truyền thông Indonesia Bolasport dẫn lời ông Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor John - người Malaysia và giữ cương vị Tổng thư ký AFC trong 10 năm qua.

Tổng thư ký LĐBĐ châu Á, ông Windsor John. Ảnh: AFC

Theo ông Windsor, quy định này đã được nêu rõ trong điều lệ thi đấu của AFC và các giải châu lục.

"Mọi quyết định kỷ luật sẽ do Ủy ban Kỷ luật AFC đưa ra, dựa trên mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Nếu quá trình pháp lý khẳng định hồ sơ không hợp lệ, AFC sẽ áp dụng hình thức trừ điểm và xử thua tự động. Khi có kết luận cuối cùng, kết quả sẽ được chuyển đến Ủy ban Kỷ luật AFC để xem xét theo quy định của giải đấu" - ông Windsor lý giải.

Vụ bê bối của bóng đá Malaysia khởi nguồn từ tối 26-9, khi FIFA thông báo án phạt vì gian lận hồ sơ nhập tịch và cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, gồm Gabriel Palmero, Jon Irazabal (gốc Tây Ban Nha), Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca (gốc Argentina), Joao Figueireido (gốc Brazil) và Hector Hevel (gốc Hà Lan). Lý do được đưa ra khi đó là làm giả hồ sơ cầu thủ.

Đến hạn 10 ngày kháng cáo, FIFA đã đưa ra dẫn chứng khi chỉ ra hồ sơ của cả 7 cầu thủ ban đầu đều được sinh ra ở Malaysia nhưng thật chất lại là ở Argentina, Hà Lan và Tây Ban Nha. Ủy ban Kỷ luật FIFA cũng cáo buộc FAM thiếu cẩn trọng trong khâu xác thực, thậm chí có dấu hiệu làm giả hoặc làm sai lệch hồ sơ để lách quy định.

Malaysia có thể bị xử thua 0-3 nếu kháng cáo bất thành

Theo quy định, FAM phải nộp đơn kháng cáo trong vòng năm ngày tiếp theo, kèm lệ phí 1.000 franc Thụy Sĩ (hơn 33 triệu đồng). Nếu kết quả kháng cáo không được chấp thuận, FAM có 10 ngày để yêu cầu biên bản phúc thẩm chi tiết và 21 ngày tiếp theo để khởi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS).

Trong thời gian đó, Ủy ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) được cho là sẽ xem xét mức độ nghiêm trọng của vụ việc và đưa ra quyết định phù hợp theo các quy định hiện hành.

Ở diễn biến khác, trong thông cáo sáng 7-10, FAM cho rằng bản mô tả và mức án phạt mà FIFA công bố là "không chính xác và thiếu công bằng", đồng thời khẳng định toàn bộ hồ sơ cầu thủ đều được chuẩn bị và xác minh đúng quy trình.