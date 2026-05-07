Sức khỏe

Từ 15-5, hành hung nhân viên y tế bị phạt tới 40 triệu đồng

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Từ 15-5-2026, hành vi xúc phạm, tấn công nhân viên y tế, đăng thông tin sai về sự cố y khoa có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ 15-5-2026.

Theo đó, hành vi đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám, chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Nhiều vụ hành hung nhân viên y yế khiến dư luận bức xúc (Ảnh cắt từ clip)

Đồng thời, nghị định cũng quy định mức phạt từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám, chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám, chữa bệnh. Trường hợp người vi phạm là người hành nghề khám, chữa bệnh, hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng là tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh trong thời hạn từ 6-9 tháng.

Gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Nghị định cũng quy định về các vi phạm nguyên tắc trong hành nghề khám, chữa bệnh, mức phạt đối với các hành vi không tôn trọng, xúc phạm danh dự hoặc không hợp tác với người hành nghề được quy định như sau:

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh.

Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình, không hợp tác đầy đủ với người hành nghề và cơ sở khám, chữa bệnh.

Phạt tiền từ 200.000 đến 500.000 đồng đối với hành vi không tôn trọng, không hợp tác với người hành nghề khi khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, nghị định quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi trực tiếp người hành nghề đối với các hành vi không tôn trọng, không hợp tác với người hành nghề khi khám, chữa bệnh; gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh.

Nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ siết an ninh bệnh viện

(NLĐO) - Trước tình trạng nhân viên y tế liên tiếp bị hành hung, Bộ Y tế đề nghị Bộ Công an hỗ trợ siết chặt an ninh, bảo vệ an toàn bệnh viện.

