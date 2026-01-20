Cẩn trọng với sở trường của U23 Trung Quốc

Tuyển U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa thủng lưới kể từ đầu vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đại diện bóng đá Đông Á được đánh giá là đội bóng có lối chơi thực dụng đạt hiệu quả cao ở giải đấu kỳ này. Đoàn quân HLV Antonio Puche thi đấu kỷ luật và "lỳ lợm", khó bị khuất phục.

"Người nhện" Li Hao

Hành trình lịch sử lần đầu góp mặt trong Top 4 châu lục của U23 Trung Quốc được xây dựng trên nền tảng phòng ngự chắc chắn hiếm thấy. Dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Puche, đội bóng này trung thành với sơ đồ 5-3-2, chủ động lùi sâu, bịt chặt khu trung tuyến và ưu tiên sự an toàn tuyệt đối trước khung thành.

Không phải ngẫu nhiên U23 Trung Quốc là một trong số rất ít đội giữ sạch lưới tuyệt đối sau 4 trận đấu tại giải, bao gồm cả 120 phút căng thẳng ở vòng tứ kết. Nổi bật nhất trong hệ thống ấy là thủ môn Li Hao - người đang dẫn đầu giải về số pha cứu thua.

Khả năng phản xạ xuất sắc, chọn vị trí hợp lý và tâm lý thi đấu vững vàng của Li Hao không chỉ giúp U23 Trung Quốc đứng vững trước sức ép, mà còn tạo ra áp lực ngược lại cho các chân sút đối phương.

Với U23 Việt Nam, việc xuyên thủng hàng thủ này không đơn thuần là câu chuyện chiến thuật, mà còn là thử thách về bản lĩnh và sự kiên nhẫn trong khâu dứt điểm.

Lợi thế "Không chiến"

Một điểm mạnh khác khiến U23 Trung Quốc trở nên đặc biệt nguy hiểm nằm ở ưu thế thể hình. Chiều cao trung bình của đội hình lên tới 1,81m, vượt trội so với 1,77m của U23 Việt Nam. Bộ ba trung vệ Liu Haofan, Peng Xiao và Umidjan Yusup đều cao trên 1,84m, tạo nên lá chắn vững chắc trong các pha phòng ngự bóng bổng.

Không chỉ phòng ngự hiệu quả, U23 Trung Quốc còn rất biết cách khai thác những tình huống cố định để tạo đột biến. Trong thế trận chặt chẽ, giằng co, chỉ một quả phạt góc hay pha treo bóng chuẩn xác cũng có thể trở thành bước ngoặt.

Đây là khía cạnh buộc U23 Việt Nam phải đặc biệt cảnh giác, nhất là trong khâu kèm người và tổ chức phòng ngự ở các pha bóng cố định.

Tường tận đối thủ

Khác với áp lực phải tiến thêm một bước để chạm tay vào chung kết, U23 Trung Quốc bước vào bán kết với tâm lý khá thoải mái. Việc hoàn thành mục tiêu top 4 giúp thầy trò HLV Puche cởi bỏ gánh nặng thành tích, sẵn sàng chơi thứ bóng đá kỷ luật nhưng không kém phần quyết liệt để tiếp tục tạo cột mốc mới.

Bên cạnh đó, sự am hiểu lẫn nhau sau nhiều lần đối đầu ở các giải giao hữu như Panda Cup cũng là lợi thế của U23 Trung Quốc. Dù U22 Việt Nam từng giành chiến thắng 1-0 hồi tháng 11-2025 nhưng cán cân đối đầu cho thấy sự cân bằng đáng kể.

Điều này cho phép ban huấn luyện U23 Trung Quốc dễ dàng xây dựng các phương án bắt bài và tổ chức phản công mỗi khi đối thủ dâng cao đội hình.

Vượt thử thách khó

Trước “khối bê tông” được tổ chức chặt chẽ và vận hành kỷ luật, U23 Việt Nam sẽ cần nhiều hơn sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu. Khả năng tạo đột biến cá nhân, những pha xử lý bất ngờ và sự tỉnh táo trong từng thời điểm sẽ đóng vai trò quyết định.

Trận bán kết không chỉ là cuộc so tài về chuyên môn, mà còn là màn đấu trí căng thẳng giữa hai huấn luyện viên kỳ cựu. Bản lĩnh cùng sự kiên nhẫn của đoàn quân U23 Việt Nam sẽ là yếu tố then chốt quyết định tấm vé vào trận đấu tranh "ngôi vương" U23 châu Á 2026.