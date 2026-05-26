TPHCM tạo hơn 177.000 việc làm mới, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 3,68%

TPHCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong triển khai Chiến lược Lao động – Việc làm giai đoạn 2023–2025, với điểm nhấn là tạo việc làm bền vững, nâng chất nguồn nhân lực và mở rộng an sinh xã hội.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong năm 2025, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 494.252 lượt người, trong đó số việc làm mới đạt 177.047 người. Tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm, còn 3,68%, trong khi tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,7%.

Ở lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, thành phố ghi nhận 9.424 lao động xuất cảnh làm việc, riêng lao động TPHCM là 2.514 người. Bên cạnh đó, 150 hồ sơ đã được tiếp nhận tham gia chương trình EPS đi làm việc tại Hàn Quốc.

Một điểm sáng khác là chính sách tín dụng hỗ trợ việc làm. Tổng nguồn vốn cho vay đạt hơn 15.547 tỉ đồng, qua đó giúp 82.083 lượt lao động có việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần ổn định thu nhập và đời sống.

Đẩy mạnh đào tạo, đón đầu ngành nghề mới

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thông qua kiểm định và hợp tác quốc tế. Năm 2025, thành phố đã kiểm định 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 17 chương trình đào tạo tại 16 trường cao đẳng, trung cấp.

Nhiều cơ sở đào tạo đẩy mạnh liên kết với các đối tác quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tiệm cận chuẩn quốc tế.

Công tác giới thiệu việc làm tại TPHCM được đẩy mạnh trong năm vừa qua

Song song đó, công tác chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp được thúc đẩy, với việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị dạy học và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Thành phố cũng tăng cường hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2025 thu hút hơn 4.000 học sinh tham gia.

Đáng chú ý, TPHCM đang định hướng xây dựng 19 trường cao đẳng chất lượng cao và 4 trường đóng vai trò trung tâm vùng, trung tâm quốc gia về thực hành nghề. Các chương trình đào tạo mới tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và đường sắt cao tốc.

Cùng với tạo việc làm, TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Năm 2025, toàn thành phố có hơn 4,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (tăng 18,35%), hơn 4,47 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tăng 17%) và hơn 13,06 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng 13,62%).

Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm tiếp tục được nâng cao, với 58,42% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 55,3% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 94,81% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tổng thu các quỹ bảo hiểm đạt hơn 147.381 tỉ đồng.

Đối với lao động yếu thế, thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 190 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; đồng thời giải quyết việc làm trong nước cho 624 lao động, góp phần đảm bảo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Những kết quả trên cho thấy TPHCM đang từng bước xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ.