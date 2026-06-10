Trao Giải Báo chí viết về bảo hiểm năm 2025

Năm 2025 tiếp tục ghi nhận sức hút của giải thưởng khi có 1.050 tác phẩm tham dự thuộc đầy đủ các loại hình báo chí. Sau các vòng sơ loại và sơ khảo, 79 tác phẩm được lựa chọn vào vòng chung khảo. Kết quả chung cuộc, Ban Giám khảo thống nhất trao 23 giải thưởng gồm 4 giải A, 4 giải B, 5 giải C và 10 giải Khuyến khích.



Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết năm 2025 là một năm có nhiều biến động đối với thị trường bảo hiểm.

Từ quá trình tái cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ ngày 1-7 đến những tác động của các đợt thiên tai lớn tại nhiều địa phương, ngành bảo hiểm vừa đối mặt với nhiều thách thức, vừa cho thấy vai trò quan trọng trong quản trị rủi ro và bảo vệ tài chính cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh đó, sự đồng hành của báo chí có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua các tác phẩm chuyên sâu, báo chí đã góp phần giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về vai trò của bảo hiểm, từ đó chủ động tiếp cận các giải pháp bảo vệ phù hợp và nâng cao khả năng ứng phó với các rủi ro trong cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm dự thi, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban Giám khảo, cho rằng điểm nổi bật của mùa giải năm nay không chỉ nằm ở sự đa dạng về đề tài mà còn ở cách tiếp cận các vấn đề lớn của thị trường bảo hiểm bằng tinh thần phân tích sâu sắc, cân bằng và có trách nhiệm.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, báo chí không chỉ phản ánh các sự kiện mà còn góp phần lý giải bản chất vấn đề, đặt ra những câu hỏi chính sách cần thiết, đồng thời thúc đẩy đối thoại giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp bảo hiểm và công chúng. Đây chính là giá trị nổi bật của mùa giải năm nay, góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường bảo hiểm minh bạch, lành mạnh và phát triển bền vững.



Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải báo chí viết về bảo hiểm năm 2025

Bốn giải A được trao cho các tác phẩm gồm: "Thủ đoạn trục lợi bảo hiểm tinh vi" của nhóm tác giả công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam; "Tranh chấp bảo hiểm: Đừng để mạng xã hội thay tòa án" của nhóm tác giả Ngọc Anh và Ngọc Trâm tại Báo Công an Nhân dân; loạt bài "Hoàn thiện chính sách, tháo nút thắt cho bảo hiểm nông nghiệp" của nhóm tác giả tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An); cùng loạt bài về chủ đề "Chi trả quyền lợi bảo hiểm cho trường hợp K giáp" của tác giả tại Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance.

Tại buổi lễ, ông Phạm Ngọc Sơn, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, thành viên Ban Giám khảo, đã chính thức phát động Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026. Theo ông Sơn, trên nền tảng thành công của các mùa giải trước, Hiệp hội kỳ vọng mùa giải mới sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí, nhà báo và phóng viên trên cả nước, đồng thời xuất hiện thêm nhiều tác phẩm có chất lượng cao, giàu tính phát hiện, có chiều sâu phân tích và sức lan tỏa xã hội.



Ông Nguyễn Phong Cầm, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã giới thiệu Thể lệ của Giải Báo chí về Bảo hiểm 2026. Theo đó, các tác phẩm tham dự Giải Báo chí về Bảo hiểm năm 2026 phải được đăng tải hoặc phát sóng trong thời gian từ ngày 1-4-2026 đến hết ngày 31-3-2027. Tác giả có thể gửi tác phẩm qua địa chỉ thư điện tử chính thức của Ban Tổ chức hoặc gửi trực tiếp về Văn phòng Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tại Hà Nội theo quy định của thể lệ giải.