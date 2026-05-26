TPHCM tạo hơn 177.000 việc làm mới, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 3,68%

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

TPHCM tạo hơn 177.000 việc làm mới, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 3,68%

G.Nam

(NLĐO) - Trong năm 2025, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 494.252 lượt người, trong đó số việc làm mới đạt 177.047 người

TPHCM ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong triển khai Chiến lược Lao động – Việc làm giai đoạn 2023–2025, với điểm nhấn là tạo việc làm bền vững, nâng chất nguồn nhân lực và mở rộng an sinh xã hội.

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong năm 2025, các thành phần kinh tế trên địa bàn đã giải quyết việc làm cho 494.252 lượt người, trong đó số việc làm mới đạt 177.047 người. Tỉ lệ thất nghiệp tiếp tục giảm, còn 3,68%, trong khi tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 86,7%.

Ở lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, thành phố ghi nhận 9.424 lao động xuất cảnh làm việc, riêng lao động TPHCM là 2.514 người. Bên cạnh đó, 150 hồ sơ đã được tiếp nhận tham gia chương trình EPS đi làm việc tại Hàn Quốc.

Một điểm sáng khác là chính sách tín dụng hỗ trợ việc làm. Tổng nguồn vốn cho vay đạt hơn 15.547 tỉ đồng, qua đó giúp 82.083 lượt lao động có việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần ổn định thu nhập và đời sống.

Đẩy mạnh đào tạo, đón đầu ngành nghề mới

Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, TPHCM tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp thông qua kiểm định và hợp tác quốc tế. Năm 2025, thành phố đã kiểm định 2 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 17 chương trình đào tạo tại 16 trường cao đẳng, trung cấp.

Nhiều cơ sở đào tạo đẩy mạnh liên kết với các đối tác quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Mỹ… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và tiệm cận chuẩn quốc tế.

TP HCM tạo hơn 177.000 việc làm mới, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 3,68% - Ảnh 1.

Công tác giới thiệu việc làm tại TPHCM được đẩy mạnh trong năm vừa qua

Song song đó, công tác chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp được thúc đẩy, với việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị dạy học và xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Thành phố cũng tăng cường hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên. Ngày hội tuyển sinh, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp năm 2025 thu hút hơn 4.000 học sinh tham gia.

Đáng chú ý, TPHCM đang định hướng xây dựng 19 trường cao đẳng chất lượng cao và 4 trường đóng vai trò trung tâm vùng, trung tâm quốc gia về thực hành nghề. Các chương trình đào tạo mới tập trung vào lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ cao, vi mạch bán dẫn và đường sắt cao tốc.

Mở rộng an sinh, hỗ trợ nhóm yếu thế
  • TP HCM tạo hơn 177.000 việc làm mới, tỉ lệ thất nghiệp giảm còn 3,68% - Ảnh 2.
Hơn 5.000 sinh viên “săn” 4.000 việc làm từ 60 doanh nghiệp trong ngày 23-5
ĐỌC NGAY

Cùng với tạo việc làm, TPHCM tiếp tục mở rộng mạng lưới an sinh xã hội. Năm 2025, toàn thành phố có hơn 4,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội (tăng 18,35%), hơn 4,47 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tăng 17%) và hơn 13,06 triệu người tham gia bảo hiểm y tế (tăng 13,62%).

Tỉ lệ bao phủ bảo hiểm tiếp tục được nâng cao, với 58,42% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, 55,3% tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 94,81% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tổng thu các quỹ bảo hiểm đạt hơn 147.381 tỉ đồng.

Đối với lao động yếu thế, thành phố đã hỗ trợ đào tạo nghề cho 190 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; đồng thời giải quyết việc làm trong nước cho 624 lao động, góp phần đảm bảo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Những kết quả trên cho thấy TPHCM đang từng bước xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ.

Tin liên quan

Đưa việc làm về Tân An Hội

Đưa việc làm về Tân An Hội

(NLĐO) - Các doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng nhà trường trong mô hình đào tạo kép, tiếp nhận học sinh đến thực tập và ưu tiên tuyển dụng sau khi ra trường.

Hơn 60 doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm tại TPHCM

(NLĐO) - Hơn 60 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM tham gia Ngày hội Tư vấn và Giới thiệu việc làm, mang đến nhiều cơ hội việc làm cho người lao động.

AI tái định hình việc làm trong ngành logistics

(NLĐO) - Doanh nghiệp logistics đối mặt thiếu hụt lao động am hiểu công nghệ khi AI trở thành yếu tố sống còn của chuỗi cung ứng

việc làm nguồn nhân lực TP HCM giải quyết việc làm tỉ lệ thất nghiệp
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo