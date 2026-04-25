HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

U17 Đông Nam Á 2026: Việt Nam vô địch tuyệt đối

Hoàng Tú

(NLĐO) - Chức vô địch tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 của U17 Việt Nam là sự khẳng định toàn diện về trình độ, bản sắc và chiều sâu.

Một trận chung kết tưởng như đỉnh cao cạnh tranh lại trở thành màn trình diễn một chiều của đội Việt Nam vượt trội. Có thể nói, đây là một hành trình hoàn hảo, được khép lại bằng trận thắng có phần dễ dàng với tỉ số 3-0 trước Malaysia.

Ba bàn thắng - ba phong cách

Nếu nhìn đúng diễn biến, phải nói thẳng: đây không còn là một trận chung kết cân não nữa, mà đi theo kịch bản một chiều, nơi U17 Việt Nam áp đặt hoàn toàn cả thế trận lẫn nhịp độ ngay từ đầu.

U17 Đông Nam Á 2026: Việt Nam vô địch tuyệt đối - Ảnh 1.

U17 Đông Nam Á 2026: U17 Việt Nam (trái) vô địch tuyệt đối

Hiệp 1 cho thấy hai điều rất rõ. Thứ nhất, lựa chọn chiến thuật của Malaysia là hợp lý… nhưng không đủ. Khi họ dựng "2 tầng xe buýt", lùi 10 người về phần sân nhà, mục tiêu là kéo trận đấu về trạng thái chịu đựng và chờ sai lầm. Nhưng vấn đề là U17 Việt Nam không nóng vội. Các pha triển khai có đủ độ kiên nhẫn, biến hóa giữa biên và trung lộ, cùng khả năng tăng tốc đúng thời điểm. Khi một khối phòng ngự số đông vẫn bị kéo giãn, bàn thua chỉ còn là vấn đề thời gian.

TIN LIÊN QUAN

Thứ hai, sự khác biệt nằm ở chất lượng xử lý trong những khoảnh khắc quyết định. Bàn mở tỉ số của Quý Vương đến từ tình huống cố định - thứ vũ khí đặc biệt quan trọng khi gặp hàng thủ lùi sâu. Bàn thứ hai lại đến từ chuyển trạng thái nhanh, một pha chọc khe và dứt điểm rất gọn, cho thấy đội Việt Nam không chỉ biết ép sân mà còn biết kết liễu. Đó là dấu hiệu của một đội bóng hơn hẳn về trình độ, chứ không phải kiểm soát bóng cho đẹp.

Bước sang hiệp 2, kịch bản gần như đã được báo trước. Malaysia buộc phải dâng cao khi không còn gì để mất, và chính điều đó lại mở ra khoảng trống cho U17 Việt Nam khai thác.

Phút 54, Trí Dũng phá bẫy việt vị, bứt tốc rồi căng ngang dọn cỗ để Văn Dương dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, nâng tỉ số lên 3-0. Một bàn thắng đơn giản ở khâu dứt điểm, nhưng phản ánh sự phức tạp trong cách vận hành - từ di chuyển không bóng, thời điểm tăng tốc đến quyết định xử lý cuối cùng.

Điều đáng nói, ba bàn thắng của U17 Việt Nam trong trận chung kết là ba lát cắt rõ ràng của một đội bóng hoàn chỉnh: bàn mở tỉ số đến từ tình huống cố định của quả phạt góc, bàn thứ hai là chuyển trạng thái nhanh và bàn thứ ba là phối hợp nhịp nhàng, nhuần nhuyễn.

Ba cách tiếp cận khác nhau, nhưng cùng dẫn đến một kết quả: xuyên thủng hệ thống phòng ngự của Malaysia. Đó không chỉ là sự vượt trội, mà là năng lực giải bài toán theo nhiều phương án - điều hiếm thấy ở một đội bóng trẻ.

Nếu các chân sút tận dụng tốt hơn, cách biệt thậm chí không dừng ở 3-0. Nhưng ngay cả với tỉ số này, U17 Việt Nam vẫn đủ để chứng minh: họ không chỉ thắng, mà thắng theo cách không để lại tranh cãi.

Hơn cả danh hiệu vô địch

HLV Cristiano Roland đã đưa U17 Việt Nam - năm 2026 - lên ngôi vương Đông Nam Á và chính thức trở thành đội vô địch nhiều nhất lịch sử khu vực với 4 lần đăng quang, vượt qua cả Australia và Thái Lan.

U17 Đông Nam Á 2026: Việt Nam vô địch tuyệt đối - Ảnh 2.

HLV Cristiano Roland

Nhưng con số chỉ là phần nổi. Phía sau là một chuỗi phong độ mang tính hệ thống: 16 trận bất bại (10 thắng, 6 hòa), ghi 55 bàn và chỉ thủng lưới 5 lần. Đó không phải là sự thăng hoa nhất thời, mà là dấu hiệu của một tập thể được xây dựng bài bản - từ tổ chức phòng ngự, kiểm soát thế trận cho đến khả năng kết liễu đối thủ.

TIN LIÊN QUAN

Một chức vô địch có thể đến từ khoảnh khắc. Nhưng chức vô địch của Việt Nam tại Giải U17 Đông Nam Á 2026 là kết quả của cả một quá trình.

Khi một đội bóng trẻ có thể kiểm soát trận đấu, ghi bàn theo nhiều cách và không cho đối thủ cơ hội phản kháng, đó không còn đơn thuần là chiến thắng mà là sự khẳng định.

U17 Việt Nam 2026 không chỉ lên ngôi, mà lên ngôi bằng cách thiết lập một chuẩn mực mới cho bóng đá trẻ khu vực.


Tin liên quan

HLV Malaysia tin sẽ "phục thù" được U17 VIệt Nam khi tái đấu ở chung kết

(NLĐO) - HLV U17 Malaysia tin tinh thần thi đấu kiên cường của lứa cầu thủ trẻ là “vũ khí” quan trọng đánh bại U17 Việt Nam ở chung kết Giải U17 Đông Nam Á.

U17 Việt Nam trước cơ hội lịch sử

Nếu đánh bại đội Malaysia, U17 Việt Nam sẽ lần thứ 4 vô địch U17 Đông Nam Á, vượt lên trên cả Úc và Thái Lan

Hạ Malaysia trắng 3 bàn, U17 Việt Nam thành đội vô địch Đông Nam Á nhiều nhất

(NLĐO) - Chung kết U17 Đông Nam Á 2026 khép lại với chức vô địch cho U17 Việt Nam khi vượt qua U17 Malaysia 3-0

chức vô địch Đông Nam Á U17 Việt Nam Malaysia HLV Cristiano Roland U17 Đông Nam Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo