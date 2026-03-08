HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3

Thùy Trang

(NLĐO) - Bảo Bảo - Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát tri ân khán giả với món quà âm nhạc ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3.

Bảo Bảo với món quà âm nhạc dành tặng khán giả

Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3 - Ảnh 1.

Bảo Bảo với món quà âm nhạc dành tặng khán giả

Chào mừng ngày Quốc tế Phụ Nữ 8-3, Bảo Bảo ra mắt MV đầu tay mang tên "Hẹn ước dưới lễ đường" - một sáng tác ballad nhẹ nhàng, tình cảm.

Bằng sự duyên dáng vốn cố, cộng với khả năng diễn xuất thời còn học ở Trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP HCM, Bảo Bảo và hot boy Hoàng Khang Rinô đã ghi điểm với khán giả dù đây là lần đầu họ đóng những cảnh yêu thương, tình cảm với nhau.

Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3 - Ảnh 2.
Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3 - Ảnh 3.
Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3 - Ảnh 4.

Hình ảnh trong MV

Bảo Bảo chia sẻ: "MV ca nhạc "Hẹn ước dưới lễ đường" nhằm chào mừng ngày 8-3, đồng thời đây cũng là lời tri ân của Bảo Bảo gửi tới khán giả đã yêu mến và ủng hộ mình trong suốt 4 năm qua. 

Bảo Bảo rất mong nhận được sự đón nhận cũng như góp y để làm động lực cho Bảo Bảo thực hiện những MV tiếp theo được hoàn thiện hơn"

Bảo Bảo cho biết, với công việc của một nghệ sĩ lô tô, Bảo Bảo sẽ không chọn một dòng nhạc cố định mà sẽ hát nhiều thể loại âm nhạc, từ nhạc sang, ballad đến Bolero trữ tình. 

Tuy nhiên, Bảo Bảo sẽ chọn những ca khúc có ca từ gần gũi với khán giả thế hệ 8X - 9X hơn là các ca khúc xu hướng, bắt trent hiện tại. Đây cũng là cách lựa chọn riêng của Bảo Bảo khi sẽ đi trên con đường dài với âm nhạc trong thời gian tới.

Bảo Bảo luôn nhớ lời dạy của thầy Minh Nhí, Hữu Châu

Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3 - Ảnh 5.

Bảo Bảo

Bảo Bảo sinh năm 1993 trong một gia đình nghèo tại Hóc Môn, TP HCM. Mặc dù gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng từ nhỏ, Bảo Bảo đã rất đam mê âm nhạc và phim ảnh. 

Mặc dù không được gia đình ủng hộ nhưng sau khi tốt nghiệp THPT, Bảo Bảo vẫn quyết tâm thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - điện ảnh TP HCM và đậu vào Khoa diễn viên.

Thời gian học ở trường, Bào Bảo luôn ghi nhớ lời dạy của 2 thầy Minh Nhí, Hữu Châu là "Nghệ thuật không chỉ có năng khiếu, sự đam mê mà còn phải có sự khổ luyện, luôn luôn học hỏi, trao dồi bởi ngọc mà không được mài dũa thì cũng chỉ là đá sỏi".

Vừa đi học, Bảo Bảo vừa tham gia các vai quần chúng trong nhiều bộ phim truyền hình, cũng như làm tất cả các công việc liên quan đến nghệ thuật để học hỏi kinh nghiệm và có thêm thu nhập trang trải cuộc sống. 

Được đánh giá là một gương mặt có triển vọng với nét diễn duyên dáng nhưng sau khi ra trường, Bảo Bảo vẫn không có "đất" để dụng võ. 

Suốt từ năm 2014 - 2021, Bảo Bảo chọn công việc làm ở một công ty điện máy, với mức lương của một quản lý giỏi nghề đủ để Bảo Bảo có một cuộc sống ổn định và dành dụm được một số tiền để hậu thân.

Trưởng Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát và món quà âm nhạc mừng 8-3 - Ảnh 6.

Bảo Bảo với quyết tâm theo đuổi đam mê

Năm 2022, Bảo Bảo lấy hết số tiền dành dụm quyết định thành lập Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát. Lúc đầu Gánh hát của Bảo Bảo cũng gặp rất nhiều khó khăn do không có điểm diễn cố định. 

Nhưng từ khi Bảo Bảo chọn Bình Dương và Quận 10 (cũ) làm nơi biểu diễn cố định thì Gánh hát đã đi vào ổn định và hiện tại được khán giả ủng hộ rất nồng nhiệt.

Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát thường xuyên mời các ca sĩ - nghệ sĩ nổi tiếng của TPHCM về biểu diễn cùng các nghệ sĩ lô tô của đoàn. 4 năm qua, Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát của Bảo Bảo đã dần trở thành một thương hiệu trong lòng của khán giả sau các "đại bang" lớn như Đoàn Lô tô Sài Gòn Tân Thời, Gánh hát Hương Nam…

Bật mí về nghệ danh Bảo Bảo, chủ Gánh hát lô tô Bảo Nguyệt Cát cho biết, cái tên này xuất phát từ tên 2 ca sĩ mà mình rất hâm mộ đó là Bảo Thy và Lê Thiên Bảo ( cựu thành viên nhóm V - Music). 

Bên cạnh đó, Bảo Bảo cũng kỳ vọng là cái tên của mình cũng sẽ được khán giả yêu thương, đón nhận như các Trưởng Đoàn lô tô Lộ Lộ và Su Su vậy.

