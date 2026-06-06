Ca sĩ Võ Lê Vy: "Âm nhạc của mình không sinh ra để đua tranh"

Giữa không gian triển lãm nghệ thuật Thanh Không, Võ Lê Vy chính thức giới thiệu đến công chúng album phòng thu thứ ba mang tên "Em và 30".

Tại triển lãm nghệ thuật Thanh Không, ca sĩ Võ Lê Vy chính thức giới thiệu album phòng thu thứ ba mang tên "Em và 30". Đây không chỉ là sự kiện ra mắt album mà còn là cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc của cô và những tác phẩm hội họa của họa sĩ Lê Văn Trọng.

Không gian triển lãm được xây dựng như một hành trình cảm xúc, nơi người xem học cách chấp nhận những cuộc chia xa và biến những khoảng trống trong tâm hồn thành điểm khởi đầu cho vẻ đẹp và sự chữa lành.

"Em và 30" gồm 11 ca khúc, trong đó có các bài hát như "Có thờ ơ giết chết mộng mơ", "Đợi", "Quên em đi", "Nụ trăng tàn phai", "Gửi tình cũ của em" hay ca khúc chủ đề "Em và 30".

Album là kết tinh của hành trình 5 năm trưởng thành cả trong cuộc sống lẫn nghệ thuật của Võ Lê Vy.

Theo Võ Lê Vy, tuổi 30 không chỉ là một cột mốc về thời gian mà còn là sự giao thoa giữa nét rực rỡ cuối cùng của tuổi trẻ và sự bình thản của trưởng thành. Chính vì vậy, "Em và 30" được xem như cuộc đối thoại giữa cái tôi cá nhân và dòng chảy của thời gian.

Võ Lê Vy kết hợp âm nhạc và tranh vẽ: 'Hội họa luôn hiện hữu như một cái duyên'

Trong dự án lần này, Võ Lê Vy hợp tác cùng hai nhạc sĩ Thành Nghiệp và Thân Sao Mai. Cả ba tìm thấy sự đồng điệu ở tình yêu dành cho những giai điệu mộc mạc, giàu chiều sâu thay vì chạy theo các xu hướng thị trường.

Võ Lê Vy - bông hoa ngược lối

Đây là album phòng thu thứ ba của Võ Lê Vy sau Đôi bờ (2021) và Võ Lê Vy hát Quốc Bảo - Romances (2022)

Đây là album phòng thu thứ ba của Võ Lê Vy sau Đôi bờ (2021) và Võ Lê Vy hát Quốc Bảo - Romances (2022). Nhìn lại 5 năm qua, nữ ca sĩ cho rằng những cuộc chia ly, mất mát cá nhân cùng những biến động của xã hội đã khiến cô trải qua không ít lo âu và bất an. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm đó trở thành chất liệu quan trọng để hình thành nên "Em và 30".

Trong bối cảnh khán giả ngày càng có xu hướng nghe nhạc nhanh và tiếp nhận nội dung ngắn trên mạng xã hội, Võ Lê Vy vẫn lựa chọn phát hành album vật lý. Cô tin vào giá trị của sự lắng nghe chậm rãi và những tác phẩm có đời sống lâu dài. Với cô, thành công lớn nhất là khi một người nghe tìm thấy sự đồng cảm hoặc được an ủi từ những ca khúc của mình.

Võ Lê Vy chia sẻ rằng sự thong dong mà mọi người nhìn thấy thực chất là kết quả của nhiều năm kiên trì theo đuổi đam mê. Cô mong khán giả khi cầm trên tay album sẽ cảm nhận được những trải nghiệm, đổi thay và sự trưởng thành được chắt lọc trong suốt 5 năm, thay vì quá chú ý đến những câu chuyện bên lề.

Ca sĩ Võ Lê Vy

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận việc dung hòa giữa cá tính âm nhạc và thị hiếu khán giả luôn là bài toán khó đối với nhiều nghệ sĩ. Âm nhạc mà cô theo đuổi cần thời gian để cảm nhận, trong khi nhịp sống hiện đại ngày càng gấp gáp. Tuy nhiên, sau nhiều năm làm nghề, cô nhận ra việc thay đổi hoàn toàn để chiều theo thị hiếu có thể khiến nghệ sĩ đánh mất bản sắc. Theo cô, sự dung hòa không đồng nghĩa với từ bỏ cá tính mà là tìm cách mở rộng cánh cửa âm nhạc để khán giả dễ tiếp cận hơn, nhưng vẫn giữ nguyên thế giới nghệ thuật riêng của mình.

Điểm đặc biệt của lần trở lại này là sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa.

Đồng hành cùng cô trong dự án là họa sĩ Lê Văn Trọng, người nổi bật với các tác phẩm sơn dầu giàu chiều sâu nội tâm. Những gam màu xanh trong tranh của anh gợi cảm giác cô đơn, hoang hoải nhưng vẫn chứa đựng nguồn cảm xúc mãnh liệt. Tinh thần đó được Võ Lê Vy nhận thấy có nhiều điểm tương đồng với thế giới âm nhạc của "Em và 30".

Âm nhạc của Võ Lê Vy cũng khá đặc biệt

Nữ ca sĩ cho biết hội họa đã xuất hiện trong nhiều sản phẩm trước đây của cô như "Nụ trăng tàn phai", "Quên em đi" hay "Gửi tình cũ của em".

Khi tiếp xúc với tranh của Lê Văn Trọng, cô cảm thấy âm nhạc của mình như tìm được một hình hài cụ thể trên toan vẽ. Chính sự giao thoa giữa thính giác và thị giác đã tạo nên một trải nghiệm nghệ thuật trọn vẹn hơn, giúp cảm xúc của khán giả được chạm tới theo nhiều cách khác nhau.