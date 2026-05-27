Tuấn Hưng có dấu hiệu tự kỷ, trầm cảm nhẹ

Ca sĩ Tuấn Hưng chịu nhiều áp lực

Tuấn Hưng liên tục nhập viện

Ca sĩ Tuấn Hưng mới đây có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe cũng như diễn biến tâm lý của bản thân. Theo đó, anh cho biết kể từ khi mẹ anh qua đời, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi.

Anh cũng quyết định chuyển về lại Hà Nội sinh sống sau thời gian Nam tiến, phát triển sự nghiệp. Quyết định trở về Hà Nội khiến khối lượng công việc của anh tăng lên nhiều lần từ việc học của các con đến chăm sóc gia đình và giải quyết các công việc cá nhân.

Anh cho biết cuộc sống của anh cũng thay đổi nhiều so với trước. "Thỉnh thoảng bạn bè sang nhà rồi đi đánh pickleball xong là gần như tôi không ra khỏi nhà. Đợt đó tôi bị một dạng như là tự kỷ, trầm cảm nhẹ" - Tuấn Hưng chia sẻ.

Theo nam ca sĩ: "Tôi vẫn chưa ra khỏi nhà gần một năm nay, chỉ khi có công việc đi xong lại về. Về lo cho con cái, thể thao chút xong lại về chơi với con. Dần quen với điều đấy, tôi không còn thấy ngồi nhậu với mọi người là vui nữa, thấy ồn ào rất khó chịu".

Bệnh của ca sĩ Tuấn Hưng

Cường độ làm việc cao khiến ca sĩ Tuấn Hưng bị ảnh hưởng đến sức khỏe

"Có quãng thời gian khoảng 2-3 tháng tập luyện, diễn liên tục, chỉ trong 4 ngày từ 23-4 đến 26-4 là vào bệnh viện 4 lần. Như là chuyện giả vờ mà không ai tin, cứ vào là truyền giảm đau xong lại về" - ca sĩ Tuấn Hưng kể.

Nam ca sĩ cho biết dù đã đi nội soi, chụp chiếu nhiều lần nhưng may mắn không phát hiện bệnh lý nghiêm trọng. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến anh thường xuyên đau vùng thượng vị được xác định liên quan đến stress.

"Stress khiến đường dẫn máu từ thượng vị đi xuống dạ dày nó bị hẹp lại. Cái hẹp của tôi ở mức độ cho phép nhưng cũng không phải an toàn cho lắm. Cứ khi nào bị stress hoặc sinh hoạt không điều độ thì nó bị ép lại, làm mình đau ở thượng vị. Đau không chịu nổi" - Tuấn Hưng kể.

Đây chính là lý do thời gian gần đây, ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên chia sẻ hình ảnh nhập viện khiến khán giả lo lắng.