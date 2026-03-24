TPHCM: Lao động tự do, nội trợ, nông dân, ngư dân… sẽ được khám sức khỏe định kỳ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TPHCM: Lao động tự do, nội trợ, nông dân, ngư dân… sẽ được khám sức khỏe định kỳ

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- TPHCM vừa ban hành kế hoạch bổ sung nhóm gồm lao động tự do, buôn bán nhỏ, nội trợ… vào diện khám sức khỏe định kỳ.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc cho người dân giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch đặt mục tiêu từng bước tổ chức khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm cho người dân, kết quả được cập nhật vào sổ hoặc hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời.

TPHCM: lao động tự do, nội trợ… sẽ được khám sức khỏe định kỳ - Ảnh 1.

Theo kế hoạch, người lao động tự do sẽ được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm

Kế hoạch bổ sung nhóm gồm những người không ký hợp đồng lao động hoặc không thuộc phạm vi quản lý của người sử dụng lao động như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ và người dưới 18 tuổi không đi học. Thành phố phấn đấu các nhóm này cũng được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc ít nhất 1 lần mỗi năm.

Theo lộ trình, trong năm 2026, việc khám sức khỏe định kỳ được triển khai với các nhóm gồm trẻ dưới 24 tháng tuổi, học sinh mầm non, phổ thông và người từ đủ 24 tháng tuổi đến dưới 18 tuổi không đi học; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; các đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.

Theo mục tiêu đến năm 2030, TPHCM phấn đấu 100% trẻ dưới 24 tháng tuổi được khám, sàng lọc và theo dõi sức khỏe định kỳ theo quy định, 100% học sinh tại các cơ sở giáo dục được khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm.

Người lao động trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, KCX-CN được khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp ít nhất 1 lần mỗi năm.

Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác phải được khám ít nhất 6 tháng một lần.

Ngoài ra, TPHCM cũng đặt mục tiêu 100% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc để phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm. Sau khi khám, người dân đều được lập hồ sơ theo dõi và cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Từ giai đoạn 2027 - 2030, kế hoạch tiếp tục với các nhóm trên, đồng thời bổ sung sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục ĐH, giáo dục nghề nghiệp và các nhóm dân cư khác như lao động tự do, buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ.

TPHCM: lao động tự do, nội trợ… sẽ được khám sức khỏe định kỳ - Ảnh 2.

Khám sức khỏe cho người dân TPHCM

Việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc được làm tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện như bệnh viện, phòng khám đa khoa, trạm y tế được Sở Y tế xác nhận. Trường hợp cần thiết có thể tổ chức khám lưu động ngoài cơ sở y tế sau khi được Sở Y tế cho phép.

Đối với người lao động, học sinh và sinh viên, việc khám sức khỏe được tổ chức tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do người sử dụng lao động hoặc cơ sở giáo dục lựa chọn. Các nhóm đối tượng còn lại được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện theo danh sách do Sở Y tế công bố.

Kinh phí kế hoạch được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp, quỹ BHYT, nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn hợp pháp khác theo quy định. Người sử dụng lao động chi trả chi phí khám sức khỏe định kỳ cho người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật về lao động và an toàn, vệ sinh lao động.


Tin liên quan

(NLĐO) - Chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí dự kiến triển khai từ 2026, ưu tiên nhóm yếu thế trước khi mở rộng toàn dân.

Công ty có bắt buộc khám sức khỏe cho người lao động hay không?

(NLĐO)- Khám sức khỏe định kỳ là nghĩa vụ bắt buộc của doanh nghiệp, nếu vi phạm, công ty sẽ bị xử phạt hành chính.

Khám sức khỏe trước hôn nhân gồm những gì?

Bạn đọc LƯU XUÂN HÀ (Đồng Nai) hỏi: Tôi chuẩn bị kết hôn. Xin bác sĩ cho biết việc khám sức khỏe trước hôn nhân gồm những gì, chi phí và thời điểm thực hiện?

khám sức khỏe người lao động khám sàng lọc lao động tự do theo dõi sức khỏe
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo