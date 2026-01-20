HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Cẩn trọng với sở trường của U23 Trung Quốc

Tường Phước (Ảnh: The AFC)

(NLĐO) - Dù được đánh giá nhỉnh hơn đối thủ nhưng U23 Việt Nam cần cẩn trọng trước lối chơi thực dụng khi chạm trán U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.

Tuyển U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa thủng lưới kể từ đầu vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đại diện bóng đá Đông Á được đánh giá là đội bóng có lối chơi thực dụng đạt hiệu quả cao ở giải đấu kỳ này. Đoàn quân HLV Antonio Puche thi đấu kỷ luật và "lỳ lợm", khó bị khuất phục.

"Người nhện" Li Hao

Hành trình lịch sử lần đầu góp mặt trong Top 4 châu lục của U23 Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng phòng ngự chắc chắn hiếm thấy. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche, đội bóng này trung thành với sơ đồ 5-3-2, chủ động lùi sâu, bịt chặt khu trung tuyến và ưu tiên sự an toàn tuyệt đối trước khung thành.

Cẩn trọng sở trường của U23 Trung Quốc - Ảnh 1.

Không phải ngẫu nhiên U23 Trung Quốc là một trong số rất ít đội giữ sạch lưới tuyệt đối sau 4 trận đấu tại giải, bao gồm cả 120 phút căng thẳng ở vòng tứ kết. Nổi bật nhất trong hệ thống ấy là thủ môn Li Hao - người đang dẫn đầu giải về số pha cứu thua.

TIN LIÊN QUAN

Khả năng phản xạ xuất sắc, chọn vị trí hợp lý và tâm lý thi đấu vững vàng của Li Hao không chỉ giúp U23 Trung Quốc đứng vững trước sức ép, mà còn tạo ra áp lực ngược lại cho các chân sút đối phương.

Với U23 Việt Nam, việc xuyên thủng hàng thủ này không đơn thuần là câu chuyện chiến thuật, mà còn là thử thách về bản lĩnh và sự kiên nhẫn trong khâu dứt điểm.

Lợi thế "Không chiến"

Một điểm mạnh khác khiến U23 Trung Quốc trở nên đặc biệt nguy hiểm nằm ở ưu thế thể hình. Chiều cao trung bình của đội hình lên tới 1,81m, vượt trội so với 1,77m của U23 Việt Nam. Bộ ba trung vệ Liu Haofan, Peng Xiao và Umidjan Yusup đều cao trên 1,84m, tạo nên lá chắn vững chắc trong các pha phòng ngự bóng bổng.

Cẩn trọng sở trường của U23 Trung Quốc - Ảnh 2.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, U23 Trung Quốc còn rất biết cách khai thác những tình huống cố định để tạo đột biến. Trong thế trận chặt chẽ, giằng co, chỉ một quả phạt góc hay pha treo bóng chuẩn xác cũng có thể trở thành bước ngoặt.

TIN LIÊN QUAN

Đây là khía cạnh buộc U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác, nhất là trong khâu kèm người và tổ chức phòng ngự ở các pha bóng cố định.

Tường tận đối thủ

Khác với áp lực phải tiến thêm một bước để chạm tay vào chung kết, U23 Trung Quốc bước vào bán kết với tâm lý khá thoải mái. Việc hoàn thành mục tiêu top 4 giúp thầy trò HLV Puche cởi bỏ gánh nặng thành tích, sẵn sàng chơi thứ bóng đá kỷ luật nhưng không kém phần quyết liệt để tiếp tục tạo cột mốc mới.

Cẩn trọng sở trường của U23 Trung Quốc - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, sự am hiểu lẫn nhau sau nhiều lần đối đầu ở các giải giao hữu như Panda Cup cũng là lợi thế của U23 Trung Quốc. Dù U22 Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 hồi tháng 11-2025 nhưng cán cân đối đầu cho thấy sự cân bằng đáng kể.

TIN LIÊN QUAN

Điều này cho phép ban huấn luyện U23 Trung Quốc dễ dàng xây dựng các phương án bắt bài và tổ chức phản công mỗi khi đối thủ dâng cao đội hình.

Vượt thử thách khó

Trước “khối bê tông” được tổ chức chặt chẽ và vận hành kỷ luật, U23 Việt Nam sẽ cần nhiều hơn sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Khả năng tạo đột biến cá nhân, những pha xử lý bất ngờ và sự tỉnh táo trong từng thời điểm sẽ đóng vai trò quyết định.

Cẩn trọng sở trường của U23 Trung Quốc - Ảnh 4.

Trận bán kết không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn, mà còn là màn đấu trí căng thẳng giữa hai huấn luyện viên kỳ cựu. Bản lĩnh cùng sự kiên nhẫn của đoàn quân U23 Việt Nam sẽ là yếu tố then chốt quyết định tấm vé vào trận đấu tranh "ngôi vương" U23 châu Á 2026.

Cẩn trọng sở trường của U23 Trung Quốc - Ảnh 5.

Tin liên quan

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc

Những gương mặt U23 Việt Nam có thể tạo khác biệt trước U23 Trung Quốc

(NLĐO) - Trước trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc (22 giờ 30 ngày 20-1), thầy trò ông Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn đối thủ

U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc: Chờ Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trong những chiến thắng vang dội của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2026

HLV U23 Trung Quốc nói gì trước màn chạm trán U23 Việt Nam?

(NLĐO) - U23 Trung Quốc lần đầu vượt qua vòng đấu bảng Giải U23 châu Á nhưng muốn đánh bại U23 Việt Nam ở bán kết để ghi tên vào trận tranh ngôi vương giải đấu

tuyển U23 Việt Nam U23 Việt Nam U23 Trung Quốc HLV Kim Sang-sik VCK U23 châu Á 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo