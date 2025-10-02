TP HCM tiếp tục chỉ định 14 cán bộ về làm lãnh đạo cấp xã

Sáng 2-10, Thành ủy TP HCM tổ chức hội nghị trao quyết định cho cán bộ. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM về công tác cán bộ.

Theo đó, bà Huỳnh Phong Vân, Đảng ủy viên, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Thạnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Mai Tiến Dũng, cán bộ Ban Tổ chức Thành ủy (nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường), được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Hưng Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc cùng Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM Đinh Thanh Nhàn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ

Ông Lương Văn Nhiền, Phó Trưởng phòng Đối ngoại Văn phòng UBND TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Long Bình nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phan Công Thành, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Bình Dương (cũ), được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Vũ Hồng Thuấn, cán bộ Sở Du lịch TP HCM (nguyên Quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Vũng Tàu nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Thanh Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Côn Đảo, được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đất Đỏ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đoàn Lộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Hạnh Thông nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Nguyễn Thị Anh Đào, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Phú Thọ Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Lợi nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Lái Thiêu nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Trần Thị Xuân Thảo, Phó Trưởng phòng Hành chính - Quản trị, Văn phòng UBND TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Bà Rịa nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Trưởng phòng Báo chí - Xuất bản, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đức Nhuận nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Phạm Thụy Vy, Phó Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Khánh nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Trần Hữu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, được Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Vĩnh Lộc nhiệm kỳ 2025-2030.