HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Triệt tiêu thực phẩm bẩn

Hiếu Nghi

Cận Tết, lượng hàng hóa cung ứng đến người tiêu dùng càng dồi dào và nỗi lo về bảo đảm an toàn thực phẩm càng thêm cấp bách.

Nỗi bức xúc về thực phẩm bẩn hầu như được phản ánh thường xuyên và không ít lần đặt ra gay gắt ở các kỳ họp Quốc hội.

Hãy điểm qua một ít số liệu thống kê: Năm 2023, cả nước xảy ra 125 vụ ngộ độc thực phẩm, 28 người tử vong. Năm 2024 xảy ra 135 vụ làm chết 24 người. Những số liệu thật khó chấp nhận trong bối cảnh chúng ta đang từng bước nâng chất lượng cuộc sống của người dân.

TIN LIÊN QUAN

Nguy hiểm như vậy, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Các vụ ngộ độc phát ra triệu chứng phải cấp cứu còn dễ phát hiện và cảnh báo nhưng theo các bác sĩ, có hàng trăm loại nhiễm độc từ thực phẩm bẩn không dễ phát hiện và tích tụ hằng ngày trong cơ thể còn nguy hiểm bội phần. Một khi bộc phát sẽ rất khó truy tìm được nguyên nhân như phát sinh ung thư, suy đa tạng, giảm chức năng đề kháng… Đến lúc này sẽ để lại hậu quả khôn lường, tài chính gia đình cạn kiệt và cả tử vong.

Những biện pháp phòng chống thực phẩm mất an toàn các cơ quan chức năng thường làm như: kiểm tra thường xuyên, xử lý hành vi, truy xuất nguồn gốc… cho đến nay tuy mang tính răn đe nhưng hiệu quả không như mong muốn. Thậm chí việc thực hiện bị ách tắc vì tiêu cực xảy ra ngay ở cơ quan quản lý chuyên ngành là Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Bức tranh này buộc Bộ Y tế phải cải tổ để ngăn chặn thực phẩm bẩn tiếp cận người tiêu dùng.

Co.opmart có cách quản lý khá hữu hiệu đối với thực phẩm: kiểm tra và yêu cầu cam kết ngay tại nguồn sản xuất. Thậm chí với rau, củ, họ trực tiếp kiểm soát vùng trồng. Khi nhập kho lại được tiếp tục xử lý để loại trừ các nguy cơ có thể ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Đây là cách làm hiệu quả vừa bảo vệ được người tiêu dùng đồng thời giữ được uy tín của nhà sản xuất, kinh doanh, phân phối.

Đối chiếu với thực tiễn, việc kiểm soát từ nguồn sản xuất có vai trò quyết định. Việc này yêu cầu sự mẫn cán của cán bộ cơ sở - là nơi tiếp xúc và nắm rõ nhất tình hình sản xuất của cá nhân hay doanh nghiệp sản xuất. Khâu này mất kiểm soát thì khó ai có thể ngăn chặn được thực phẩm bẩn khi hệ thống phân phối đến tay người tiêu dùng phần lớn qua các chợ truyền thống.

Những bất cập trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm hiện nay đặt ra yêu cầu phải kiện toàn lại toàn bộ các khâu từ quản lý nhà nước, kiểm soát nguồn sản xuất, trách nhiệm doanh nghiệp phân phối, quy định về xử lý vi phạm và cả ý thức người tiêu dùng. Người tiêu dùng có quyền đòi hỏi trách nhiệm của cơ quan quản lý, nhà cung ứng thì cũng phải có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Không ai sống thay cho người khác và không ai có thể bảo vệ người khác đến tận bàn ăn, trong khi cứ dễ dãi xem thường sức khỏe bản thân và vô tình tiếp tay cho thực phẩm bẩn.

Triệt tiêu thực phẩm bẩn hiển nhiên là một cuộc chiến cam go vì lợi nhuận rất lớn của nó có thể khiến nhiều kẻ bất chấp tất cả để lầm lạc. Nhưng cuộc chiến này không cho phép thất bại, vì chỉ cần dừng lại thôi, thực phẩm bẩn sẽ tấn công thể chất của tất cả người dân và gây hậu quả cho cả thế hệ kế tiếp. 

Tin liên quan

Người dân cần làm gì khi phát hiện thực phẩm bẩn?

Người dân cần làm gì khi phát hiện thực phẩm bẩn?

(NLĐO) – Có nhiều đầu mối tiếp nhận xử lý thông tin về thực phẩm bẩn, người dân cần lưu ý để phản ánh, hợp tác cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc

Thực phẩm bẩn và trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng

Những thông tin về rau muống bào, bắp chuối ngâm hóa chất, giá đỗ ủ chất độc hại để tăng độ tươi, bắt mắt, nhanh phát triển đã gây xôn xao dư luận.

Lâm Đồng: Làm rõ nghi vấn thực phẩm "bẩn" tuồn vào trường tiểu học ở Đà Lạt

(NLĐO) - Trường Tiểu học T.V. (phường Xuân Hương – Đà Lạt) có 5 nhà cung cấp thực phẩm để nấu ăn cho học sinh bán trú.

thực phẩm bẩn người tiêu dùng ngộ độc thực phẩm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo