Trễ tiến độ, dự án cải tạo nhà thi đấu lớn nhất TP Huế bao giờ xong?

Trong những ngày này, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng đơn vị trúng thầu Dự án quảng trường kết hợp cải tạo nhà thi đấu tại TP Huế là Công ty CP xây lắp và thương mại An Bảo vẫn tập trung nhân công, phương tiện đẩy nhanh thi công các hạng mục còn dang dở.

Theo đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 110 -120 công nhân được chia thành 4 mũi để thi công ở các hạng mục như lắp lam ở các ban công, lát nền, xây tô ở 4 khu vực nhà thi đấu. Đại diện nhà thầu cho biết đến nay, tiến độ thi công đạt hơn 70%, phấn đấu đến ngày 30-6 sẽ hoàn thành thi công.

Dự án quảng trường kết hợp cải tạo nhà thi đấu tại TP Huế.

Dự án quảng trường kết hợp cải tạo nhà thi đấu tại TP Huế có tổng mức đầu tư gần 196 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế làm chủ đầu tư, gồm 2 hạng mục chính là xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài trời và cải tạo nhà thi đấu hiện hữu.

Dự án đang chậm tiến độ nhiều tháng so với kế hoạch, dù một số hạng mục ngoài trời đã được đưa vào sử dụng từ năm 2025.

Dự án có hai mặt tiền đường lớn là Hà Huy Tập, Tố Hữu, thuộc phường Vỹ Dạ, TP Huế.

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, đây sẽ là không gian công cộng phục vụ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn của địa phương, với sức chứa khoảng 10.000 người.

Hiện phần công viên cây xanh, quảng trường, sân bãi cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ bên ngoài đã hoàn thành và được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp lễ 2-9-2025.

Phần bên ngoài đã được hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng.

Theo thiết kế, nhà thi đấu sẽ được chỉnh trang thành không gian văn hóa đa năng, nâng diện tích sử dụng từ gần 12.000 m² lên hơn 19.500 m².

Trong khi đó, hạng mục cải tạo nhà thi đấu - công trình đã xây dựng hơn 20 năm trước - vẫn đang thi công dang dở.

Ban đầu, toàn bộ dự án được yêu cầu hoàn thành để bàn giao vào dịp 30-4-2026. Riêng hạng mục cải tạo nhà thi đấu theo hợp đồng phải hoàn thành vào tháng 2-2026 nhưng không đạt tiến độ.

Sau đó, UBND TP Huế tiếp tục yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh thi công để kịp đưa công trình vào sử dụng dịp 30-4 nhưng dự án vẫn tiếp tục "lỡ hẹn".

Đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị TP Huế cho biết nguyên nhân chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết bất lợi cuối năm 2025, vướng mắc giải phóng mặt bằng tại Trung tâm Huấn luyện thể thao TP Huế và phát sinh nhiều nội dung phải điều chỉnh thiết kế trong quá trình cải tạo công trình cũ.

Nhà thầu đẩy nhanh thi công hạng mục sửa chữa nhà thi đấu.

Theo ghi nhận, khu vực thi công cải tạo nhà thi đấu hiện vẫn còn ngổn ngang vật liệu, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện.

Mới đây, ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, đã yêu cầu rà soát tiến độ, làm rõ trách nhiệm đơn vị thi công và báo cáo phương án xử lý.

Theo cam kết của nhà thầu, công trình sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 30-6, sau đó tiến hành nghiệm thu để bàn giao, đưa toàn bộ dự án vào vận hành trước ngày 15-7.

Quảng trường dự án đã hoàn thành.

Đang tiến hành lắp lam ban công các mặt của nhà thi cấu.