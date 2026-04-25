Truyền thông Đông Nam Á đánh giá cao sức mạnh của U17 Việt Nam

"Dập tắt giấc mơ vô địch"

Tại Malaysia, nhiều tờ báo đồng loạt khẳng định đội nhà gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống được tổ chức tốt của U17 Việt Nam. Trang Mekan Bola cho rằng màn trình diễn vượt trội của thầy trò HLV Cristiano Roland đã "dập tắt giấc mơ vô địch" của Malaysia.

U17 Việt Nam (trái) thắng đậm Malaysia 2 lần ở Giải U17 Đông Nam Á 2026 (Ảnh: FAM)

Cùng quan điểm, tờ Harian Metro nhấn mạnh sự chênh lệch về thể lực và trình độ được thể hiện rõ trong cuộc chạm trán vừa qua. Sau pha lập công mở tỉ số của tiền vệ Đào Quý Vương ở phút 11, "Hổ Mã Lai" cố gắng tìm bàn gỡ nhưng gần như không thể theo kịp lối chơi của những "chiến binh sao vàng".

Tờ báo này viết: "Giấc mơ chấm dứt cơn khát danh hiệu của đội tuyển trẻ quốc gia đã tan vỡ khi họ để thua Việt Nam 0-3 trong trận chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026.

Đáng thất vọng hơn, thất bại này cũng đồng nghĩa với việc đoàn quân HLV Shukor Adan không thể phục thù đối thủ cũ sau khi thua đậm ở vòng bảng".

Chứng tỏ năng lực vượt trội

Trong khi đó, tờ New Straits Times nhận định: "Việt Nam tỏ ra quá sắc bén so với Malaysia trong trận chung kết khu vực". Theo nhật báo hàng đầu Malaysia, "Hổ Mã Lai" dù đặt mục tiêu gây bất ngờ trước Việt Nam nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland đã chứng tỏ năng lực vượt trội.

Trang Seasia Goal đăng bài chúc mừng chức vô địch của U17 Việt Nam

"U17 Việt Nam nhanh chóng dồn ép để sớm ghi bàn trong hiệp 1, buộc thủ môn Adam Nurfakrullah Fadli phải làm việc rất vất vả. Dù vậy, họ vẫn dẫn trước 2-0 nhờ Đào Quý Vương và Nguyễn Văn Dương. Malaysia cố gắng rút ngắn tỉ số sau giờ nghỉ, nhưng Văn Dương hoàn tất cú đúp ở phút 55, ấn định chiến thắng 3-0. Các cầu thủ Malaysia chỉ có thể ngăn chặn các bàn thắng tiếp theo cho đến khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên" - New Straits Times phân tích.

Fanpage Buriram Prankster v2 của Thái Lan cũng bày tỏ sự thán phục đối với thành tích của thầy trò HLV Cristiano Roland. Trang này viết: "Việt Nam thể hiện đẳng cấp khi dễ dàng đánh bại Malaysia 3-0, qua đó giành chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 một cách đầy thuyết phục. Không thể phủ nhận, bóng đá trẻ Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và đồng đều ở mọi lứa tuổi".

Trang Seasia Goal (Indonesia) chỉ ra hành trình đăng quang của U17 Việt Nam là gần như “hoàn hảo”. “Với 5 trận thắng, 19 bàn được ghi và chỉ để lọt lưới 1 lần duy nhất, sự thống trị của Việt Nam tại Đông Nam Á sẽ còn tiếp tục. Họ đã sẵn sàng gây tiếng vang tại VCK U17 châu Á vào tháng 5 tới” - trang tin thể thao xứ vạn đảo viết.



