TPHCM: Những đối tượng nào được hỗ trợ BHYT 100%?

Ngày 17-5, BHXH TPHCM cho biết Sở Y tế TPHCM vừa đề xuất kiến nghị đối với Bộ Y tế, Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu đề xuất mở rộng chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT đối với nhóm lao động khu vực phi chính thức, người có thu nhập thấp, người tạm trú dài hạn tại các đô thị lớn và các nhóm đối tượng có nguy cơ gián đoạn tham gia BHYT nhằm góp phần duy trì, phát triển bền vững tỉ lệ bao phủ BHYT.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Phó Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết TPHCM đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ BHYT nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

Hiện nay, TPHCM đã sử dụng ngân sách để hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng.

Cụ thể, TPHCM thực hiện cấp thẻ BHYT cho người dân thường trú tại 19 xã, phường An toàn khu và 2 xã đảo.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết 56/2025 của HĐND TP, TP hỗ trợ 100% mức đóng BHYT (miễn phí thẻ BHYT) đối với các nhóm sau:

- Người từ đủ 65 tuổi đến dưới 75 tuổi có đăng ký thường trú tại TPHCM và chưa được hưởng hỗ trợ BHYT từ các chính sách khác.

- Học sinh phổ thông.

- Người học chương trình giáo dục phổ thông, bao gồm học viên giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.

Ngoài ra, theo Nghị quyết 75/2025 của HĐND TP, TPHCM tiếp tục hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho các đối tượng:

- Người bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Bến Sắn thuộc Sở Y tế.

Học sinh phổ thông tại TPHCM được hỗ trợ 100% thẻ BHYT

- Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

- Người mới thoát nghèo trong thời gian 36 tháng kể từ khi được công nhận thoát nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của địa phương.

- Trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định trên địa bàn TPHCM.

- Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 65 tuổi sống đơn thân, neo đơn (là người có chồng/vợ, con, người trực tiếp chăm sóc đã tử vong), hoặc độc thân (không chồng/vợ, có giấy xác nhận sống độc thân theo quy định Luật Hộ tịch) hiện sống một mình hoặc sống với người thân được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại TPHCM.

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo danh mục bệnh hiểm nghèo của Bộ Y tế được xác định có thu nhập thấp hơn mức thu nhập theo bộ tiêu chí đo lường chuẩn nghèo đa chiều của địa phương, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại TPHCM.

- Người khuyết tật nhìn và được xác định mức độ khuyết tật nhẹ do cơ quan có thẩm quyền xác nhận, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú theo quy định tại TPHCM.