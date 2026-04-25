Thể thao

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2026: Lời khẳng định cho một thế hệ mới

HOÀNG HIỆP

Hành trình lên ngôi ở Giải U17 Đông Nam Á 2026 thể hiện sự trưởng thành của U17 Việt Nam dưới thời HLV Cristiano Roland

Tối 24-4, U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia ở chung kết Giải U17 Đông Nam Á 2026, qua đó, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất tại sân chơi này với 4 chức vô địch.

Xuyên suốt chiến dịch, thầy trò HLV Cristiano Roland đã cho thấy hình ảnh của một tập thể được tổ chức tốt, không còn phụ thuộc vào khoảnh khắc cá nhân. Cách triển khai bóng mạch lạc từ tuyến dưới, kiểm soát trung tuyến và đa dạng hóa các phương án tấn công phản ánh rõ nét tư duy thi đấu hiện đại.

U17 Việt Nam (trái) vượt qua Malaysia để lần thứ 4 đăng quang tại đấu trường khu vực. (Ảnh: FAM)

Trận hòa không bàn thắng trước U17 Indonesia ở lượt cuối bảng A từng để lại nhiều tiếc nuối khi khả năng dứt điểm chưa tương xứng với thế trận áp đảo. Tuy nhiên, đến bán kết, những "chiến binh Sao vàng" đã biết cách chắt chiu cơ hội trước một đối thủ được đánh giá rất cao là U17 Úc.

Màn tái đấu U17 Malaysia sau khoảng 10 ngày diễn ra với kịch bản không mấy khác lần gặp ở vòng bảng. Sự lấn lướt hoàn toàn của thầy trò HLV Cristiano Roland khiến "Hổ Mã Lai" phải liên tục phạm lỗi. Tuy nhiên, lối chơi thô bạo của Malaysia cũng không thể ngăn cản các chân sút trẻ Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên những "chiến binh Sao vàng" thắng một đối thủ đến 2 lần trong cùng một Giải U17 Đông Nam Á kể từ năm 2010.

Trên thực tế, sân chơi khu vực là bước chạy đà quan trọng cho mục tiêu giành vé dự U17 World Cup tại Giải U17 châu Á khởi tranh vào đầu tháng 5 tới. Với lực lượng gần như thay đổi hoàn toàn so với ở đấu trường châu lục năm ngoái, U17 Việt Nam lại cho thấy tâm lý cực kỳ vững vàng.

Dù nắm lợi thế hay bị dẫn trước từ sớm, những "chiến binh Sao vàng" đều không tấn công ồ ạt mà chỉ tăng tốc khi thực sự cần thiết. Lứa cầu thủ mới như Trương Nguyễn Duy Khang, Lê Sỹ Bách và Lê Trọng Đại Nhân cũng nhanh chóng thích nghi với hệ thống chiến thuật của HLV Roland. Thông qua vòng loại Giải U17 châu Á 2026 và Giải U17 Đông Nam Á 2026, họ dần làm quen với việc thi đấu dưới áp lực lớn. Ở cấp độ trẻ, sự điềm tĩnh có thể là chìa khóa dẫn đến thành công, đặc biệt khi chạm trán những đối thủ mạnh. 

"U17 Việt Nam hiện tại là sự kết hợp giữa những gương mặt đang có phong độ cao dưới sự dẫn dắt xuất sắc của nhà cầm quân người Brazil. Với chuỗi 10 trận bất bại, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một kết quả khả quan ở đấu trường châu lục sắp tới.

Fan Indonesia mỉa mai U17 Malaysia, CĐV nước nhà động viên

(NLĐO) - U17 Malaysia đã không thể tạo nên bất ngờ khi thua U17 VIệt Nam 0-3 trong trận chung kết Đông Nam Á 2026 tối 24-4

U17 Việt Nam được thưởng đến 1,1 tỉ đồng sau chức vô địch Đông Nam Á 2026

(NLĐO) - Giành chiến thắng ở chung kết Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam tạo nên cột mốc mới khi trở thành đội vô địch giải đấu này nhiều nhất và được thưởng lớn.

Hai tuyển thủ U17 Việt Nam được AFF vinh danh

(NLĐO) - U17 Việt Nam khép lại hành trình ấn tượng tại giải U17 Đông Nam Á 2026 bằng chức vô địch thuyết phục và điểm sáng mang tên Chu Ngọc Nguyễn Lực.

