U17 Việt Nam - U17 Úc 0-3: Trận thua để biết mình đang ở đâu

Một kết quả có phần khiến người hâm mộ hơi nhói lòng, nhưng không thể chối bỏ thực tế: trận thua này cũng phản ánh rõ khoảng cách hiện tại giữa bóng đá trẻ Việt Nam với nhóm đội hàng đầu châu Á về thể chất, tốc độ cũng như là khả năng chơi bóng với cường độ cao.

Phiên bản khác của U17 Úc

Lời cảnh báo trước trận đã trở thành hiện thực. U17 Úc tại sân chơi châu Á mạnh hơn rất nhiều so với đội bóng từng thua Việt Nam 1-2 ở bán kết U17 Đông Nam Á cách đây vài tuần.

Không chỉ vượt trội về thể hình với chiều cao và cân nặng trung bình tốt hơn rõ rệt (chiều cao trung bình cao hơn 6cm và nặng hơn 6kg), đội Úc còn được tăng cường nhiều cầu thủ đang đào tạo, thi đấu tại châu Âu.

Quan trọng hơn, họ bước vào trận đấu với một cách chơi thận trọng và thực dụng hơn hẳn so với trận thua Việt Nam trước đó.

Úc không đá ào ạt như lần gặp trước. Họ chủ động kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và chọn thời điểm tăng tốc rất hợp lý.

Đội Úc hiểu rõ ưu thế lớn nhất của mình nằm ở sức mạnh tranh chấp, tốc độ và khả năng không chiến nên liên tục khai thác hai biên bằng các quả tạt, ném biên mạnh và bóng bổng hướng vào khu vực 5m50.

Ngay phút thứ 4, Úc đã khiến khung thành Xuân Hòa chao đảo bằng một pha đánh đầu nguy hiểm từ phạt góc. Đến phút 41, điều mà U17 Việt Nam lo ngại nhất cuối cùng cũng xảy ra.

Từ một tình huống ném biên mạnh vào vòng cấm, hàng thủ Việt Nam rơi vào trạng thái hỗn loạn trước khi Oliver O'Carroll dứt điểm cận thành mở tỉ số.

Đó là bàn thắng rất Úc: không cầu kỳ nhưng giàu sức mạnh về thể chất và khả năng tranh chấp.

Không vỡ trận, nhưng vẫn thua toàn diện

Điều tích cực là U17 Việt Nam không chơi kém trong hiệp 1. Đội vẫn duy trì được cự ly đội hình tương đối tốt, phòng ngự có tổ chức và không để đối thủ tạo ra quá nhiều cơ hội thật sự rõ ràng trong bóng sống.

Quan trọng hơn, Việt Nam vẫn có những thời điểm chuyển trạng thái khá sắc nét. Pha phối hợp ở phút 23 là ví dụ tiêu biểu khi Văn Dương đi bóng tự tin rồi chọc khe cho Sỹ Bách thoát xuống. Tuy nhiên, cú dứt điểm bằng chân trái lại thiếu lực và độ chính xác cần thiết.

Đó cũng là hình ảnh xuyên suốt trận đấu của U17 Việt Nam: vẫn có ý tưởng chơi bóng, vẫn tạo được cơ hội, nhưng gặp khó trong những tình huống quyết định vì hạn chế về sức mạnh, tốc độ xử lý và khả năng va chạm.

Ngay cả những tình huống phạt góc cũng khó tạo khác biệt khi U17 Việt Nam thua kém quá lớn về thể chất. Đây là khoảng cách không thể bù đắp chỉ bằng chiến thuật hay tinh thần thi đấu.

Sang hiệp 2, sự khác biệt giữa hai đội càng thể hiện rõ hơn ở khả năng làm chủ nhịp độ trận đấu. Sau khi dẫn bàn, U17 Úc chủ động lùi thấp đội hình, chơi chậm và nhường quyền kiểm soát bóng cho Việt Nam.

Đây là cách đá rất kinh nghiệm của một đội bóng trẻ có tổ chức: vừa tiết kiệm thể lực, vừa kéo đối thủ dâng cao để mở ra khoảng trống phản công.

Trong quãng đầu hiệp 2, U17 Việt Nam thực tế đã cầm bóng nhiều hơn và tổ chức tấn công tốt hơn hiệp đầu. Phút 57, Sỹ Bách xử lý đầy tự tin bên cánh phải, liên tục ngoặt bóng vượt qua hậu vệ Úc nhưng vẫn không thể dứt điểm thành công.

Khi Việt Nam còn đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Úc tung đòn phản công đầy sát thương. Phút 60, Hassarati tận dụng sai lầm xử lý thiếu dứt khoát của hàng thủ Việt Nam để nâng tỉ số lên 2-0 sau một tình huống bứt tốc mạnh mẽ từ đường chuyền dài.

Bàn thua thứ hai gần như đặt trận đấu vào thế nằm trong tầm kiểm soát hoàn toàn của U17 Úc. Họ không duy trì một nhịp chơi cố định mà thay đổi liên tục giữa kiểm soát chậm và tăng tốc đột ngột. Khi cần nghỉ, họ kéo giảm tốc độ. Khi nhận thấy Việt Nam mất cự ly đội hình, họ lập tức tăng tốc và tạo ra khác biệt.

Bàn thắng thứ ba của Akeem Gerald ở phút 75 là minh chứng rõ nét. Một pha phối hợp trung lộ thoải mái như đá tập trước khi cầu thủ Úc thoát xuống ghi bàn.

Trận thua cần thiết

Dù thua 0-3, U17 Việt Nam vẫn có những khoảnh khắc khiến đối thủ phải dè chừng. Mạnh Quân, Anh Hào, Duy Khang hay Đình Vỹ đều từng có cơ hội để ghi bàn, nhưng sự chính xác và bản lĩnh ở thời khắc quyết định vẫn là điều còn thiếu.

Nếu các chân sút hai đội sắc bén hơn, trận đấu có thể đã xuất hiện nhiều bàn thắng hơn nữa ở cả hai phía.

Trận thua này phản ánh khá đúng vị trí hiện tại của U17 Việt Nam ở sân chơi châu lục. Đội bóng trẻ Việt Nam đã tiến bộ về tổ chức lối chơi, khả năng chuyển trạng thái và tư duy kiểm soát bóng. Nhưng khi bước vào những trận đấu đỉnh cao với các đối thủ sở hữu nền tảng thể chất, tốc độ và đào tạo hiện đại như Úc, những giới hạn vẫn lộ ra rất rõ.

Đó là năng lực tranh chấp ở cường độ cao, tốc độ xử lý trong áp lực lớn và sự lạnh lùng ở các khoảnh khắc quyết định.

Tuy nhiên, đây chưa phải thất bại để bi quan. Bởi khác với nhiều thế hệ trước, U17 Việt Nam không còn chỉ biết co cụm chống đỡ trước các đội mạnh châu Á. Họ vẫn cố gắng chơi bóng, vẫn tạo được cơ hội và vẫn giữ được bản sắc ngay trong thế trận bị áp lực lớn.

Thất bại trước U17 Úc là một lời nhắc đúng thời điểm hơn là một cú sốc. Nó giúp bóng đá trẻ Việt Nam nhìn rõ hơn mình đang ở đâu, còn thiếu điều gì và cần phải đi tiếp theo hướng nào nếu muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu châu Á.



