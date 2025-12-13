Trình làng nhiều món giò chả, kho quẹt, bánh... "độc lạ" từ dế

Sáng 13-12, tại Trường ĐH Công thương TPHCM, vòng chung kết Cuộc thi Food Innovation and Development (FID 2025) đã diễn ra với phần tranh tài của 30 đội đến từ 14 trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Cuộc thi do Trường ĐH Công thương TPHCM, Hội Khoa học và Công nghệ lương thực - thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia (NSSC) và các đơn vị phối hợp tổ chức.

5 sản phẩm bổ sung protein từ dế

Tại sân trường, gian hàng của ĐH Bách khoa Hà Nội thu hút rất đông sinh viên và người dân đến tìm hiểu, thưởng thức. Nhiều người tò mò khi lần đầu tiên thấy những loại thực phẩm bổ sung protein được làm từ dế.

Rất đông sinh viên tò mò về các thực phẩm bổ sung protein làm từ dế

Sinh viên giới thiệu về những lợi ích khi bổ sung protein từ dế

Đại diện nhóm nghiên cứu, em Nguyễn Minh Giang cho biết nhóm đã bắt đầu nghiên cứu và cho ra những sản phẩm đầu tiên trong vòng 6 tháng. Mục tiêu chính của nhóm là phát triển hệ sinh thái các loại thực phẩm bổ sung protein từ dế. Đến nay, nhóm đã trình làng 5 sản phẩm gồm: Kho quẹt, giò, sốt mì ý và 2 loại bánh.

"Dế được chọn làm nguyên liệu chính nhờ những ưu điểm vượt trội như dễ nuôi, chứa hàm lượng dinh dưỡng rất cao, hoàn toàn có thể sử dụng để thay thế thịt. Việc nuôi dế giúp giảm phát thải và tài nguyên môi trường nhiều hơn so với chăn nuôi động vật truyền thống" - Giang cho biết.

Theo nhóm nghiên cứu, protein có trong dế cao gấp 2- 3 lần thịt bò. "Em rất vui vì nhận được nhiều lời nhận xét và ý kiến góp ý thì các chuyên gia, đây chính là động lực để nhóm tiếp tục nghiên cứu và phát triển dự án, hy vọng một ngày không xa có thể thương mại hóa sản phẩm ra thị trường" - Giang bày tỏ.

2 sản phẩm "cháy hàng", được nhiều người tấm tắc khen ngon của nhóm sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội

Nhóm sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM dự thi vòng chung kết với dự án "Nano collagen từ vảy cá lóc"

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tự tin giới thiệu về sản phẩm

Trà làm từ bã cà phê

6 tháng trước, 4 sinh viên Trường ĐH Công thương TPHCM cùng quê ở Tây Nguyên đã bắt tay nghiên cứu sản phẩm trà đóng chai làm từ bã cà phê.

Đại diện nhóm nghiên cứu, em Lê Minh Khánh, sinh viên ngành công nghiệp thực phẩm, cho biết sản phẩm trà đóng chai trên thị trường có rất nhiều, song chưa có loại nào bổ sung thạch probiotic. Việc bổ sung thạch vào trà sẽ mang lại lợi ích kép về dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa.

"Nhóm em đã ấp ủ ý tưởng từ lâu, mong muốn tạo ra một sản phẩm đậm chất Tây Nguyên. Vì vậy, ngay khi hay tin có cuộc thi này, nhóm đã quyết tâm phải đưa sản phẩm đến gần mọi người hơn. Đây cũng là dịp để chúng em học hỏi thêm các kinh nghiệm về khởi nghiệp và cải tiến sản phẩm" - Khánh cho biết.

4 sinh viên Trường ĐH Công thương TPHCM hy vọng sản phẩm của nhóm có thể thương mại hóa, góp phần làm giàu thêm các sản phẩm xanh cho Tây Nguyên

Quá trình nghiên cứu và sản xuất sản phẩm được thực hiện tại phòng thí nghiệm của trường.

Sản phẩm kem dừa không chứa lactose, bổ sung probiotic do nhóm sinh viên Trường ĐH Công thương TPHCM nghiên cứu cũng "cháy hàng"

Sinh viên hào hứng trải nghiệm các món ăn mới lạ tại vòng chung kết cuộc thi

Sản phẩm thanh năng lượng từ ngũ cốc lên men của sinh viên Trường ĐH Nông lâm TPHCM

Giấm đậu, kẹo dẻo giấm đậu... làm từ đậu phụ

Sinh viên Trường ĐH Nha Trang tận dụng vật liệu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất ra các bộ dụng cụ ăn uống thân thiện với môi trường

NGƯT- PGS-TS Lê Thị Hồng Ánh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Công thương TPHCM, cho biết điểm mới của cuộc thi năm nay là tích hợp 2 trụ cột của xu thế toàn cầu là chuyển đổi số và chuyển đổi xanh nhằm khuyến khích các giải pháp thực phẩm bền vững, tiết kiệm tài nguyên và tối ưu phụ phẩm.

Cuộc thi FID 2025 không chỉ là nơi khơi nguồn tư duy sáng tạo, đổi mới của sinh viên mà còn hướng đến việc kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp – công nghệ thực phẩm với các nguồn lực đầu tư, tư vấn, ươm tạo và thương mại hóa ý tưởng.

"Đây là bước đi phù hợp với xu hướng toàn cầu và các chính sách trọng điểm quốc gia hiện nay, đặc biệt là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo gắn với viện, trường, doanh nghiệp – đúng theo định hướng trọng tâm của Nghị quyết 57 về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn R&D với thương mại hóa công nghệ" -PGS-TS Lê Thị Hồng Ánh nhấn mạnh.



