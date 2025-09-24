HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Từ "bản hợp đồng hớ" đến Quả bóng vàng

Đông Linh

Chưa từng xem "Quả bóng vàng" là mục tiêu phải chinh phục, Ousmane Dembele giành danh hiệu cao quý này như tiện thể đi ngang qua một cuộc chơi

Ngay cả việc góp mặt tại gala trao giải Quả bóng vàng 2025 của tạp chí France Football tổ chức đêm 22-9 tại Paris cũng là một sự tình cờ với Ousmane Dembele. Anh dính chấn thương từ trận đấu giữa tuyển Pháp và Ukraine ở vòng loại World Cup 2026 nên phải nghỉ dưỡng thương hơn nửa tháng nay. PSG phải đá bù vòng 5 Ligue 1 với Marseille đúng vào đêm 22-9, thế nên chỉ có thể cho phép 3 "thương binh" Ousmane Dembele, Desire Doue và Joao Neves về Paris dự khán đêm trao giải.

Chuyện cổ tích thời hiện đại

Khoảnh khắc cựu danh thủ Ronaldinho xướng tên "Dembele" và chàng trai 28 tuổi người Pháp có cha người Mali, mẹ mang quốc tịch Senegal đã ôm chầm các đồng nghiệp Donnarumma, Lamine Yamal, Desire Doue và Joao Neves để chia sẻ niềm vui trước khi bước lên sân khấu Nhà hát Chatelet nhận giải thưởng Quả bóng vàng 2025 có lẽ sẽ đi vào lịch sử.

Chỉ 3 năm trước, khi PSG quyết định chiêu mộ Dembele từ Barcelona, nhiều người còn cho rằng quyết định này quá phiêu lưu. Barcelona đã chi hơn 100 triệu euro để trong suốt 6 năm phải nuôi "báo cô" một anh chàng chỉ biết làm bạn với phòng y tế của sân Nou Camp! Gân khoeo, cơ bắp, dây chằng, đủ mọi loại chấn thương tìm đến, biến ngôi sao tiềm năng một thời của Dortmund trở thành "bệnh nhân Barcelona" hay "bom xịt đắt giá nhất xứ Catalunya".

Từ "bản hợp đồng hớ" đến Quả bóng vàng- Ảnh 2.

Ousmane Dembele và danh hiệu cao quý Quả bóng vàng 2025. Ảnh: X

Mùa hè 2023, Dembele quyết định rời Barcelona để gia nhập Paris Saint-Germain. Bến đỗ thành Paris lặng lẽ chào đón tiền đạo người Pháp trong ngày quay về cố hương mà chẳng thể ngờ đây lại là bản hợp đồng thành công nhất thời kỳ "hậu" Messi - Neymar.

Dembele lấy lại sự tự tin, rèn thể lực và lặng lẽ tỏa sáng. Không còn là cầu thủ thiếu ổn định như tại Barcelona, Dembele dưới tay HLV Luis Enrique đã trở thành một ngòi nổ cực kỳ đáng sợ với kỹ thuật, tốc độ và ý thức chiến thuật được cải thiện rõ rệt.

Dembele đóng góp đáng kể vào số bàn thắng lẫn những pha kiến tạo trên mọi đấu trường, bao gồm nhiều pha lập công quan trọng tại Champions League - nơi PSG lần đầu tiên xưng vương. Anh cũng là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất tại Ligue 1 và là "vũ khí chiến thuật" mà HLV Enrique không thể thiếu khi đưa PSG vào đến trận chung kết FIFA Club World Cup 2025.

Thăng hoa trên đỉnh thế giới

Ở cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025, Dembele vượt qua các đối thủ "nặng ký" như Lamine Yamal (Barcelona), Vitinha (PSG), Mohamed Salah (Liverpool) và Raphinha (Barcelona)… trong tốp 5 cầu thủ nhận được nhiều điểm bình chọn nhất.

Mùa giải 2024-2025, Dembele là ngôi sao sáng nhất của PSG. Anh góp dấu giày vào 35 bàn thắng và 16 đường kiến tạo trên mọi đấu trường, là nhân tố quan trọng giúp đội bóng thủ đô Paris giành "cú ăn bốn" các danh hiệu vô địch Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp Quốc gia Pháp và đặc biệt là Champions League - danh hiệu mà PSG chờ đợi hơn nửa thế kỷ.

Ở chung kết Champions League, Dembele không chỉ là thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi của PSG mà còn tung ra 2 pha kiến tạo, giúp PSG đánh bại Inter Milan với tỉ số 5-0. Màn trình diễn ổn định từ vòng bảng đến trận cuối cùng, bao gồm 8 bàn thắng và 6 pha kiến tạo qua 15 trận đấu, giúp Dembele giành luôn danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League 2024-2025".

PSG chỉ về nhì tại FIFA Club World Cup nhưng màn trình diễn tỏa sáng của Dembele ở giải đấu trên đất Mỹ cũng như ở các giải đấu khác trong suốt một năm qua chính là bệ phóng để Dembele bay cao. Anh được vinh danh là "Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League" và giờ đây là danh hiệu "Quả bóng vàng" cao quý.

Biểu tượng của sự kiên trì

Từ chỗ bị xem là "bản hợp đồng hớ thế kỷ", Dembele đã lột xác ngoạn mục, trở thành huyền thoại sống với trọn bộ thành tích trong mơ - World Cup, Champions League, Quả bóng vàng - cú hat-trick danh hiệu cao quý mà ngay cả nhiều siêu sao như Eden Hazard, Kylian Mbappé hay Erling Haaland - những cái tên từng được dự đoán sẽ "xưng vương" sau kỷ nguyên của Messi và Ronaldo - vẫn chưa từng chạm tay tới.

Danh hiệu "Quả bóng vàng 2025" thuộc về Ousmane Dembele chính là thông điệp mà những nhà tổ chức giải thưởng, đội ngũ nhà báo bỏ phiếu bình chọn muốn gửi đến toàn thế giới: Thành công luôn là sự thể hiện xác tín nhất cho sự kiên trì và ý chí bền bỉ trong thể thao. Trước đây, CĐV Barcelona khi nhắc đến Dembele chỉ biết thở dài thì nay cả thế giới phải ngả mũ với cách chàng trai người Pháp gốc Phi chiến thắng số phận, vượt lên trên tất cả để trở thành nhân vật số 1 của bóng đá thế giới. 

Từ "bản hợp đồng hớ" đến Quả bóng vàng- Ảnh 5.

 

    Thông báo