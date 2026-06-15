Tuyển Việt Nam gọi Khoa Ngô, Patrik Lê Giang chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026

Tuyển Việt Nam với danh sách triệu tập lần này là sự kết hợp giữa những trụ cột giàu kinh nghiệm, các cầu thủ trẻ triển vọng cùng nhiều gương mặt nhập tịch và cầu thủ gốc Việt đang đạt phong độ cao.

Đáng chú ý, tuyển Việt Nam tiếp tục có sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch và gốc Việt như Nguyễn Xuân Son, Đặng Văn Lâm, Đỗ Hoàng Hên, cùng các tân binh Patrik Lê Giang, Nguyễn Tài Lộc và Ngô Đăng Khoa. Sự xuất hiện của những nhân tố này được kỳ vọng sẽ gia tăng chiều sâu đội hình, tạo sức cạnh tranh ở nhiều vị trí và mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik vẫn đặt niềm tin vào bộ khung quen thuộc với những cái tên như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Vĩ, Nguyễn Hai Long, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Thành Chung hay Trương Tiến Anh. Đây đều là những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của đội tuyển.

Trong số các CLB đóng góp lực lượng, Công An Hà Nội là đội có nhiều tuyển thủ nhất với 6 cầu thủ được triệu tập. Dù đang chuẩn bị cho vòng loại AFC Champions League Elite 2026-2027, nhà đương kim vô địch V-League vẫn tạo điều kiện để các cầu thủ tập trung làm nhiệm vụ quốc gia.

Đợt tập trung lần này cũng cho thấy định hướng trẻ hóa lực lượng của ban huấn luyện khi nhiều gương mặt triển vọng được trao cơ hội như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Nhật Minh, Đinh Quang Kiệt hay Trần Trung Kiên.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 22-6 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14-7. Trong thời gian này, đội sẽ thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm rà soát lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật.

Sau chuyến tập huấn, thầy trò HLV Kim Sang-sik trở về nước để chuẩn bị cho trận giao hữu với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18-7. Đây được xem là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ mở màn vòng bảng bằng chuyến làm khách trước Timor Leste ngày 24-7. Với lực lượng được đầu tư chiều sâu cùng quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, mục tiêu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là bảo vệ thành công ngôi vô địch khu vực.