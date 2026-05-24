Unai Emery - Từ kẻ bị hoài nghi đến "ông vua" Europa League

Ba năm rưỡi trước, khi Unai Emery lần đầu bước qua cánh cửa sân Villa Park, ông đã nhìn thẳng vào mắt các cổ động viên Aston Villa và đưa ra một lời hứa đầy táo bạo: "Tôi đến đây để mang về những danh hiệu".

Giữa tuần qua tại Istanbul, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã biến lời hứa ấy thành hiện thực. Đè bẹp Freiburg với tỉ số cách biệt 3-0 trong trận chung kết, Aston Villa chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch Europa League, qua đó thêm một lần khẳng định vị thế "ông vua" của giải đấu mang tên Unai Emery.

Kẻ chinh phạt vĩ đại

Trận chung kết tại Istanbul mang nhiều nét trùng hợp kỳ lạ với đêm kỳ diệu năm 1982, khi Aston Villa bước lên đỉnh châu Âu sau chiến thắng trước gã khổng lồ Bayern Munich: Vẫn là sắc áo trắng kiêu hãnh, vẫn là một đối thủ cứng cựa đến từ nước Đức, chỉ khác rằng địa điểm đã chuyển từ Rotterdam lịch sử sang Istanbul rực lửa.

HLV Unai Emery được ví von là “ông vua” của Europa League khi giành ngôi vô địch giải này 5 lần với 4 CLB, sau khi vào 6 trận chung kết (Ảnh: AP)

Trên khán đài sân Besiktas Park, 9 huyền thoại của thế hệ 1982 - bao gồm cả cựu đội trưởng Dennis Mortimer và người hùng ghi bàn Peter Withe (sau này là HLV trưởng đội tuyển Thái Lan giai đoạn 1998 - 2003) - đã rơm rớm nước mắt chứng kiến thế hệ đàn em viết tiếp chương mới cho lịch sử CLB.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cả góc khán đài rực cháy trong sắc màu của Aston Villa. Hoàng tử William - một fan cuồng nhiệt của đội bóng - say sưa dùng điện thoại ghi lại khoảnh khắc nâng cúp. Dưới sân, các cầu thủ công kênh Unai Emery trên vai.

Với chức vô địch này, ông Emery đã nâng cao chiếc cúp Europa League lần thứ 5 trong sự nghiệp huấn luyện - một kỷ lục mà có lẽ còn rất lâu nữa mới có người xô đổ được. Sáu trận chung kết, 5 lần chiến thắng, Emery đích thị là một "ông vua" của đấu trường này, dù chính ông luôn khiêm tốn từ chối danh hiệu đó.

Nhà cầm quân 54 tuổi này chia sẻ sau trận đấu: "Tôi may mắn vì có những cầu thủ tuyệt vời, những người luôn cháy hết mình vì tham vọng chung. Sau năm 1982, CLB này đã thiếu vắng một danh hiệu lớn. Đêm nay chúng tôi hạnh phúc nhưng Aston Villa sẽ không dừng lại ở đây".

Nhìn lại hành trình đã qua mới thấy hết sự vĩ đại trong những gì Emery đã làm được. Khi ông tiếp quản Aston Villa vào cuối năm 2022, đội bóng này đang khủng hoảng trầm trọng và chỉ cách nhóm xuống hạng đúng 3 điểm.

Bằng một thứ triết lý bóng đá kỷ luật, khoa học và đầy thực dụng, Emery không chỉ hồi sinh Villa mà còn biến họ thành một thế lực. Đáng kinh ngạc hơn, Emery làm được điều đó trong bối cảnh Villa liên tục phải thắt lưng buộc bụng, buộc phải bán đi những ngôi sao xuất sắc nhất mỗi mùa hè để đối phó với Luật Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Ngoại hạng Anh. Số tiền 5,2 triệu bảng mà Villa chi ra để giải phóng hợp đồng của ông từ Villarreal năm 2022 chắc chắn là thương vụ HLV hời nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại.

Dấu ấn thiên tài

Thành công của Emery tại Aston Villa không phải là hiện tượng nhất thời. Nó phản ánh một làn sóng thống trị mạnh mẽ của các chiến lược gia người Tây Ban Nha trên bản đồ bóng đá thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chính Emery đã không ngớt lời ca ngợi các đồng nghiệp đồng hương. Ông khiêm tốn thừa nhận bản thân vẫn đang phải học hỏi mỗi ngày từ những người đàn em, đặc biệt là Mikel Arteta - người đã kế nhiệm ông tại Arsenal và biến "Pháo thủ" thành một cỗ máy chiến thắng.

Emery cũng gọi Pep Guardiola là "thiên tài vĩ đại nhất của thế giới huấn luyện", đồng thời đánh giá cao Luis Enrique (PSG), Andoni Iraola (Bournemouth) hay Iñigo Pérez - người vừa đưa Rayo Vallecano lọt vào chung kết Conference League.

Đó là chưa kể Xabi Alonso thành công với Bayer Leverkusen và vừa tiếp quản ghế nóng tại Chelsea; Cesc Fabregas cũng bắt đầu tạo tiếng vang với Como ở Serie A (Ý).

Thế hệ HLV này được định hình bởi tư duy chiến thuật linh hoạt, khả năng kiểm soát bóng vượt trội, pressing tầm cao cùng cách khai thác không gian đầy nhạy bén.

Nhưng tuần này, tất cả ánh hào quang đều phải nhường chỗ cho Unai Emery. Từ một kẻ bị hoài nghi sau giai đoạn khó khăn tại Arsenal hay PSG, ông đã chọn Villa Park làm nơi tái sinh bản thân và ngược lại, dùng chính đôi tay của mình để đánh thức một "gã khổng lồ ngủ quên" của bóng đá Anh.

Điểm mạnh lớn nhất của HLV này là khả năng phát hiện và khai thác tiềm năng của các cầu thủ trẻ, tiêu biểu là trường hợp của Morgan Rogers. Được HLV Emery mua về từ Middlesbrough với giá chỉ 8 triệu bảng, chỉ trong 2 năm, Rogers - mới 23 tuổi - trở thành một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Giải Ngoại hạng Anh. Phong độ chói sáng và ổn định của Rogers là một trong những nguyên nhân chính khiến Phil Foden và Cole Palmer bị gạt khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026 sắp tới.

"Rút kinh nghiệm từ trường hợp của Unai Emery, Arsenal kiên nhẫn và đặt trọn niềm tin cho Arteta. Thành quả là "Pháo thủ" giờ đây đã gặt hái quả ngọt với chức vô địch Anh lần đầu sau 22 năm.

Không phù hợp với CLB tầm cỡ? Tuy nhiên, sự nghiệp của Unai Emery cũng tồn tại một dấu hỏi lớn: Liệu ông có phù hợp với những siêu CLB? Quãng thời gian dẫn dắt PSG và Arsenal vẫn là những vết gợn trong sự nghiệp của Unai Emery. Một nguồn tin từng làm việc cùng Emery tại PSG cho rằng ông gặp khó khăn trong việc quản lý các ngôi sao như Thiago Motta hay Thiago Silva. Tại Arsenal, Emery cũng không có đủ thời gian lẫn quyền hạn để xây dựng đội bóng theo triết lý của mình. Một cựu cầu thủ Arsenal tin rằng CLB thành London đã quá vội vàng khi sa thải ông, chỉ sau chưa đầy 1 năm rưỡi. Dù vậy, trong thời đại mà các HLV hàng đầu thường cần những đội hình trị giá hàng tỉ euro để thống trị, Emery vẫn liên tục tạo nên thành công bằng sự tổ chức, tính kỷ luật và khả năng tối ưu hóa nguồn lực.



